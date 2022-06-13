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Ворог обстріляв Дніпропетровщину, зокрема ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ураган

Сьогодні вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, зокрема вдарили з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентин Резніченко.

"Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені. У Великій Костромці, без постраждалих. Село частково без світла. У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог обстріляв дві громади у Криворізькому районі, є поранені, пошкоджено будинки, - Резніченко

Автор: Наталя Джума
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Обстріли української території продовжуються тому, що у відповідь не ведеться обстріли російської території. Якщо керівництво України боягузливе або продалося путіну (або ще кому??) - то нехай іде слідом за Януковичем.
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13.06.2022 08:30 Відповісти
Ось мені ,не зрозуміле,панове,канони (пушкі),йдуть,панцерні йдуть ,****-моряк теж в в Україні,як так що я читаю ,новини ,але 60 % Запоріжжя десь там ,у чортів ,вже до Дніпра добралися,я дивлюсь вони тільки Київ бережуть ,обійдемося ,але Запоріжжя,панове ,сміх курям,не зрозумію,панове
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13.06.2022 08:44 Відповісти
Шо ми робимо не так?
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13.06.2022 08:45 Відповісти
до Дніпра на Дніпрі не добрались і дасть Бог (і ВСУ і ТРО і партизани)))) не доберуться ніколи!
ця нещасна Зеленодольська громада знаходиться на самому кордоні з Запоріжською обл. яка на 70% окупована раша-фашистами і тому по ній гатять з окупованих територій (там відстань 30-40 км до ворога)... тому не треба "нагнітати" )) а Київ по-любе треба берегти як найкраще.. тут сумнівів не повинно виникати...
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13.06.2022 09:24 Відповісти
Не Запорізької а Херсонської обл
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13.06.2022 09:47 Відповісти
а таки да! Херсонська обл... хоча і до Запоржжя там кепкою кинути ...(особливо до Енергодару)
дякую за виправлення !!!
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13.06.2022 13:44 Відповісти
Крысы мавзолейные проводят декомунизацию...
як казав путлер....а мы цап-царап...
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13.06.2022 08:58 Відповісти
бажаю русні в найближчому "колись" відчувати всі прєлєсті нічних (та й денних) обстрілів на своїй шкурі і в кожній дярєвні або місті.... хай вам бумерангом прилетить скоріше в карму !!!!
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13.06.2022 09:27 Відповісти
 
 