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Для досягнення успіху на Донбасі Росії доведеться здійснювати штурмові форсування річок, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,техніка,донець,сіверський

У районі Сєверодонецька тривають бої, і найближчими місяцями форсування річок, ймовірно, стане одним із найважливіших визначальних факторів у ході війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

Зазначається, що ключова 90-кілометрова центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.

"Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбас Росії доведеться або проводити амбітні флангові дії, або проводити штурмові форсування річок", - йдеться у звіті.

Також повідомляється, що українським силам часто вдавалося знищити мости до відступу, в той час як Росія намагалася налагодити складну координацію, необхідну для проведення успішних великомасштабних переправ через річки під обстрілом.

Також читайте: Росія готує резервні батальйони для розгортання в Україні, - британська розвідка

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
так це виходить захід винен що ми не можем просунуться? він нам нічого не должен я казав велічайший всі питання до гідранта якого з осені сша та европейці малювали карту з усіх сторін нападу попереджали щодня про напад можна було окопатися і з чернгівс обл а не так як вже на наступний день 25 лютого орки були в Києві на оболоні і роздавили на танку пенсіонера хоть живий і залишився і на півдні був би цілий Маріуполь херсон азовці в підсумку були праві саме так і сталося як прогнозували союзники а гідрант з Арахаміею бігали і гавкали не сійте паніку ви гробите економіку
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13.06.2022 09:31
+8
А коли будуть успіхи у ЗСУ? Ні одне місто не відвойовано від окупації.Ворог просувається вперед методично.Якщо сили нерівні,то хай населення попередять.Де ленд-ліз? Де озброєння,про нехватку якого весь час нам кажуть? Тобто зправжнього ленд-лізу нема?
Навіщо з місяця в місяць казати:почекайте місяць-півтора....Зброя освоюється,воїни вчаться....Але успіху ноль.
Через місяць скажуть:домовляємось про припинення вогню...Це іне офіційна капітуляція,але довгострокова здача захоплених теріторій у хозяювання ворогу.
Наші воїни роблять що треба,віддають життя,багото з них вже віддали.
Чи варті їхні життя щоденному замилюванню очей? Набрехали з Азовцями,зараз брешуть про контрнаступ.Гидко.
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13.06.2022 09:20
+6
В Новомосковске Днепропетровской обл
ул. Леваневского переименовали в ул. Бориса Джонсона

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13.06.2022 09:18
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Вже місяцями?
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13.06.2022 09:02 Відповісти
Пляжний сезон в Кирялівці.
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13.06.2022 09:06 Відповісти
Нова порція кацапських "груз200"
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13.06.2022 09:11 Відповісти
В Новомосковске Днепропетровской обл
ул. Леваневского переименовали в ул. Бориса Джонсона

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13.06.2022 09:18 Відповісти
а сам новомосковськ не пора перейменувати?
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13.06.2022 09:47 Відповісти
А коли будуть успіхи у ЗСУ? Ні одне місто не відвойовано від окупації.Ворог просувається вперед методично.Якщо сили нерівні,то хай населення попередять.Де ленд-ліз? Де озброєння,про нехватку якого весь час нам кажуть? Тобто зправжнього ленд-лізу нема?
Навіщо з місяця в місяць казати:почекайте місяць-півтора....Зброя освоюється,воїни вчаться....Але успіху ноль.
Через місяць скажуть:домовляємось про припинення вогню...Це іне офіційна капітуляція,але довгострокова здача захоплених теріторій у хозяювання ворогу.
Наші воїни роблять що треба,віддають життя,багото з них вже віддали.
Чи варті їхні життя щоденному замилюванню очей? Набрехали з Азовцями,зараз брешуть про контрнаступ.Гидко.
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13.06.2022 09:20 Відповісти
так це виходить захід винен що ми не можем просунуться? він нам нічого не должен я казав велічайший всі питання до гідранта якого з осені сша та европейці малювали карту з усіх сторін нападу попереджали щодня про напад можна було окопатися і з чернгівс обл а не так як вже на наступний день 25 лютого орки були в Києві на оболоні і роздавили на танку пенсіонера хоть живий і залишився і на півдні був би цілий Маріуполь херсон азовці в підсумку були праві саме так і сталося як прогнозували союзники а гідрант з Арахаміею бігали і гавкали не сійте паніку ви гробите економіку
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13.06.2022 09:31 Відповісти
Для боротьби із зрадо-депресією є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. І так до зцілення.
Хоча ті, хто "вимагають перемог" і ті, хто так чи інакше докладається до перемоги - як правило різні люди ...
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13.06.2022 09:40 Відповісти
Гарний метод, але для таких товаришів - струс повітря. Такі лише сидять, пальцями навколо тицяють і питаються про результати. Пропаганда перемог в цьому, звісно, також немаленьку роль відіграє, бо по тб сказали, що ракети у ворога закінчуються, захід повинен наплювати на власні інтереси та зробити все за нас, і взагалі, росія вже от-от розвалиться, а ЗСУ чомусь на місці стоїть і не перемагає тупих і немічних кацапів.
Людина живе не в реальному світі, а в світі того, як за її думкою все 'повинно бути' і дуже злиться, коли реальність не відповідає її вимогам, але окрім питань нічого не робить для того, щоб її змінити.
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13.06.2022 10:49 Відповісти
підіть на фб сторінки до зелених діячів і в групи їх прихильників і понаписуйте там, щоб звільнили єрмака нарешті, щоб дали грошей військовим і волонтерам, щоб закупили самі озброєння і налагодили випуск ракет і всього, чого можна.
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13.06.2022 09:50 Відповісти
Якби не продажність світових та українських політиків, то путін би в Україні не захопив би й одного пивного кіоску.(не кажучи про Крим, Донбас) Якщо хтось ще в цьому сумнівається, то це просто останній кретино-дегенерато-шизоїд.
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13.06.2022 09:30 Відповісти
не просто українських політиків, а конкретно коломойського і зекоманди.
Порох все робив для України, що міг. при гидотному Обамі і при тій же меркельші.
репарацій за Крим росії не пробачав, цемаха не віддавав.
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13.06.2022 09:52 Відповісти
А що ж тоді Крим таки взяли? І частину Донбасу? Виявляється, одного Порошенка при владі таки недостатньо для того, щоб все було добре?
Коли ви вже усвідомите, що все, що з нами відбувається - це низка рішень більшості людей. У нас така влада, на яку ми заслуговуємо. Не 'стиглі' ще наші люди до цивілізованого життя за правилами, от і влада така сама.
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13.06.2022 10:55 Відповісти
Кормити раків будуть
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13.06.2022 09:30 Відповісти
Понабирали недоумків на Цензор! То заголовки клікбейтні, то помилки орфографічні. І чомусь росія в них з великої літери пишеться...
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13.06.2022 09:47 Відповісти
ну чого ж недоумків. вони патріоти, тільки малограмотні і тексти/заголовки свої не вичитують.
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13.06.2022 09:53 Відповісти
А кого волнует, що доведеться здiйснювати спецоператорам для успiху на Донбасi? Лучше бы они успiшно ушли домой.
К сожалению, тут уже не контрнаступ вопрос, а как удержать то что осталось.
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13.06.2022 10:13 Відповісти
 
 