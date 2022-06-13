Ворог замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки на Слов'янському напрямку, - Генштаб ЗСУ
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Російські окупанти оновили броньовану техніку на Слов'янському напрямку, штурмують Долину та Богородичне в Донецькій області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
"На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог, у рамках логістичного забезпечення військ, замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки", - інформує Генштаб.
Топ коментарі
+5 Voc Vox
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+4 Владислав Васильченко
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11h
Оказывается, в 1993 году Марк Фейгин служил наемником в Боснии под командованием военного преступника Ратко Младича. Тот самый момент, когда из брюха "хорошего русского" полез Стрелков-Гиркин
За 2 роки служби у СА - ДМБ82 -ні одного з їхніх не зустрічав
за день *грубі* гроші на той час.