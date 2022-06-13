Китай вважає, що США і НАТО мають провести переговори з Росією щодо припинення війни в Україні

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе вважає, що переговори між НАТО та РФ зможуть покласти край війні в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час виступу на щорічній конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі в неділю.

На його переконання, США і НАТО мають провести переговори з Росією, "щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню".

Водночас він наголосив, що Китай не має ніякого пакту з Росією.

"Це партнерство, а не союз, - сказав він. Відносини з Росією й далі розвиватимуться. Ми не надавали Росії ніякої військової чи матеріальної підтримки (під час війни проти України)".

З його словами, Китай поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн.

Водночас більшість промови міністра стосувалася відносин Китаю і США.

"Ми просимо американську сторону припинити очорняти та стримувати Китай. Припинити втручатися у внутрішні справи Китаю. Двосторонні відносини не можуть покращитися, поки американська сторона не зробить цього", - заявив він, критикуючи політику Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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