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армія РФ (13443) війна (56174) обстріл (20960) Сумська область (2195) Живицький Дмитро (465)

Зранку Сумщину двічі обстріляно із міномета з російської території. Зафіксовано понад 30 вибухів, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Загалом ніч у Сумській області минула тихо, але на ранок ворог знову почав свої підступні обстріли.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Есманська громада: майже о 6 ранку 3 приходи із міномету. Після 7 ранку - ще близько 30 вибухів. Вогонь був з території Росії", - зазначив він.

За інформацією Живицького, постраждалих та руйнувань - попередньо немає, інформація уточнюється.

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Автор: Ірина Дашківська
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Лаптям насипали у відповідь?
показати весь коментар
13.06.2022 09:00 Відповісти
Не можна , ато Путін нападьот .
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13.06.2022 09:08 Відповісти
 
 