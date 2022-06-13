Ризик застосування ядерної зброї у світі досяг найвищого рівня з часів холодної війни, - SIPRI
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На сьогодні ризик застосування ядерної зброї у світі досяг найвищого рівня з часів холодної війни.
Такі дані оприлюднив Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) у щорічному "збройовому" зведенні, передає Цензор.НЕТ.
За оцінкою SIPRI, всі держави "ядерного клубу" – Росія, США, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і КНДР - мають намір збільшити число боєголовок найближчими роками і проводять модернізацію ядерних арсеналів.
"Попри те, що минулого року були досягнуті значні успіхи як в галузі контролю над ядерними озброєннями, так і в галузі ядерного роззброєння, ризик застосування ядерної зброї зараз здається вищим, ніж будь-коли із часів холодної війни", – зазначив у доповіді SIPRI директор Інституту Дена Сміта.
Директор програми SIPRI з вивчення зброї масового ураження Вілфред Ван заявив, що всі ядерні держави світу нарощують або оновлюють свої арсенали.
"Більшість країн відводить дедалі більше місця ядерній риториці і тій ролі, яку ядерна зброя відіграє в їхніх військових стратегіях. І це дуже тривожна тенденція", - зазначив він.
За словами експерта SIPRI Ханса Крістенсена, "є явні ознаки" того, що процес скорочення ядерних озброєнь, який тривав з часів закінчення холодної війни, завершено.
Станом на січень 2022 року лідерами за кількістю розгорнутих ядерних боєголовок були:
- США - 1744 (разом із запасом-3708);
- Росія - 1588 (4477);
- Франція – 280 (290);
- Велика Британія (у 2021 році країна відмовилася від публікації даних щодо ядерних боєголовок) – 120 (180).
- Ядерним запасом володіє також Пакистан – 165 боєголовок, Індія - 160, Ізраїль – 90 і КНДР - 20.
Будь ласка, зачекайте...
вони свою ядерну бомбу вже отримали.
так само як Попасна, Сєвєродонецьк та попереду ще багато інших міст
поэтому - нет.
во время холодной войны миром руководили деды, которые участвовали во второй мировой, помнили, что это такое, и третью мировую начинать не спешили.
а сейчас к власти пришли уроды, готовые к тому, что "как мученики, попасть в рай," если враги "просто сдохнут".
Україна не ущімляла рузкій ізик, але пуйло воює "із-за ізика"
Україна не нападала на рашку, не є нацистською державою т.ін, але пуйло воює "із-за" усього цього.
Тож пуйлу НЕ ТРЕБА реального приводу, аби застосовувати зброю, йому й вигаданого достатньо. Ядерна зброя - не виключення. "Вмовляння" України на капітуляцію не врятує макро-щольце-драгів від застосування рашкою ядерної зброї. Загоняти в кут, не загоняти в кут - значення не має. Бо це рашка! Хочете убезпечитися - позбавляйте рашку ядерної зброї, чи позбавляйтесь від рашки. Все. Ішного виходу немає
Але одне питання - Ізраїль!
Це що?
Як країна отримала ядерну зброю?
При чому всі спокійно констатують не те що в нього може бути ядерна зброя, а саме скільки!
А як же заборона на розробку яденної зброї, рішення Радбезу ООН!:
Якщо абсолютно люба країна може отримати ядерну зброю і не потрапити під санкції та практично відрізання від цивілізації, як кндр, тоді про що йде мова?
Право на захист має кожна країна, але коли мова йде про Україну, всі кажуть -навіть не думайте , а якщо почнете говорити то Вам Українці капєц?
Ізраїль має ядерну зброю, санкцій нуль, залізний купол має, а УКРАЇНА навіть патрона від нього не отримала не кажучи про "залізний купол"!
От і все - доки ми самі себе не захистимо та не створемо зброю здатну захистити УКРАЇНИ , всі будуть з нас просто знущатись!
Хто вирішив що Ізраїль може мати ядерну зброю, а Україна ні?
Цікаво а що буде з Іраном коли він заявить про створення ядерної зброї, що буде з ним?
Йому можна чи ні?
Ізраїлю можна, до Ірана -питання, а Україні ні!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Тобто, так, за законом не можна, але якщо буде дуже треба, то він (Ізраїль) її (зброю) застосує.
Справжнє, а не кучмівське, не коломойське, не арахамійське тощо, мистецтво перемовин. Хто заважав Україні домовлятися на вигідних не для якоїсь купки падлюк, що на двох стільціх між рашкою і Заходом сидіти прагнули, не для свого кармана, а для України умовах? Ізраїль зміг домовитися до вигідної для себе тактики "не підтвердження, не заперечення". Україна кепкувала з ізраїльтянської навички за все домовлятися і отримала собі Будапештський меморандум.
«Милостивий» демократичний західний світ, схоже, догрався.
надвигающегося п*здецавероятно после того как Байден сказал что если Хйло применит яо его громко отругают и заберут деньги с банка.
замість того щоб щось робити і протидіяти цьому