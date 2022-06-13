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Попри відновлення зв'язку із ЗАЕС у МАГАТЕ наполягають на якнайшвидшому візиті на станцію для перевірки ядерних матеріалів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Відновлення після двотижневої перерви віддаленої передачі життєво важливих даних про гарантії з окупованої ЗАЕС є важливим та позитивним кроком, але швидкий візит фахівців МАГАТЕ на станцію все одно необхідний.

Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у неділю, передає Цензор.НЕТ.

"Гендиректор відзначив відновлення передачі даних як важливий і позитивний крок. Водночас він наголосив, що інспектори МАГАТЕ повинні якомога швидше відправитися на об’єкт для проведення основних заходів із перевірки ядерних матеріалів, які неможливо здійснити дистанційно", - йдеться у заяві організації.

За словами Гроссі, зображення, записані камерами спостереження МАГАТЕ в період припинення передачі даних зараз завантажуються для перегляду інспекторами агентства, щоб підтвердити, що наступність даних не була втрачена.

"Інтервал проведення інвентаризаційних перевірок на АЕС не може перевищувати встановлену тривалість. Це особливо критично на двох блоках ЗАЕС.

Фізична перевірка ядерного матеріалу, що знаходиться в них, є попередньою умовою гарантій перед їх повторним запуском", - йдеться у заяві МАГАТЕ.

"Якщо я не зможу направити інспекторів для проведення необхідної верифікації на ЗАЕС, виконання запобіжних заходів в Україні буде скомпрометовано", - резюмував Гроссі.

Читайте: ​​Російські окупанти активно готують візит гендиректора МАГАТЕ Гроссі на Запорізьку АЕС, - Енергоатом

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Французское руководство МАГАТЭ прекрасно знает, что любой визит на захваченную эрефией ЗАЭС - признание оккупации.
Нам только остаётся внимательно следить за руками французов и офиса ермака.
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13.06.2022 10:42
+5
Що це за візити до терористів?😧
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13.06.2022 10:26
+4
При відступі рашисти влаштують там катастрофу.
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13.06.2022 10:27
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Що це за візити до терористів?😧
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13.06.2022 10:26 Відповісти
хло теребить
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13.06.2022 10:35 Відповісти
При відступі рашисти влаштують там катастрофу.
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13.06.2022 10:27 Відповісти
100%. gadjitj eto v ihnem stile. daze udiviteljno shto v chernobyle vse tiho oboshlos....neuspeli navernoe-nado bylo bystro drapatj.
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13.06.2022 10:30 Відповісти
Не потрібно випускати,це перше. Й потрібен план
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13.06.2022 10:33 Відповісти
bred. eto mesto nuzhno DEokupirovatj kak mozhno skoree - vot pustj MAGATE dopomogut . krapka.
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13.06.2022 10:28 Відповісти
Наполягатимуть в себе в офісі. Коли Україна накаже тоді й їхатимуть!!! Наполягають....,повелителі Всесвіту...
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13.06.2022 10:32 Відповісти
Французское руководство МАГАТЭ прекрасно знает, что любой визит на захваченную эрефией ЗАЭС - признание оккупации.
Нам только остаётся внимательно следить за руками французов и офиса ермака.
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13.06.2022 10:42 Відповісти
na skolka ja ponemaju - tuda oni mogut popastj tolko iz UA....mesto okruzheno ZSU...
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13.06.2022 10:49 Відповісти
Мабуть атомну бомбу будуть шукати по замовленню *****.
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13.06.2022 10:54 Відповісти
А хото там завідує МАГАТЕ? КАЦАПИ?
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13.06.2022 12:01 Відповісти
 
 