Рашисти в Маріуполі з 1 липня видаватимуть "гуманітарку" лише непрацездатним особам, - Андрющенко
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Російські окупанти попереджають, що з 1 липня вся "гуманітарна допомога" тепер видаватиметься лише непрацездатним.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупаційна влада офіційно попередила, що з першого липня вся гуманітарка тепер лише фактично непрацездатним. Всі інші - виживайте як хочете. Все зруйноване житло планують знести до першого вересня. Будівництво першого гуртожитку "живого щита" закінчиться не ранішк середени липня на 2 тис. осіб. Всі інші - виживайте як хочете", - пояснив він.
"Ніяких компенсацій за зруйноване житло, ніякого відновлення пошкодженного. Лише знесення і часткова допомога будматеріалами. Крок за кроком росія та окупаційна влада починають озвучувати справжні плани в Маріуполі. Містяни нікому не потрібні, їм відведено функцію сучасних рабів та живого щита", - додав Андрющенко.
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А ВИ ЯК ДУМАЛИ ?
ТАК І ПИШИТЬ - видают українські воровані продукти. Невже неясно , шо ніхто нічого с раши не везе ? ПИШИТЬ правду
Боже ! Дай бог дожить до того часу, коли з Сибіру в європейську частину Росії потягнуться біженці і випливуть "секретні угоди", підписані Кремлем стосовно здачі земель Сибіру китайцям (як спливли протоколи пакту Ріббентропа-Молотова) Ох тоді я позловтішаюся над патріотами "Вяликай Рассии"!!!