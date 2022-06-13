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Окупанти викрали з території Запорізького залізорудного комбінату 54 вантажні вагони з рудою

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вагон,укрзалізниця

У Запорізькій області з території ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" російські загарбники викрали 54 вантажні вагони з рудою.

Про це у Фейсбуці повідомляють Сили оборони Запорізького краю, передає Цензор.НЕТ.

"В селищі Мала Білозірка Василівського району з території залізорудного комбінату дикуни з Росії викрали 54 вантажні вагони з алгомераційною рудою, загальною вагою 3240 тонн", - йдеться в дописі.

Окрім того, повідомляється, що рашисти заволоділи вантажним автомобілем "Камаз".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
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13.06.2022 10:53
+6
асвабадители... одним словом !
асвабаждают от всего что попадается на глаза (и даже вагонными нормами освобождают....твари)
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13.06.2022 10:52
+6
Зелений зрадник здав, ось і крадуть.
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13.06.2022 11:05
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Там проходной двор??
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13.06.2022 10:47 Відповісти
Там оккупация ...
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13.06.2022 10:48 Відповісти
асвабадители... одним словом !
асвабаждают от всего что попадается на глаза (и даже вагонными нормами освобождают....твари)
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13.06.2022 10:52 Відповісти
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13.06.2022 10:53 Відповісти
Це Однокласники?
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13.06.2022 10:57 Відповісти
поки не буде деокупований Крим ніякої води в Крим не буде окупант повинен забезпечувати те що вони тимчасово пустили то тимчасово звільнемо і закриемо кран знову
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13.06.2022 10:57 Відповісти
вода вже є.. при чому безкоштовна!!! (бо підірвана дамба і ллється дніпрова водичка в безмерній кількості!!! ) ха це "тимчасове" стільки води протече...
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13.06.2022 11:47 Відповісти
Вася! Там вода сама тече лише трохи далі Джанкоя А далі - каскад насосних станцій А вони "розкурочені"! Т й облицювання бетонне з каналу покрали! Так що та вода "йде в нікуди"! Всмоктується в грунт
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13.06.2022 12:19 Відповісти
Почему руду не вывезли ???? Знову прое....ли ????
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13.06.2022 10:55 Відповісти
ого, это вам не носки и собачьи будки, это серьезно...
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13.06.2022 10:56 Відповісти
Это уже не простые орки, а орчища в креслах поближе к Кремлю. На танке много руды не утащишь. И простой орк с интелектом пропитым ещё его прадедами и так не знает что с ней делать.

В Германии позле победы над гитлеровцами в 1945 простые советские солдаты тащили наручные часы у прохожих и изнасиловали местных женщин. В это время советские генералы везли себе дома мебель немцев целыми вагонами. Можно провести паралель.
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13.06.2022 11:58 Відповісти
Викрали вагони заповнені рудою, все було готово.
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13.06.2022 11:00 Відповісти
Зелений зрадник здав, ось і крадуть.
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13.06.2022 11:05 Відповісти
зільониє рукавадітєлі....це вам не хер собачий...
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13.06.2022 11:11 Відповісти
Вони вже "перекрасились" та почали працювати по новому. А це для ЗМІ ,у нас вкрали, щоб майно та рахунки не арештували в Україні за співпрацю з окупантами.
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13.06.2022 11:56 Відповісти
ДЕДЫ ВОРОВАЛИ
скажут потоики
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13.06.2022 11:50 Відповісти
Скажут потомки
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13.06.2022 12:09 Відповісти
Сегодня смотрю Ютуб, а там как Пилип з конопель вилазит

БАЛИЦКИЙ
и поздравляет украинцев с Днем России, а также с тем, что скоро мы (Украина) вольемся в семью братских народов.

И все это, естественно, на фоне расейского флага

СБУ, ау!!!
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13.06.2022 12:15 Відповісти
Пардон, сбрехал - на фоне портрета Путина.
Включаете ролик РБ (Реальная Беларусь) и любуетесь Балицким
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13.06.2022 12:33 Відповісти
всі факти доводити європі,
хто там сумнівається в конфіскації
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13.06.2022 14:05 Відповісти
Чому залишили?Чому не підірвали?
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13.06.2022 14:34 Відповісти
 
 