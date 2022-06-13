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Рашисти в Маріуполі з 1 липня видаватимуть "гуманітарку" лише непрацездатним особам, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські окупанти попереджають, що з 1 липня вся "гуманітарна допомога" тепер видаватиметься лише непрацездатним.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада офіційно попередила, що з першого липня вся гуманітарка тепер лише фактично непрацездатним. Всі інші - виживайте як хочете. Все зруйноване житло планують знести до першого вересня. Будівництво першого гуртожитку "живого щита" закінчиться не ранішк середени липня на 2 тис. осіб. Всі інші - виживайте як хочете", - пояснив він.

"Ніяких компенсацій за зруйноване житло, ніякого відновлення пошкодженного. Лише знесення і часткова допомога будматеріалами. Крок за кроком росія та окупаційна влада починають озвучувати справжні плани в Маріуполі. Містяни нікому не потрібні, їм відведено функцію сучасних рабів та живого щита", - додав Андрющенко.

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Рашисти в Маріуполі з 1 липня видаватимуть гуманітарку лише непрацездатним особам, - Андрющенко 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Який гуманізм! Ужосс.
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13.06.2022 10:13 Відповісти
всі працездатні мужчини -беріть зброю -і САМІ відбирайте їжу в окупантів. Стріляючи в спину і зненацька...

А ВИ ЯК ДУМАЛИ ?
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13.06.2022 10:19 Відповісти
Самодельный (Кастомный) Глушитель для АКМ 7.62х39
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13.06.2022 10:21 Відповісти
Це вони разворовивают українськи супермаркети і видають гуманітарну ?

ТАК І ПИШИТЬ - видают українські воровані продукти. Невже неясно , шо ніхто нічого с раши не везе ? ПИШИТЬ правду
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13.06.2022 10:20 Відповісти
Що і вимагалося довести - Кремлю не потрібні місцеві люди - їм потрібна територія, яку вони "зачищають " для майбутніх переселенців зі сходу (з Сибіру) - бо китайці підганяють
Боже ! Дай бог дожить до того часу, коли з Сибіру в європейську частину Росії потягнуться біженці і випливуть "секретні угоди", підписані Кремлем стосовно здачі земель Сибіру китайцям (як спливли протоколи пакту Ріббентропа-Молотова) Ох тоді я позловтішаюся над патріотами "Вяликай Рассии"!!!
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13.06.2022 10:21 Відповісти
мда.а остальные берите метлу лопаты в зубы и чистите где мы насрали за доширак в лучшем случае
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13.06.2022 10:22 Відповісти
Так а че ж с 1 июля, если написано - с 1 ИЮНЯ
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13.06.2022 10:24 Відповісти
Хехе, я особисто знаю де Білов, котрі з Німеччини повертаються у Маріуполь. Попутний буй у спину
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13.06.2022 10:28 Відповісти
Московитська орда перетворила ціле місто у один великий Бухгенвальдт
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13.06.2022 10:32 Відповісти
Місцеві вимруть - завезуть своїх. Так було завжди.
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13.06.2022 10:38 Відповісти
а ведь на рускагая языге все наканец та можно и зажить до этого при бендерах все было плохо
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13.06.2022 11:44 Відповісти
 
 