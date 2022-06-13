Оборонні укріплення Київщини облаштовані, фортифікації надійні, - Кулеба проінспектував прикордонну смугу області
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба провів перевірку прикордонних укріплень Київщини та запевнив, що фортифікації на рубежах столичної області надійні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він поінформував у телеграмі.
"Провели перевірку прикордонних укріплень Київщини й оглянули один із рубежів оборони. Хочу вас запевнити, що позиції облаштовані, фортифікації надійні, підготовка сил оборони проводиться систематично. Дякую нашим військовим за гарну роботу", - заявив Кулеба.
Кулеба нагадав, що загроза повторного нападу РФ існує та існуватиме, доки Україна не переможе.
При цьому, зазначив він, Київська область готова дати належну відсіч ворогу.
Топ коментарі
+39 18c49ed2
показати весь коментар13.06.2022 01:36
+30 Small Jerboa
показати весь коментар13.06.2022 01:09
+19 Стрелок
показати весь коментар13.06.2022 02:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А чому мені зразу згадалась інспекція Зеленського на Чонгарі?!
Зеленський на Херсонщині: «Нікого не боїмось, без паніки, все під контролем»
Лютий 12, 2022
- Видите-ли - хоть самолёт и учебный, но пушечка и у него имеется!
почитай голандців, які викрили, на скільки збагатився зе за час презеденства. поглянь, скільки всього отримав коломойський у вигляді пробачених боргів, невиплачених податків і всіляких преференцій.
і тобі відкриються очі.
ти зрозумієш, що Україна - багато країна, але при владі - наволоч, яка вкрала ВСЕ. і такими темпами, якими навіть Янукович не крав.
На белоруской границе стоит опять орда
- 22 ЛЮТОГО 2022. "Гірше, ніж Скабєєва": Арахамія звинуватив світові ЗМІ у розповсюдженні "відвертих фейків" - 22 ЛЮТОГО 2022
Голосують за найвеличнішого лідора, а претензії висувають Байдену. Де зброя ? Американська- в Америці, ваша-в асфальті і в шашликах. Шо не так ? Ви ж зробили це разом.
Рік 2021-й. «Велике будівництво» мостів та шляхів. Для чого саме?
Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.
Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення.
1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.
2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.
3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.
4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.
Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».
Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.
Але певні нехороші думки інколи виникають.
Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?
Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.
Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.
Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?
Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.
Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».
А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.
Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?
Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.
В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.
Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.
Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.
Але - все одно.
Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».
у всьому світі вважається, що для військової техніки якість асфальтопокриття якось пох!, тобто не має значення Військовій техніці підійде будь-яка якість покриття, тому ця версія не доречна.
я добре пригадую, що перед самою війною писали, що у нас всього 90 км такого кордону з Білоруссю, який можна перетнути військам, решта все - болота. дуже хотілося б пересвідчитися, що хоч ці 90 км убезпечили. бо ніхто вже не вірить цій сучій брехливій владі.