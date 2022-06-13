Приблизно 500 мирних жителів, серед яких 40 дітей, залишаються на території об’єднання "Азот" у Сєверодонецьку, - Гайдай

Приблизно 500 мирних жителів, у тому числі десятки дітей, наразі залишаються на території об’єднання "Азот" у Сєверодонецьку.

Про це у телеграм повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"На території заводу "Азот" в Сєверодонецьку залишаються приблизно 500 мирних жителів, з них 40 - це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати", - зазначив він.

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