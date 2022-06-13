Окупанти викрали з території Запорізького залізорудного комбінату 54 вантажні вагони з рудою
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У Запорізькій області з території ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" російські загарбники викрали 54 вантажні вагони з рудою.
Про це у Фейсбуці повідомляють Сили оборони Запорізького краю, передає Цензор.НЕТ.
"В селищі Мала Білозірка Василівського району з території залізорудного комбінату дикуни з Росії викрали 54 вантажні вагони з алгомераційною рудою, загальною вагою 3240 тонн", - йдеться в дописі.
Окрім того, повідомляється, що рашисти заволоділи вантажним автомобілем "Камаз".
Топ коментарі
+16 Andrew_UA_Kyiv
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+6 Вася Шевченко f77d76ba
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+6 5 копійок
показати весь коментар13.06.2022 11:05
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асвабаждают от всего что попадается на глаза (и даже вагонными нормами освобождают....твари)
В Германии позле победы над гитлеровцами в 1945 простые советские солдаты тащили наручные часы у прохожих и изнасиловали местных женщин. В это время советские генералы везли себе дома мебель немцев целыми вагонами. Можно провести паралель.
скажут потоики
БАЛИЦКИЙ
и поздравляет украинцев с Днем России, а также с тем, что скоро мы (Украина) вольемся в семью братских народов.
И все это, естественно, на фоне расейского флага
СБУ, ау!!!
Включаете ролик РБ (Реальная Беларусь) и любуетесь Балицким
хто там сумнівається в конфіскації