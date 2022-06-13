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Драгі, Шольц та Макрон планують спільний візит до Києва 16 червня, - La Stampa

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон,шольц

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон планують здійснити спільний візит до Києва 16 червня.

Про це повідомила італійська газета La Stampa, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц має намір у червні відвідати Україну разом з Макроном і Драгі, - Bild

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
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13.06.2022 10:04
+29
Трійка лизунів бункєрного ушльопка...
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13.06.2022 10:06
+28
Якщо, не дай Боже, мова зайде про якийсь там територіальні поступки агресору, то пропоную поступитися Баварією, Провансом, та Сицилією.
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13.06.2022 10:11
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Проститутки в обозе Красной Армии
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13.06.2022 10:04 Відповісти
Насувається Мінськ-3,питання-Чи здасть зелена пліснява Україну!!))
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13.06.2022 10:23 Відповісти
"посредники"
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13.06.2022 11:56 Відповісти
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13.06.2022 10:04 Відповісти
До речі, Макрон надав нам САУ Цезар, а ганс мішок обіцянок.
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13.06.2022 10:07 Відповісти
"драгировать" - делать видимость участия при абсолютной ненужности..
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13.06.2022 10:10 Відповісти

Только было бы уместнее "влкючать дурака шольца".
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13.06.2022 11:00 Відповісти
Включать Зелю - нагло врать
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13.06.2022 11:31 Відповісти
Цинічно і нахабно брехати !!!))
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13.06.2022 11:33 Відповісти
Ласкаво просимо до України.
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13.06.2022 10:05 Відповісти
Трійка лизунів бункєрного ушльопка...
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13.06.2022 10:06 Відповісти
особенно Драги -19 мая премьер-министр Италии Марио Драги призвал срочно прекратить огонь в Украине и посадить Россию за стол переговоров
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13.06.2022 10:06 Відповісти
...поступила рацпропозиція від сторожа зоопарку переконати тигра не жерти м"ясо ))))
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13.06.2022 10:15 Відповісти
rebjata....tolko nehamite . poslatj NA*** mozna i nuzhna esli cho.....tolko bez bykovanija - krasivo
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13.06.2022 10:06 Відповісти
А чего це европейці боятся ударів України по рашке у відповідь . Может так до рашки дійдешвідче , ЩО НЕХЕР ЛІЗТИ КУДИ НЕ ТРЕБА
Ніхто вже не просить европейців це робити
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13.06.2022 10:06 Відповісти
У великобудівника не вистачить памперсів для відповіді.
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13.06.2022 10:09 Відповісти
А чего це европейці боятся....bojatsa shto besheny karlik mozhe sarvatsa i "kinutj shto nibudj" na Kiev....oni javno predstavljajut posledstvija....a vy?
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13.06.2022 10:15 Відповісти
Сподіваюсь, під час зустрічі мова буде йти про збільшення постачання зброї Україні та збільшення тиску на росію.
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13.06.2022 10:06 Відповісти
Сотні одиниць важкої зброї з кожного, якщо ні-копняком під зад.
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13.06.2022 10:28 Відповісти
вряд ли, они бы тогда не ехали втроем. В Ес появляются новые союзники *****
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13.06.2022 10:29 Відповісти
Вернее сказать - не появляются, а остаются ими.
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13.06.2022 11:02 Відповісти
Косметологи-сберечь лицо Путина
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13.06.2022 10:07 Відповісти
Тільки не везіть їх в Бучу, а одразу в Сіверодонецьк. І боневтіх нехай їх гідом буде, а дєрмак водієм і їдуть вони на бентлі.
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13.06.2022 10:07 Відповісти
Будуть втрьох укатувати Зелю на Мінськ-3...
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13.06.2022 10:08 Відповісти
Без Орбана -це несерйозно ))))
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13.06.2022 10:13 Відповісти
Продажні лідери об'єднуються щоб дожати Зеленського.
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13.06.2022 10:08 Відповісти
Зе не зможе підписати капітуляцію, навіть при великому бажанні...

Україна просто пошле його нах, він це розуміє...
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13.06.2022 10:12 Відповісти
Запропонують блазню поступитися пуйлу, зелебобіки будуть не проти
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13.06.2022 10:08 Відповісти
Єврослизняки їдуть просувать хотєлкі ху@ла
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13.06.2022 10:09 Відповісти
З приводу нациків і фашистоф((: Німеччина, Італія, частина Франції - союзники за часів Другої світової війни. Тепер керівники цих країн приїхали до Києва уламувати Зеленського "не принижувати росію". Ось вам повторення старої історії!
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13.06.2022 10:11 Відповісти
Якщо, не дай Боже, мова зайде про якийсь там територіальні поступки агресору, то пропоную поступитися Баварією, Провансом, та Сицилією.
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13.06.2022 10:11 Відповісти
Дуда або Джонсон не хочуть також 16-о приїхати? Треба стулити пельки цим трьом імпотентам, поки вони будуть мир нав'язувати...
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13.06.2022 10:12 Відповісти
поговорити можна...
А заодно спитати Шольца про листопад якого року йдеться щодо обіцяних поставок важкого озброєння... )))))
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13.06.2022 10:16 Відповісти
Вся ця шобла прокацапських слимаків і одного нігтя Бориса Джонсона не варті. Будуть по завданню кремлівського куратора вмовляти нашого дурня злитися під якусь чергову "формулу штангенциркуля"
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13.06.2022 10:15 Відповісти
Три продажных шлюхи!
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13.06.2022 10:17 Відповісти
БЕЗ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ ПУСТЬ НЕ ПРИЕЗЖАЮТ. КАКИЕ ЖЕ ОНИ РАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ, КОГДА ТУТ ЛЮДЕЙ ФАШИСТЫ УБИВАЮТ.
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13.06.2022 10:18 Відповісти
ТРІЙКА ЗРАДНИКІВ!!!
Від них нічого доброго чекати НЕ СТОЇТЬ!
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13.06.2022 10:19 Відповісти
Бесполезный визит, капитуляции не будет.
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13.06.2022 10:19 Відповісти
Вал Мишель
@VALMICHEL7
·
12 ч
Трио, выступающее бэк-вокалом Путина, приедет в Киев уговаривать Зеленского сдать территории в обмен на статус кандидата в ЕС. Не члена, а кандидата. У Турции этот статус уже 23 года.
Шлюхи должны быть посланы вслед за русским кораблем. *****. Жрите путинское мердр и шайсе сами.
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13.06.2022 10:20 Відповісти
шо ж ті повії путіна зассикунярили взяти Джонсона?? гімно кончене, ***....
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13.06.2022 10:21 Відповісти
Будуть вмовляти Украіну на капітуляцію!!!Просто перестать стрелять!!!Гниди!!!Болт вам з лівою різьбою!!!
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13.06.2022 10:23 Відповісти
Едут втроем, потому что "Гуртом i батька легше бити". Ответ должен быть только один: "Держите меня семеро, троим - не удержать".
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13.06.2022 10:24 Відповісти
Будут пытаться склонить Украину к минску -3???? Настораживает ансамблевость данных персонажей в лобировании интересов ху@"кина.Как говорится -деньги не пахнут..Думаю не стоит их возить в Бучу..Везите сразу ****** к ******..Сильная Украина им не нужна.Расстрогать их показом зверств вряд ли удасться....Они любят и ценят только звон монеты.
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13.06.2022 10:24 Відповісти
хранітєлі ліца ***** приїдуть вмовляти Україну здатися.
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13.06.2022 10:25 Відповісти
Трнба законтрити цю шоблк, виставляємо Пороха, Бориса і Дуду
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13.06.2022 10:25 Відповісти
Черговий план Саркозі?
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13.06.2022 10:26 Відповісти
Плани Саркозі теж були планами Путлера.
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13.06.2022 10:38 Відповісти
Тим більше - ніяких поступок. Вони приїдуть умовляти та тиснути.
Типу без нашої зброї Ви програєте. А серйозної зброї - ми Вам не дамо...
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13.06.2022 10:45 Відповісти
Как же они зайпали, эти ездуны. Вот чтобы вы знали, все кто едут в Украину, обязательно едут и в Молдову. И те кто боится доехать до Украины, тоже едет к нам. Макрон вроде завтра-послезавтра приезжает. У нас развал, инфляция под 30 процентов. 2 млн населения и фиг территории. И каждый день какая то ***** приезжает попиариться на украинской трагедии. Каждый день бешеные бюджетные траты - усиленная охрана аэропорта, конвои, перекрытые улицы, полиция на ногах, торжественные обеды и новые обещания. "Мы с вами, мы ценим ваши усилия, мы благодарны за вашу помощь беженцам, мы заявляем что у вас блестящие европейские перспективы" и т.д. и т.п.
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13.06.2022 10:30 Відповісти
ООН удовлетворить просьбу Эрдогана...теперь уже не Турция...а Тюркэ...Кемаль Ататюрк улыбается...и с тоже...
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13.06.2022 10:32 Відповісти
Верховоди т.зв. "старої Європи" пред'являють Україні ультиматум: статус кандидата в обмін на перемир'я і злив захоплених рашою територій.
Це буде зрада!
Українське суспільство мусить докласти всіх сил, щоб цього не допустити!
Влада має зайняти єдину позицію:
1. Соборність -- боротьба до повної деокупації.
2. Зарно в обмін на танки. Сотні танків для перемоги.
3. Не треба чіплятися за статус. Відмова капітуляниів надати його Україні стане їхньою власною моральною поразкою.
Слава Україні!
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13.06.2022 10:33 Відповісти
Шольца принимать только вместе с давно обещанной бронетехникой, по другому пусть сидит дома.
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13.06.2022 10:35 Відповісти
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13.06.2022 10:40 Відповісти
Зеля їх дуже просив бо тоді буде причина зливати Україну - скаже, що сильно на нього тиснули. А так зненацька лише на підставі наказу Путлера незручно.
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13.06.2022 10:36 Відповісти
Фура гнилих помідорів їх вже чекає.
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13.06.2022 10:37 Відповісти
""
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13.06.2022 10:39 Відповісти
Ніф-ніф, Наф-наф та Нуф-нуф !
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13.06.2022 11:23 Відповісти
А тут їх зустріне наш Пох-пох...
""
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13.06.2022 13:01 Відповісти
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13.06.2022 10:40 Відповісти
Присоединяюсь к коментатору выше, который просил не хамить. Украинцы всё таки не шпана из подворотни. Можно указать "телефонисткам", где они не правы и почему. Только без наездов.
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13.06.2022 10:42 Відповісти
Три европейские курвы-путаны, возомнившие себя большими решалами, едут попробовать договорняк продавить. Сразу втроем летят. Затевается нехилый такой демарш с их стороны. Они очень обеспокоенны. Чхать они хотели на африканские страны и приближающийся там голод. Что для них имеет значение - давление деловых кругов этих стран, десятилетиями пилившие бабло с кремлевской мафией. Чуют, падлы, что лавочка прикрылась надолго. А так хочется чтоб дольче вита и дальше продолжалась. Интересно даст ли себя Янелох прогнуть или все таки он сохранил хоть какое то самоуважение.
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13.06.2022 10:46 Відповісти
Цікаво яку зраду вони нам готують…
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13.06.2022 11:11 Відповісти
приїдуть мабуть просити про капітуляцію бо їм треба лобизатись з ****** і далі за газ

повинні бути послані нах
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13.06.2022 11:15 Відповісти
То Зеля їх просить наполягати на капітуляціі України.
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13.06.2022 11:25 Відповісти
Тююю, а Орбана забули?!!! Буде тоді повний "комплект" "нічної вази".
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13.06.2022 11:27 Відповісти
Ще Ердоган є
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13.06.2022 11:34 Відповісти
Три дебіла знову будуть нас вмовляти здати рашистам Південь та Донбас, бо "расія - вєлікая, с нєй ніззя ваєвать". А друга причина буде що негри подохнуть з голоду через те, що ми, бачте, не хочемо поступитися всього лише п'ятою частиною своїх територій щоб можна було вивезти зерно в Африку. Послати нах за руским кораблем цих трьох поросят! Ніякої зброї вони все одно більше не дадуть. А якщо неграм так потрібне наше зерно то нехай сюди їдуть та допомагають воювати. А як ні то нехай самі вчаться щось вирощувати, а не лише скиглити.
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13.06.2022 11:32 Відповісти
Вони не скиглять, а буде здихати з голоду, і чекати поки кокос з пальми на голову не впаде!
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13.06.2022 16:18 Відповісти
Хранітелі ліца путіна.
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13.06.2022 11:36 Відповісти
Секта свидетелей лица путина
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13.06.2022 11:38 Відповісти
На хер такі гості не здалися...три тварюки які сраку лижуть підорасії... В себе порядок наведіть. Італія брудна як мусорка, тому там під час ковиду там багато людей померло. Франція сама по собі вонюча, від тої великої кількості чорношкірих, в Німеччині самі підори усюди, принаймі більшість ....То пішли вони на хер подалі від неньки України. Хвалити бога що Польща Англія та США з нами. Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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13.06.2022 11:41 Відповісти
В кастрата втікшого в Польщу думку не питали
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13.06.2022 12:52 Відповісти
"Миротворці " без військового контингенту їдуть? Чи ***** їм доручив дожати зрадника ?
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13.06.2022 11:43 Відповісти
Будуть вмовляти Зеленського зберегти лице Путіну, та погодитись на втрату частки території України. Замість преспектива вступу до ЕС та гроші на відновлення зруйнованих міст і економіки країни. Маю надію, що Зеленський не втратив яйця, та витримає тиск.

Гадаю будуть і шантажувати тим, що Україна зараз дуже залежна від фінансовиї підтримки країн Заходу.
Трохи все це нервує.
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13.06.2022 11:45 Відповісти
Якщо будуть пропонувати щось типу мінск-3, треба слати їх курсом відомого корабля
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13.06.2022 11:47 Відповісти
макаронник, кислокапустник и говноступ планируют посетить... а не лучше ли не тратить на этих говнюков времени и работать с теми, кто реально помогает - США, Великобритания, Канада и Австралия...
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13.06.2022 11:50 Відповісти
бойтесь данайцев, дары приносящих...
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13.06.2022 11:53 Відповісти
Мабуть привезуть танки та САУ та винищувачі, кожен по сотні я так думаю)
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13.06.2022 12:15 Відповісти
Пулерівські запроданці їдуть в Україну просувати план кремлівського головоріза.
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13.06.2022 12:35 Відповісти
Треба пообіцЯти їм, що ми приймемо їх у свій новий воєнний блок, як що будут себе добре поводити та навчаться воювати, як українці. А тепер кроком руш за кацапським кораблем!
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13.06.2022 12:35 Відповісти
 
 