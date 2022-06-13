Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32,3 тис. осіб, 213 літаків, 178 гелікоптерів, 1432 танки та 3492 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 300 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 32300 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1432 (+2) од,
бойових броньованих машин - 3492 (+8) од,
артилерійських систем - 718 (+3) од,
РСЗВ - 226 (+0) од,
засоби ППО - 97 (+0) од,
літаків - 213 (+1) од,
гелікоптерів - 178 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 585 (+3),
крилаті ракети - 125 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5) од,
спеціальна техніка - 54 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
А зараз?
А зараз читаєш як звичайну новину.Жах.
Хотя такое ничтожное количество потерь в артиллерии действительно удивляет. Украина получила много свичблэйд 300. Как раз для того, чтобы уничтожать ствольную артиллерию
Єрмак, звісно, ще та "редиска" по якому тюрьма плаче, але таких повноважень у нього не має.
РСЗВ - 226 (+0) од,
засоби ППО - 97 (+0) од ....я тоже раньше, еще совсем недавно с замиранием сердца следила за количеством сбитых самолетов, а сейчас понимаю - нет, наши цели это вот они, а здесь дело продвигается очень медленно, а вреда они наносят страшно сказать сколько..., а ведь вроде бы у нас есть дроны-камикадзе, это прекрасные цели для них..., медленно, но верно надо лишать русню ее несомненного преимущества..., снарядов да, много, но если стрелять не из чего..., эти системы так быстро не наклепаешь, как снаряды миллионами штук за раз...
Статус кво, Піррову перемогу, чи позор?