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"Я переконаний, що Україна має європейську культуру і що ЄС може розширюватися", - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Євросоюз може розширюватися, а Україна має європейську культуру.

Про це сказав Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю для офіційного журналу ЄС, передає Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що Україна має європейську культуру і що ЄС може розширюватися. Україна зі своїми цінностями, культурою та історією вже готувалася приєднатися до Європи шляхом реформ напередодні вторгнення Росії", - заявив дипломат.

Він також зазначив, що не всім країнам вдається отримати кандидатство в ЄС.

"Десять років тому в Салоніках ми пообіцяли Західним Балканам європейське майбутнє. У одних вийде, в інших - ні. Що, якби ми зробили те ж саме для України?" - сказав глава європейської дипломатії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми повинні продовжувати розмовляти з Росією, - Боррель

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
А я переконаний що в деяких країнах які знаходяться у Європі-європейська культура геть відсутня...
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13.06.2022 07:16
+6
С такими немецкими и французкими друзьями пока мы вступим в ЕС он уже развалится.
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13.06.2022 07:27
+5
Євросоюз може розширюватися, а Україна має європейську культуру. Я твердо переконаний, що за останні 30 років рашист майже знищив європейську культуру "рускім міром" в ведучих державах ЄС-Німеччині,Франції,Угорщині,Італії,котрі за "рускій мір", щедро відгодовували і фінгансували вбивцю українського народу. Засмерділася ЄС рашистським оннучям.
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13.06.2022 09:27
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А я переконаний що в деяких країнах які знаходяться у Європі-європейська культура геть відсутня...
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13.06.2022 07:16 Відповісти
Борель за Украину готов биться с любыми украинофобами в евросоюзе❗
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13.06.2022 07:35 Відповісти
Не надо вбивать клин между Украиной и западом. Господин Чуднивець , ваши высказывания это стиль медведчуковских помойных каналов.
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13.06.2022 12:19 Відповісти
Вже майже попав, друже)
Реформувати потрібно робити у владі Україні
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13.06.2022 07:17 Відповісти
Може, має... Ні про що.
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13.06.2022 07:20 Відповісти
Дехто в ЕС нас туди не пусте!
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13.06.2022 07:24 Відповісти
С такими немецкими и французкими друзьями пока мы вступим в ЕС он уже развалится.
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13.06.2022 07:27 Відповісти
А вы что в рашку хотите?
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13.06.2022 12:21 Відповісти
По-моему слово "реформы" - слишком круто сказано. Тупой грабеж бюджета и дурного населения реформами не назвать.
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13.06.2022 07:57 Відповісти
Українська культура існувала за тисячу років до того як в Європі за для розваги спалювали жінок.
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13.06.2022 08:34 Відповісти
Давно пора. Поки нас остаточно не окацапили
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13.06.2022 08:37 Відповісти
Перепрошую, по вчорашній новині - заяві Борреля Ми повинні продовжувати розмовляти з Росією, Ви хочете з цією особою бути в ЄС ?
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13.06.2022 10:25 Відповісти
Чи з такими країна які не продають Україні зброю тоже треба вкладати союз які і заявляють що це років так через 20 - 30 може ?
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13.06.2022 10:27 Відповісти
Євросоюз може розширюватися, а Україна має європейську культуру. Я твердо переконаний, що за останні 30 років рашист майже знищив європейську культуру "рускім міром" в ведучих державах ЄС-Німеччині,Франції,Угорщині,Італії,котрі за "рускій мір", щедро відгодовували і фінгансували вбивцю українського народу. Засмерділася ЄС рашистським оннучям.
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13.06.2022 09:27 Відповісти
Аристович обЪявил, что украинская культура маленькая и отгораживаться от россии нам нельзя.
Интересно весь мир как-то живет без россии и процветает. Впрочем Украина на отгораживается от мировой культуры.
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13.06.2022 12:24 Відповісти
 
 