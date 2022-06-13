Китай вважає, що США і НАТО мають провести переговори з Росією щодо припинення війни в Україні
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Міністр оборони Китаю Вей Фенхе вважає, що переговори між НАТО та РФ зможуть покласти край війні в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час виступу на щорічній конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі в неділю.
На його переконання, США і НАТО мають провести переговори з Росією, "щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню".
Водночас він наголосив, що Китай не має ніякого пакту з Росією.
"Це партнерство, а не союз, - сказав він. Відносини з Росією й далі розвиватимуться. Ми не надавали Росії ніякої військової чи матеріальної підтримки (під час війни проти України)".
З його словами, Китай поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн.
Водночас більшість промови міністра стосувалася відносин Китаю і США.
"Ми просимо американську сторону припинити очорняти та стримувати Китай. Припинити втручатися у внутрішні справи Китаю. Двосторонні відносини не можуть покращитися, поки американська сторона не зробить цього", - заявив він, критикуючи політику Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні.
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брешуть імперіалісти. бо вимагаючи у нас і союзників припинити бойові дії, китайці не вимагають від раші забиратися геть із суверенної території України.
китай теж має загарбницькі апетити відносно чужих територій. Достатньо подивитися на їх "мирну" експансію в Камбоджі. просто є військова агресія, а є економічна експансія. Згадайте їх наміри створити власну економічну зону в Криму. Із будівництвом глибоководного порту.
А український народ погнав тих, хто хотів здати китаю крим, в напрямі ростова чи руського корабля. китаю такі речі - революції, що скидають узурпаторів влади, дуже не подобаються. Бо звикли хабарями пробивати вигідні для себе рішення.
Ти може хочеш повернути того вороватого жлоба, який розграбив і здав Україну?
але більшості населення (тобі до речі теж) було фіолетово, що генштаб при янику - одні москалі, міністр оборони - москаль, голова СБУ - москаль. Яка вже там противага хлопче?
Поздно пить шампанское, или шо они там пьют, поезд ушел...
І не надавайте , навіть таємно - не треба
Ней Раша рухне - вам же вигідніше ...+ не нарватися на претензії Країн Світу
Кому вони потрібні...
То же НАТО, созданное в противовес большевичью, уравнивает права всех участников иметь своё мнение, включая даже задрипаную венгрию, и это принципиально правильно.
Переговоры об Украине следует вести только с Украиной, правда есть один момент: к сожалению, неспособность украинцев за все 30 лет выбрать себе приличного лидера, но эти ошибки прямо сейчас украинцы искупают кровью...
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. - Міністр оборони Китаю Вей Фенхе вважає, що переговори між НАТО та РФ зможуть покласти край війні в Україні. ЯК НАДУВАЄ РАШИСТСТ СВОЇ СВІТОВІ ГАНД,,НИ ,?по черзі,спочатку європейського надув і зразу ж китайського.
скоро з'являться і китайські фашисти,
кітайози позаздрять параші і самі будуть такою херньою займатись
Рашка воюет с Украиной, а договариваться должна с НАТО?
Вот пусть сначала нападёт на НАТО, Германию например, потом договаривается.