Рашисти в Маріуполі з 1 липня видаватимуть "гуманітарку" лише непрацездатним особам, - Андрющенко

Російські окупанти попереджають, що з 1 липня вся "гуманітарна допомога" тепер видаватиметься лише непрацездатним.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада офіційно попередила, що з першого липня вся гуманітарка тепер лише фактично непрацездатним. Всі інші - виживайте як хочете. Все зруйноване житло планують знести до першого вересня. Будівництво першого гуртожитку "живого щита" закінчиться не ранішк середени липня на 2 тис. осіб. Всі інші - виживайте як хочете", - пояснив він.

"Ніяких компенсацій за зруйноване житло, ніякого відновлення пошкодженного. Лише знесення і часткова допомога будматеріалами. Крок за кроком росія та окупаційна влада починають озвучувати справжні плани в Маріуполі. Містяни нікому не потрібні, їм відведено функцію сучасних рабів та живого щита", - додав Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти змародерили чергову партію українського металу з Маріупольського порту. ВIДЕО