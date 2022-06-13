УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15181 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 729 24
Велика Британія (3653) Зеленський (17387) торгівля (387)

Найближчим часом запрацює безмитний режим з Великою Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Безмитний режим найближчим часом запрацює з Великою Британією, очікується лібералізація торгівлі з Австралією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський сказав під час відеозвернення.

"Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на всі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита. Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії", - сказав Зеленський.

Як зазначив Президент, на міністерській конференції членів Світової організації торгівлі, яка розпочалася сьогодні, представники 57 держав зібралися на спеціальний захід солідарності з Україною.

"Я вдячний їм – кожному і кожній – за це. А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємось, зокрема, і строки ухвалення рішення про торговельні послаблення для України ще від Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії", - сказав Зеленський.

Також читайте: Євросоюз на рік скасував всі мита і квоти на експорт з України

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Безмитний режим найближчим часом запрацює з Великою Британією, Джерело: https://censor.net/ua/n3347536

Британські авто усі будуть без мита ? Гетьманцев і Найем цю новину не переживуть
показати весь коментар
13.06.2022 00:50
+6
плять, просто левитан какой-то...
показати весь коментар
13.06.2022 00:57
+6
Зе, а як це розуміти : Коригувальники вогню окупантів користувались інтернетом "Старлінк" в гуманітарних штабах Луганщини, - Гайдай Джерело: https://censor.net/ua/n3347532

чім Баканов занят і цей другий друг Гогі ???
показати весь коментар
13.06.2022 01:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Безмитний режим найближчим часом запрацює з Великою Британією, Джерело: https://censor.net/ua/n3347536

Британські авто усі будуть без мита ? Гетьманцев і Найем цю новину не переживуть
показати весь коментар
13.06.2022 00:50 Відповісти
Слава Найвеличнішому?

Чи все ж таки Героям слава!?
показати весь коментар
13.06.2022 00:56 Відповісти
плять, просто левитан какой-то...
показати весь коментар
13.06.2022 00:57 Відповісти
Давай валодя,не обосрись перед британцами,а что с сапом определился?
показати весь коментар
13.06.2022 00:58 Відповісти
Зе, а як це розуміти : Коригувальники вогню окупантів користувались інтернетом "Старлінк" в гуманітарних штабах Луганщини, - Гайдай Джерело: https://censor.net/ua/n3347532

чім Баканов занят і цей другий друг Гогі ???
показати весь коментар
13.06.2022 01:08 Відповісти
Зрада сидит в бункере под Банковой.
показати весь коментар
13.06.2022 02:12 Відповісти
Просрав південь з водою на Крим. Канєшна пірімога піріможная.
показати весь коментар
13.06.2022 07:37 Відповісти
Щоб там вже не було б - а янгели над Україною тихесенько та чемно всі літають.
показати весь коментар
13.06.2022 01:49 Відповісти
брешешь, кацап.
показати весь коментар
13.06.2022 05:57 Відповісти
Машины ,можно будет ввозить без растоможки??? Или как ??? Опять для олигархов???
показати весь коментар
13.06.2022 05:52 Відповісти
Ну как то так: вывоз безпошлинный, ввоз пошлинный. Гении по ощипыванию гусей.
показати весь коментар
13.06.2022 06:37 Відповісти
Ось мені цікаво, чи розмитнив він лісапет подарований йому в Естонії.
показати весь коментар
13.06.2022 07:45 Відповісти
...як в свій час промовлял класік : "Из всех искусств, для нас наиважнейшим, являеться Кино"
показати весь коментар
13.06.2022 05:54 Відповісти
і цирк іще. шапіто.
показати весь коментар
13.06.2022 10:27 Відповісти
Шось Борис Джонсоненко давно боневтіку пістон не вставляв.Пора,бо хрипата криса вже знов огризатись почала.Переключився на марафон.Попав на небрите їбало.Рвотний позив появився на 3 секунді.....
показати весь коментар
13.06.2022 06:28 Відповісти
А как же ощипывание гусей, то есть отмена беспошлинного ввоза авто?
показати весь коментар
13.06.2022 06:35 Відповісти
Очень вовремя. Когда вся экономика в руинах.
показати весь коментар
13.06.2022 08:30 Відповісти
А коли ж запрацює візовий режим з рашистською ордою?
показати весь коментар
13.06.2022 09:36 Відповісти
Он то ли в Омане, то ли в тумане, то ли в детских мечтах. Алё-ё! У нас война идёт!
Нам оружие нужно, Если его не будет, мы проиграем войну, дороги будет строить некому и незачем, люди разбегутся по Европам или похороним, кто будет работать и делать торговлю.
показати весь коментар
13.06.2022 10:21 Відповісти
чомусь дивно що ще афальту не попросив , вже ж зелені будівельники позїжджались звідусіль , хіба котлєта затримався кажуть лопати у празі виклянчує
показати весь коментар
13.06.2022 10:36 Відповісти
Оманськийждун.....зробив "все"....
показати весь коментар
13.06.2022 11:20 Відповісти
Та ви в Україні все розкрадете,самі розволочите те все.Коли ви вже нажеретися?
показати весь коментар
13.06.2022 12:56 Відповісти
 
 