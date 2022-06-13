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Драгі, Шольц та Макрон планують спільний візит до Києва 16 червня, - La Stampa
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Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон планують здійснити спільний візит до Києва 16 червня.
Про це повідомила італійська газета La Stampa, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+35 Олександр Дніпро
показати весь коментар13.06.2022 10:04
+29 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар13.06.2022 10:06
+28 Александр Юр
показати весь коментар13.06.2022 10:11
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Будь ласка, зачекайте...
Только было бы уместнее "влкючать
дуракашольца".
Ніхто вже не просить европейців це робити
Україна просто пошле його нах, він це розуміє...
А заодно спитати Шольца про листопад якого року йдеться щодо обіцяних поставок важкого озброєння... )))))
Від них нічого доброго чекати НЕ СТОЇТЬ!
@VALMICHEL7
·
12 ч
Трио, выступающее бэк-вокалом Путина, приедет в Киев уговаривать Зеленского сдать территории в обмен на статус кандидата в ЕС. Не члена, а кандидата. У Турции этот статус уже 23 года.
Шлюхи должны быть посланы вслед за русским кораблем. *****. Жрите путинское мердр и шайсе сами.
Типу без нашої зброї Ви програєте. А серйозної зброї - ми Вам не дамо...
Це буде зрада!
Українське суспільство мусить докласти всіх сил, щоб цього не допустити!
Влада має зайняти єдину позицію:
1. Соборність -- боротьба до повної деокупації.
2. Зарно в обмін на танки. Сотні танків для перемоги.
3. Не треба чіплятися за статус. Відмова капітуляниів надати його Україні стане їхньою власною моральною поразкою.
Слава Україні!
""
повинні бути послані нах
Гадаю будуть і шантажувати тим, що Україна зараз дуже залежна від фінансовиї підтримки країн Заходу.
Трохи все це нервує.