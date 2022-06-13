УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13151 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 898 22
армія РФ (13443) війна (56174) Генштаб ЗС (4476) знищення (4076) техніка (1319) втрати (3818)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32,3 тис. осіб, 213 літаків, 178 гелікоптерів, 1432 танки та 3492 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 300 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 32300 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1432 (+2) од,

бойових броньованих машин - 3492 (+8) од,

артилерійських систем - 718 (+3) од,

РСЗВ  - 226 (+0) од,

засоби ППО  - 97 (+0) од,

літаків - 213 (+1) од,

гелікоптерів - 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 585 (+3),

крилаті ракети  - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5) од,

спеціальна техніка - 54 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робота артилерійського підрозділу 79-ї бригади: палають підбиті російські БМП, детонує боєкомплект. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32,3 тис. осіб, 213 літаків, 178 гелікоптерів, 1432 танки та 3492 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Ще в одного літачка поцілили
показати весь коментар
13.06.2022 09:22
+5
Победа будет за нами.Враг выдахается и все меньше ведет наступательных действий.Рри таких плтерях,а их больше,вести войну практически не возможно.Потери нужно чем-то восполнять.А восполнять не чем.Скоро пойдут сросники 18 летние ,которые прослужили пол года.Потери больше чем 32 тысячи.Мы не знвем сколько гибнет таи,куда стредяет наша артиллерия и авиация,плюс снаперы и т.д.Я думаю реально убитых больше 50 тысяч орков + тысяч 50 трехсотых тяжелых,которые никогда не вернуться в строй ( нет рук,ног,глаз и т.д.).Вот почему путин просит весь мир повлиять на Украину,а лучше надавить,чтобы Украина капитулировала.По всем планам и прогнозам кремля Украина должна бы уже капитулировать как сдалась Грузия в 2008 году.А тут ,что-то пошло не по плану кремля....Слава Украине! Слава ВСУ.Смерть ворогам.
показати весь коментар
13.06.2022 09:46
+4
артилерійських систем - 718 (+3) од,

РСЗВ - 226 (+0) од,

засоби ППО - 97 (+0) од ....я тоже раньше, еще совсем недавно с замиранием сердца следила за количеством сбитых самолетов, а сейчас понимаю - нет, наши цели это вот они, а здесь дело продвигается очень медленно, а вреда они наносят страшно сказать сколько..., а ведь вроде бы у нас есть дроны-камикадзе, это прекрасные цели для них..., медленно, но верно надо лишать русню ее несомненного преимущества..., снарядов да, много, но если стрелять не из чего..., эти системы так быстро не наклепаешь, как снаряды миллионами штук за раз...
показати весь коментар
13.06.2022 09:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще в одного літачка поцілили
показати весь коментар
13.06.2022 09:22 Відповісти
Щоби хтось сказав про такі втрати ворогом десь в березні,то закидали б тапками.
А зараз?
А зараз читаєш як звичайну новину.Жах.
показати весь коментар
13.06.2022 09:31 Відповісти
Война другая началась. Они больше не ездят колоннами, как в тире.
Хотя такое ничтожное количество потерь в артиллерии действительно удивляет. Украина получила много свичблэйд 300. Как раз для того, чтобы уничтожать ствольную артиллерию
показати весь коментар
13.06.2022 09:36 Відповісти
і відео немає з цими свічблейдами. понєволє починаєш думати, що Єрмак їх десь приховав на складах. ей, Маляр, де відео із свічблейдами? де свічблейди???
показати весь коментар
13.06.2022 09:42 Відповісти
Вже на раз говорили. США - проти того, щоб відео з switchblade викладали в публічний доступ.
показати весь коментар
13.06.2022 10:07 Відповісти
Так Ермак сказал?
показати весь коментар
13.06.2022 12:43 Відповісти
До чого, тут твій Єрмак? Такі умови поставки зброї з США.
показати весь коментар
13.06.2022 14:48 Відповісти
Дуже потрібно важке озброєння, а також системи ППО.
показати весь коментар
13.06.2022 09:35 Відповісти
Б. Береза он каже, що у міноборони грошей повно, але Єрмак не дає їм їх використовувати. могли б і самі щось закупити і виробити.
показати весь коментар
13.06.2022 09:44 Відповісти
Так...щось за власне виробництво тиша...
показати весь коментар
13.06.2022 09:54 Відповісти
Хватить вже розгоняти зраду, та писати дурниці.
Єрмак, звісно, ще та "редиска" по якому тюрьма плаче, але таких повноважень у нього не має.
показати весь коментар
13.06.2022 10:05 Відповісти
А у Зеленського такі повноваження є?
показати весь коментар
13.06.2022 10:13 Відповісти
Що таке той Єрмак, щоб чогось не дозволяти міністрові?
показати весь коментар
13.06.2022 10:30 Відповісти
Єрмак - то начальник Зеленського
показати весь коментар
13.06.2022 10:51 Відповісти
артилерійських систем - 718 (+3) од,

РСЗВ - 226 (+0) од,

засоби ППО - 97 (+0) од ....я тоже раньше, еще совсем недавно с замиранием сердца следила за количеством сбитых самолетов, а сейчас понимаю - нет, наши цели это вот они, а здесь дело продвигается очень медленно, а вреда они наносят страшно сказать сколько..., а ведь вроде бы у нас есть дроны-камикадзе, это прекрасные цели для них..., медленно, но верно надо лишать русню ее несомненного преимущества..., снарядов да, много, но если стрелять не из чего..., эти системы так быстро не наклепаешь, как снаряды миллионами штук за раз...
показати весь коментар
13.06.2022 09:35 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2022 09:40 Відповісти
Їх називали швейні війська.
показати весь коментар
13.06.2022 09:56 Відповісти
Победа будет за нами.Враг выдахается и все меньше ведет наступательных действий.Рри таких плтерях,а их больше,вести войну практически не возможно.Потери нужно чем-то восполнять.А восполнять не чем.Скоро пойдут сросники 18 летние ,которые прослужили пол года.Потери больше чем 32 тысячи.Мы не знвем сколько гибнет таи,куда стредяет наша артиллерия и авиация,плюс снаперы и т.д.Я думаю реально убитых больше 50 тысяч орков + тысяч 50 трехсотых тяжелых,которые никогда не вернуться в строй ( нет рук,ног,глаз и т.д.).Вот почему путин просит весь мир повлиять на Украину,а лучше надавить,чтобы Украина капитулировала.По всем планам и прогнозам кремля Украина должна бы уже капитулировать как сдалась Грузия в 2008 году.А тут ,что-то пошло не по плану кремля....Слава Украине! Слава ВСУ.Смерть ворогам.
показати весь коментар
13.06.2022 09:46 Відповісти
Підвели ***** ОПівські кроти і щось пішло не так.
показати весь коментар
13.06.2022 09:59 Відповісти
будуть лізти поки населення бурятії не закінчиться?
показати весь коментар
13.06.2022 14:10 Відповісти
Після таких втрат - гавнокамандующій рашистською армією що хоче достигнути?
Статус кво, Піррову перемогу, чи позор?
показати весь коментар
13.06.2022 15:53 Відповісти
 
 