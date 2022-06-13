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12 червня Повітряні сили збили ворожий Су-34 в районі Ізюму. Знищено склад ракетно-артилерійського озброєння окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак,авіація,російська,підбитий

12 червня близько десятої ранку в районі Ізюму на Харківщині зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Як зазначається, російські літаки працювали парою, атакуючи позиції українських захисників. Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а пілоти іншого – вирішили спробувати долю.

"Нех@й щаст@ть!"– відповіли зенітники і збили зухвалу "сушку", привітавши таким чином окупантів із "днем Росії"! Літак упав на тимчасово окуповану територію. Чи вдалось вижили пілотам, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 12 червня, зенітним ракетним підрозділом збито російський БпЛА "Орлан-10". А ударна авіація Повітряних Сил здійснила кілька авіанальотів на ворожі позиції окупаційних військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зенітні ракетні війська збили 500-ту повітряну ціль рашистів, - Повітряні Сили ЗСУ

"Завдано потужних ударів по скупченню ворожої техніки, живій силі противника. Внаслідок повітряного удару знищено склад ракетно-артилерійського озброєння", - додають у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
які ж молодці! дуже-дуже дякуємо, нехай вас бог береже...
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13.06.2022 10:38
+13
Том Купер:
Изюм... Украинцы, кажется, продвигали свою атаку в лес к западу от города, достигнув точек примерно в пяти километрах к западу от Изюма. Упомянутый район прославился тем, что более месяца подвергался обстрелам украинской артиллерии, что привело к многочисленным пожарам. Первые сообщения указывают на освобождение Заводов и Спиваковки. Центральным элементом этой операции, кажется, является 81-я мехбригада.
---------------
Украинцы продолжают наступление на Херсон широким фронтом. На севере они зачищают оставшихся русских в Брускинском. На юге они освободили Таврийское, дошли до Киселевки (правда, еще не вошли в нее) и, кажется, дошли до Александровки, на берегу западнее Херсона...
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13.06.2022 11:37
+10
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13.06.2022 10:54
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які ж молодці! дуже-дуже дякуємо, нехай вас бог береже...
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13.06.2022 10:38 Відповісти
ЗСУ нарощує ППО на Донбасі.

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13.06.2022 11:33 Відповісти
Позитивчик!
а то в последнее время новости с фронта не особо радуют..
я понимаю что Залужный готовится собрать сильный кулак для удара. но блин..
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13.06.2022 10:45 Відповісти
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13.06.2022 10:54 Відповісти
Навіщо? На покупку "фаллоімітаторів"? Бо "секс-машина" коштує набагато дорожче
(Зразу анекдот:
Іде автомобіль легковий по дорозі З кущів хтось кидає в лобове скло силіконовий фаллоімітатор "Бабах"! і відлітає вбік Водій-жінка з несподіванки гальмує Малий хлопчик на передньому сидінні питає:
- Мама! А что это было?
- Насекомое!
- А как оно с таким ху*м летает?")
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13.06.2022 11:59 Відповісти
Дуже гарна новина , так як раніше збиття самольоту , було сенсацією ,
а сьогодні сприймається спокійно !

Молодці наші бійці , честь і хвала їм 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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13.06.2022 10:55 Відповісти
Ну чого ти так? У нас після першого збитого раділи неймовірно Після третього почали казать: "А чого так мало?" Після десятого збитого над містом та околицях кацапи місто облітать стали - наші навіть образилися
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13.06.2022 12:03 Відповісти
Листав новини на укр.нет, потрапив на інфу від Андрія Цаплієнка, що наші витіснили орків з якогось лісу, що розташований на захід від Ізюму, і зараз фактично на околицях міста.
Хотів посилання сюди скинути, але не зміг повторно знайти цю новину. Там все швидко оновлюється.
От якби це було так, тоді б ми перерізали оркам весь напрямок з півночі через Ізюм на Слов'янськ.
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13.06.2022 11:07 Відповісти
Знайшов:

20:40 Українські військові вибили окупантів з лісу на околицях Ізюму, повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко. Свій короткий пост він супроводив картою місцевості, з якої можна зробити висновок, що під контролем ЗСУ опинилися Співаківка та Заводи, розташовані по обидва боки від Сіверського Донця, а удар спрямовано на Ізюм через село Придонецьке.
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13.06.2022 11:27 Відповісти
Том Купер:
Изюм... Украинцы, кажется, продвигали свою атаку в лес к западу от города, достигнув точек примерно в пяти километрах к западу от Изюма. Упомянутый район прославился тем, что более месяца подвергался обстрелам украинской артиллерии, что привело к многочисленным пожарам. Первые сообщения указывают на освобождение Заводов и Спиваковки. Центральным элементом этой операции, кажется, является 81-я мехбригада.
---------------
Украинцы продолжают наступление на Херсон широким фронтом. На севере они зачищают оставшихся русских в Брускинском. На юге они освободили Таврийское, дошли до Киселевки (правда, еще не вошли в нее) и, кажется, дошли до Александровки, на берегу западнее Херсона...
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13.06.2022 11:37 Відповісти
Окозамилювання оманських кнурів бєнікаламоя вражає не тільки українців а й увесь світ....вибрали собі керваничів українці......
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13.06.2022 13:06 Відповісти
так що пілот, здох/нє?
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13.06.2022 16:00 Відповісти
 
 