12 червня Повітряні сили збили ворожий Су-34 в районі Ізюму. Знищено склад ракетно-артилерійського озброєння окупантів

12 червня близько десятої ранку в районі Ізюму на Харківщині зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Як зазначається, російські літаки працювали парою, атакуючи позиції українських захисників. Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а пілоти іншого – вирішили спробувати долю.

"Нех@й щаст@ть!"– відповіли зенітники і збили зухвалу "сушку", привітавши таким чином окупантів із "днем Росії"! Літак упав на тимчасово окуповану територію. Чи вдалось вижили пілотам, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 12 червня, зенітним ракетним підрозділом збито російський БпЛА "Орлан-10". А ударна авіація Повітряних Сил здійснила кілька авіанальотів на ворожі позиції окупаційних військ.

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"Завдано потужних ударів по скупченню ворожої техніки, живій силі противника. Внаслідок повітряного удару знищено склад ракетно-артилерійського озброєння", - додають у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ