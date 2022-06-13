Зранку Сумщину двічі обстріляно із міномета з російської території. Зафіксовано понад 30 вибухів, - Живицький

Загалом ніч у Сумській області минула тихо, але на ранок ворог знову почав свої підступні обстріли.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Есманська громада: майже о 6 ранку 3 приходи із міномету. Після 7 ранку - ще близько 30 вибухів. Вогонь був з території Росії", - зазначив він.

За інформацією Живицького, постраждалих та руйнувань - попередньо немає, інформація уточнюється.

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