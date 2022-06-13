Приблизно 500 мирних жителів, серед яких 40 дітей, залишаються на території об’єднання "Азот" у Сєверодонецьку, - Гайдай
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Приблизно 500 мирних жителів, у тому числі десятки дітей, наразі залишаються на території об’єднання "Азот" у Сєверодонецьку.
Про це у телеграм повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"На території заводу "Азот" в Сєверодонецьку залишаються приблизно 500 мирних жителів, з них 40 - це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати", - зазначив він.
Топ коментарі
+14 Ярослав Рябченко
показати весь коментар13.06.2022 08:00
+12 Garry Grant
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+10 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар13.06.2022 08:14
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-32 блокпост - сопротивление в полуокружении - кровавый финал
-ДАП - сопротивление в полуокружении - кровавый финал
-Дебальцево - сопротивление в полуокружении - кровавый финал
-Мариуполь - сопротивление в полуокружении - кровавый финал
-Северодонецк - сопротивление в полуокружении - ???
Але ГШ не можна критикувати!
Я був тут в коментах написав, що кацапам вдалось нав'язати нам тактику позиційної війни (це, до речі, вже кажуть і західні, і наші військові експерти), і що в умовах значної переваги орків у воєнних, економічних та людських ресурсах ця позиційна війна вигідніша саме кацапам, то один чел звинуватив мене у тому, що я відпрацьовую гроші Корбана, Доніка, Шредера, Кім Чен Ина, Садама Хусейна, Аятоли Хомені, Фіделя Кастро, Світового Масонського Уряду і особисто Папи Римського.
То в мене до цього чела питання: для нашого ГШ важливіше люди чи території? ЯКА В НАС ЗАРАЗ КОНЦЕПЦІЯ?
Вивозьте людей і самі йдіть звідти.
Нехай марішка безгугла воює