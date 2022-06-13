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Призначення очільника САП можна було б розблокувати вже сьогодні, але в Офісі Генпрокурора досі затягують процес, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

виталий,шабунин

Затвердження результатів конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжують затягувати.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Вже сьогодні 5-хвилинним засіданням комісії можна було б розблокувати процес призначення керівника САП. Тим самим забрати останні аргументи в скептиків щодо готовності України до кандидатства в ЄС. Частина комісії з 3 міжнародних експертів та 2 українців вчергове вимагає зібрати засідання сьогодні о 18.00", - зазначив він.

За його словами, публікація про засідання мала бути опублікована за 24 години до його початку, тобто ще вчора. Його там досі немає, хоча про ініціативу Офіс Генпрокурора було поінформовано ще з 9 червня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо в червні Україна не отримає статус кандидата в члени ЄС, відповідальність за це нестиме в тому числі й очільниця комісії з обрання голови САП Коваль, - Жернаков

"Нагадаю, що до війни голова комісії та її ручна частина виправдовували відсутність затвердження результатів конкурсу (який завершився ще в грудні минулого року) 2 причинами:

- надумана спеціальна перевірка: голова комісії забажала, аби кандидати пройшли її повторно (насправді, повторно теж абсолютно незаконно);
- рішення ОАСК, яке ще було в процесі підготовки апеляційних скарг;

Ні першої, ні другої із надуманих причин сьогодні просто не існує", - пояснив Шабунін.

Також, продовжив глава ЦПК, в умовах воєнного стану спецперевірки не проводяться взагалі. Спецперевірки проводитимуть їх будуть потім - протягом 3 місяців після припинення воєнного стану.

"Щодо рішення ОАСК: сама голова комісії опублікувала ухвалу про відкриття провадження за скаргами комісії. А це навпаки є свідченням того, що незаконне рішення ОАСК не набуло чинності, бо було оскаржене, і суд прийняв скарги до розгляду. ... Оголошення на сайті ОГП не має якраз через те, що навіть надумані причини "закінчилися". Наскільки дорого таке "мовчання" обійдеться країні побачимо вже зовсім незабаром. Ми в ЦПК активно вимагаємо і робимо все для просування надання статусу кандидата Україні без жодних умов", - підсумував він.

Читайте: Українська влада блокує обрання керівників САП на фінальному етапі відбору. Це може зашкодити вступу до ЄС, - Шабунін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Надважливий момент для всієї країни. Купка покидьків блокують судову реформу і подальшу інтеграцію цілого народу в ЄС. Тому що як розблокують,то розуміють,що полетять "голови" топ-корупціонерів. А далі почнеться "чистка" всіх інституцій. Як же хочеться цих покидьків потримати за горло 😡
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13.06.2022 10:45
+23
Їж, Віталька, не обляпайся! Скинув Народного Баригу України, то **** ремствувати на новиє ліца?
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13.06.2022 10:42
+23
Що би 24 числа ЄС спитало:
"А що ви робили три роки для боротьби з корупцією?"
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13.06.2022 10:43
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Для них даже война ничего не меняет. Зрада.
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13.06.2022 16:03 Відповісти
так шо? виходячи з вишесказанного? Панє Президент?
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13.06.2022 20:44 Відповісти
Такі як Шабунін поперек горла і порохоботам і зеленоботам. Якби той же Порошенко хоча б трохи прислухався до антикорупційних громадських організацій, то може б і не програв на виборах з таким тріском. Антикорупційна політика Порошенка була провальною, Зеленський продовжує в тому ж дусі
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13.06.2022 21:48 Відповісти
ЗЕпідори зумисно саботують процес і вже не перший рік. США до війни ще якось пробували натякати, що пора б уже обрати голову САП, тепер війна і вже не до того. Зепідори можуть тепер розказувати все що завгодно, ми ж жертви агресії, а жертву ніби як не зручно критикувати
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13.06.2022 21:52 Відповісти
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