Ворог обстріляв Дніпропетровщину, зокрема ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади, - Резніченко
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Сьогодні вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, зокрема вдарили з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентин Резніченко.
"Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені. У Великій Костромці, без постраждалих. Село частково без світла. У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами", - йдеться в повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
ця нещасна Зеленодольська громада знаходиться на самому кордоні з Запоріжською обл. яка на 70% окупована раша-фашистами і тому по ній гатять з окупованих територій (там відстань 30-40 км до ворога)... тому не треба "нагнітати" )) а Київ по-любе треба берегти як найкраще.. тут сумнівів не повинно виникати...
дякую за виправлення !!!
як казав путлер....а мы цап-царап...