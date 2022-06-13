"Я переконаний, що Україна має європейську культуру і що ЄС може розширюватися", - Боррель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Євросоюз може розширюватися, а Україна має європейську культуру.
Про це сказав Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю для офіційного журналу ЄС, передає Цензор.НЕТ.
"Я переконаний, що Україна має європейську культуру і що ЄС може розширюватися. Україна зі своїми цінностями, культурою та історією вже готувалася приєднатися до Європи шляхом реформ напередодні вторгнення Росії", - заявив дипломат.
Він також зазначив, що не всім країнам вдається отримати кандидатство в ЄС.
"Десять років тому в Салоніках ми пообіцяли Західним Балканам європейське майбутнє. У одних вийде, в інших - ні. Що, якби ми зробили те ж саме для України?" - сказав глава європейської дипломатії.
Топ коментарі
+6 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар13.06.2022 07:16
+6 govtva
показати весь коментар13.06.2022 07:27
+5 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар13.06.2022 09:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Реформувати потрібно робити у владі Україні
Интересно весь мир как-то живет без россии и процветает. Впрочем Украина на отгораживается от мировой культуры.