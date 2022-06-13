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Миколаївська область (1819) Одеська область (2488) Херсонщина (4221)

На південному напрямку протягом 12 червня знищено 22 окупанти, 3 танки, 2 БМП, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

південь

Оперативне командування "Південь" оприлюднило поточну оперативну обстановку в регіоні на 12 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування. 

У повідомленні зазначчається: "Противник продовжує облаштування й укріплення рубежів оборони, активних наступальних дій не веде. Протистояння переважно відбувається на рівні артилерійських дуелей. При чому, задіяно важку ствольну і реактивну артилерію.

По передмістю Миколаєва ворог продовжує обстріли сто п’ятдесят двох міліметровим калібром. Руйнуючи будівлі, розриваючи поля, ворог продовжує тиснути на Миколаївщину, створюючи враження своєї присутності, аби приховати суттєві поступки територією області.

Натомість з нашого боку ворог зазнає суттєвого ураження і тиску з повітря: протягом доби парою гелікоптерів, парою штурмовиків та винищувачем було завдано 3 потужних удари по ворожих позиціях.

Влучено в скупчення противника та склад боєприпасів.

Підтверджені втрати противника складають 22 рашисти, 3 танки Т-62, 2 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 11 червня на південному напрямку знищено 13 окупантів, 1 танк, 5 автівок та 3 польових склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Жителі Херсонщини проігнорували святкування дня росії, навіть незважаючи на спроби підкупу продуктовими наборами. У своїх звичаях рашисти привезли заангажовану публіку, якою намагалися створити ілюзію народного гуляння і підтримки для пропагандистських ЗМІ. Але старання були марні – на їх недо-святі охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів.

А справжні херсонці вмикали на вулицях гімн України, розвішували жовто-сині стрічки, мотиваційні листівки і наносили всюди патріотичні графіті.

Корабельне угруповання противника знов зазнало кількісних змін, але не змінило завдань та загроз. Наразі північно-західну частину Чорного моря пильнують 4 ракетних кораблі, 1 підводний човен та 3 великих десантних кораблі. 36 крилатих ракет типу "Калібр" споряджені в напрямку всієї України.

Вкотре наголошуємо: не нехтуйте правилами та обмеженнями, що встановлені заради збереження вашого життя, не наражайте себе на небезпеку відвідуванням заборонених зон та територій, дослухайтесь до сигналів повітряної тривоги, дійте зосереджено і чітко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 10 червня на південному напрямку знищено 39 окупантів та 11 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Українська САУ «Богдана» калібр НАТО 155 мм. Дальність пострілу близько 40 км, активно-реактивного ********** - до 60 км. Показники є одними з найкращих у світі Планувався серійний запуск в 2020 році. Але 2019 роботу над проектом припинили через саботаж позеленівшого міноборони
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13.06.2022 02:04
+13
Люди із херсонщини , яких наші звільнили від орків ,кажуть хлопцям
- ,, доженіть і вбийте всіх " ‼️
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13.06.2022 01:32
+9
Петро Порошенко

@poroshenko

· Feb 18

Ми вимагаємо поставити наш законопроект про збільшення фінансування армії на 50 мільярдів. Хороші дороги потрібні, але не для того, щоб ними їхали російські танки.
https://twitter.com/i/status/1494630563516493825
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13.06.2022 04:16
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Молодці!
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13.06.2022 01:32 Відповісти
Люди із херсонщини , яких наші звільнили від орків ,кажуть хлопцям
- ,, доженіть і вбийте всіх " ‼️
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13.06.2022 01:32 Відповісти
Героям слава!!!
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13.06.2022 01:39 Відповісти
Українська САУ «Богдана» калібр НАТО 155 мм. Дальність пострілу близько 40 км, активно-реактивного ********** - до 60 км. Показники є одними з найкращих у світі Планувався серійний запуск в 2020 році. Але 2019 роботу над проектом припинили через саботаж позеленівшого міноборони
показати весь коментар
13.06.2022 02:04 Відповісти
Брешешь, дружок, ее 1-й экз. сделали в сентябре 2019, а в декабре только первые испытания, которые были не совсем успешные, в 2020 начали дорабатывать и т.д.
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13.06.2022 02:15 Відповісти
зэ-лупа и идейные побратимы
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13.06.2022 04:24 Відповісти
Байден: Зеленський не хотів чути про вторгнення. Нікіфоров: Зеленський просив у Байдена попередні санкції, але той не хотів чути.
Розмова в стилі сам дурак явно не допоможе відносинам з США. Просто ще пам'ятають, як хтось казав, що західні ЗМІ гірше скабєєвої та соловйова.
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13.06.2022 04:26 Відповісти
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13.06.2022 02:06 Відповісти
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13.06.2022 04:25 Відповісти
арєстовичь - колаборант, що маскуеться. як і все зелене болото.
Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем. Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/i/status/1509548389666639882
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13.06.2022 04:29 Відповісти
Петро Порошенко

@poroshenko

· Feb 18

Ми вимагаємо поставити наш законопроект про збільшення фінансування армії на 50 мільярдів. Хороші дороги потрібні, але не для того, щоб ними їхали російські танки.
https://twitter.com/i/status/1494630563516493825
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13.06.2022 04:16 Відповісти
З яким винятковим нелюдським садизмом рускімір знищує саме лікарні, пологові будинки, театри, музеї, школи, ВНЗ - все те, що нагадує ***** оркам про їхнє місце у дупі цивілізації...
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13.06.2022 07:36 Відповісти
 
 