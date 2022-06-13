Призначення очільника САП можна було б розблокувати вже сьогодні, але в Офісі Генпрокурора досі затягують процес, - Шабунін

Затвердження результатів конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжують затягувати.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Вже сьогодні 5-хвилинним засіданням комісії можна було б розблокувати процес призначення керівника САП. Тим самим забрати останні аргументи в скептиків щодо готовності України до кандидатства в ЄС. Частина комісії з 3 міжнародних експертів та 2 українців вчергове вимагає зібрати засідання сьогодні о 18.00", - зазначив він.

За його словами, публікація про засідання мала бути опублікована за 24 години до його початку, тобто ще вчора. Його там досі немає, хоча про ініціативу Офіс Генпрокурора було поінформовано ще з 9 червня.

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"Нагадаю, що до війни голова комісії та її ручна частина виправдовували відсутність затвердження результатів конкурсу (який завершився ще в грудні минулого року) 2 причинами:

- надумана спеціальна перевірка: голова комісії забажала, аби кандидати пройшли її повторно (насправді, повторно теж абсолютно незаконно);

- рішення ОАСК, яке ще було в процесі підготовки апеляційних скарг;

Ні першої, ні другої із надуманих причин сьогодні просто не існує", - пояснив Шабунін.

Також, продовжив глава ЦПК, в умовах воєнного стану спецперевірки не проводяться взагалі. Спецперевірки проводитимуть їх будуть потім - протягом 3 місяців після припинення воєнного стану.

"Щодо рішення ОАСК: сама голова комісії опублікувала ухвалу про відкриття провадження за скаргами комісії. А це навпаки є свідченням того, що незаконне рішення ОАСК не набуло чинності, бо було оскаржене, і суд прийняв скарги до розгляду. ... Оголошення на сайті ОГП не має якраз через те, що навіть надумані причини "закінчилися". Наскільки дорого таке "мовчання" обійдеться країні побачимо вже зовсім незабаром. Ми в ЦПК активно вимагаємо і робимо все для просування надання статусу кандидата Україні без жодних умов", - підсумував він.

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