Для досягнення успіху на Донбасі Росії доведеться здійснювати штурмові форсування річок, - розвідка Великої Британії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У районі Сєверодонецька тривають бої, і найближчими місяцями форсування річок, ймовірно, стане одним із найважливіших визначальних факторів у ході війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.
Зазначається, що ключова 90-кілометрова центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.
"Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбас Росії доведеться або проводити амбітні флангові дії, або проводити штурмові форсування річок", - йдеться у звіті.
Також повідомляється, що українським силам часто вдавалося знищити мости до відступу, в той час як Росія намагалася налагодити складну координацію, необхідну для проведення успішних великомасштабних переправ через річки під обстрілом.
Будь ласка, зачекайте...
ул. Леваневского переименовали в ул. Бориса Джонсона
Навіщо з місяця в місяць казати:почекайте місяць-півтора....Зброя освоюється,воїни вчаться....Але успіху ноль.
Через місяць скажуть:домовляємось про припинення вогню...Це іне офіційна капітуляція,але довгострокова здача захоплених теріторій у хозяювання ворогу.
Наші воїни роблять що треба,віддають життя,багото з них вже віддали.
Чи варті їхні життя щоденному замилюванню очей? Набрехали з Азовцями,зараз брешуть про контрнаступ.Гидко.
Хоча ті, хто "вимагають перемог" і ті, хто так чи інакше докладається до перемоги - як правило різні люди ...
Людина живе не в реальному світі, а в світі того, як за її думкою все 'повинно бути' і дуже злиться, коли реальність не відповідає її вимогам, але окрім питань нічого не робить для того, щоб її змінити.
Порох все робив для України, що міг. при гидотному Обамі і при тій же меркельші.
репарацій за Крим росії не пробачав, цемаха не віддавав.
Коли ви вже усвідомите, що все, що з нами відбувається - це низка рішень більшості людей. У нас така влада, на яку ми заслуговуємо. Не 'стиглі' ще наші люди до цивілізованого життя за правилами, от і влада така сама.
К сожалению, тут уже не контрнаступ вопрос, а как удержать то что осталось.