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Ворог замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки на Слов'янському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Російські окупанти оновили броньовану техніку на Слов'янському напрямку, штурмують Долину та Богородичне в Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог, у рамках логістичного забезпечення військ, замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки", - інформує Генштаб.

Також читайте: Окупанти відтіснили українські війська з центру Сєверодонецька, бойові дії тривають, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
@sasha_sotnik

·
11h

Оказывается, в 1993 году Марк Фейгин служил наемником в Боснии под командованием военного преступника Ратко Младича. Тот самый момент, когда из брюха "хорошего русского" полез Стрелков-Гиркин
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13.06.2022 08:28
+5
есть такая гэбэшная традиция оппозицию возглавлять
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13.06.2022 08:32
+4
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13.06.2022 08:11
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Ще вам горіти та горіти ...
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13.06.2022 08:10 Відповісти
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13.06.2022 08:11 Відповісти
Воюватимуть до останнього лаптя.
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13.06.2022 08:23 Відповісти
@sasha_sotnik

·
11h

Оказывается, в 1993 году Марк Фейгин служил наемником в Боснии под командованием военного преступника Ратко Младича. Тот самый момент, когда из брюха "хорошего русского" полез Стрелков-Гиркин
показати весь коментар
13.06.2022 08:28 Відповісти
есть такая гэбэшная традиция оппозицию возглавлять
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13.06.2022 08:32 Відповісти
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13.06.2022 08:41 Відповісти
люди типу Марк Фейгин у військовому вбранню - дивляться непогано тільки в армії Ізраїля
За 2 роки служби у СА - ДМБ82 -ні одного з їхніх не зустрічав
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13.06.2022 09:01 Відповісти
І коштував там в 93му доброволець найманець з совка 10$
за день *грубі* гроші на той час.
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13.06.2022 11:53 Відповісти
Не "заменили", а нашкребли 100 единиц старья.
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13.06.2022 12:22 Відповісти
При чому замінили техніку безперешкодно,ніхто не заважав,зовсім ніхто.
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13.06.2022 12:43 Відповісти
 
 