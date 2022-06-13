Оборонні укріплення Київщини облаштовані, фортифікації надійні, - Кулеба проінспектував прикордонну смугу області

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба провів перевірку прикордонних укріплень Київщини та запевнив, що фортифікації на рубежах столичної області надійні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він поінформував у телеграмі.

"Провели перевірку прикордонних укріплень Київщини й оглянули один із рубежів оборони. Хочу вас запевнити, що позиції облаштовані, фортифікації надійні, підготовка сил оборони проводиться систематично. Дякую нашим військовим за гарну роботу", - заявив Кулеба.

Кулеба нагадав, що загроза повторного нападу РФ існує та існуватиме, доки Україна не переможе.

При цьому, зазначив він, Київська область готова дати належну відсіч ворогу.

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