Найближчим часом запрацює безмитний режим з Великою Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії, - Зеленський
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Безмитний режим найближчим часом запрацює з Великою Британією, очікується лібералізація торгівлі з Австралією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський сказав під час відеозвернення.
"Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на всі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита. Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії", - сказав Зеленський.
Як зазначив Президент, на міністерській конференції членів Світової організації торгівлі, яка розпочалася сьогодні, представники 57 держав зібралися на спеціальний захід солідарності з Україною.
"Я вдячний їм – кожному і кожній – за це. А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємось, зокрема, і строки ухвалення рішення про торговельні послаблення для України ще від Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії", - сказав Зеленський.
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Британські авто усі будуть без мита ? Гетьманцев і Найем цю новину не переживуть
Чи все ж таки Героям слава!?
чім Баканов занят і цей другий друг Гогі ???
Нам оружие нужно, Если его не будет, мы проиграем войну, дороги будет строить некому и незачем, люди разбегутся по Европам или похороним, кто будет работать и делать торговлю.