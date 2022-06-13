Противник дещо відтіснив ЗСУ в Сєверодонецьку через перевагу в артилерії, штурм у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка відбито, - Гайдай. ФОТО

Минулої доби внаслідок російських обстрілів у Лисичанську загинув 6-річний хлопчик. У Сєверодонецьку росіяни переважають в артилерії, пошкодили очисні споруди.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 12 червня в Лисичанську загинули троє місцевих жителів - чоловік і жінка, а також 6-річна дитина. Поранено одну особу.

"Сьогодні вночі там згорів торговельний комплекс, а ще пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти. 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири - в Золотому, у Гірському - два будинки та дитячий садок", - зазначив Гайдай.

Крім того, він повідомив, що наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте.

Окремо очільник Луганщини поінформував про поточний розвиток подій в Сєверодонецьку.

















За його словами, противник продовжує штурмувати місто, дещо відтіснив українських військових за рахунок значної переваги в артилерії.

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"Втім, бойові дії за населений пункт тривають. Росіяни нищать квартал за кварталом. Вчора багато хто побачив відеоролик, знятий у старих районах міста: зруйновані практично під нуль багатоповерхівки. Одну із них розбито на чотири частини, уламки яких тримаються окремо. Це справжня картина "руського миру". Декілька снарядів влучили в очисні споруди Сєверодонецька, тричі обстріляна територія "Азоту", де ще залишаються люди у бомбосховищах", - сказав Гайдай.