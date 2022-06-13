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Ризик застосування ядерної зброї у світі досяг найвищого рівня з часів холодної війни, - SIPRI

Новини Цензор.НЕТ Події

рф,зброя,ядерна

На сьогодні ризик застосування ядерної зброї у світі досяг найвищого рівня з часів холодної війни.

Такі дані оприлюднив Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) у щорічному "збройовому" зведенні, передає Цензор.НЕТ.

За оцінкою SIPRI, всі держави "ядерного клубу" – Росія, США, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і КНДР - мають намір збільшити число боєголовок найближчими роками і проводять модернізацію ядерних арсеналів.

"Попри те, що минулого року були досягнуті значні успіхи як в галузі контролю над ядерними озброєннями, так і в галузі ядерного роззброєння, ризик застосування ядерної зброї зараз здається вищим, ніж будь-коли із часів холодної війни", – зазначив у доповіді SIPRI директор Інституту Дена Сміта.

Директор програми SIPRI з вивчення зброї масового ураження Вілфред Ван заявив, що всі ядерні держави світу нарощують або оновлюють свої арсенали.

"Більшість країн відводить дедалі більше місця ядерній риториці і тій ролі, яку ядерна зброя відіграє в їхніх військових стратегіях. І це дуже тривожна тенденція", - зазначив він.

За словами експерта SIPRI Ханса Крістенсена, "є явні ознаки" того, що процес скорочення ядерних озброєнь, який тривав з часів закінчення холодної війни, завершено.

Станом на січень 2022 року лідерами за кількістю розгорнутих ядерних боєголовок були:

  • США - 1744 (разом із запасом-3708);
  • Росія - 1588 (4477);
  • Франція – 280 (290);
  • Велика Британія (у 2021 році країна відмовилася від публікації даних щодо ядерних боєголовок) – 120 (180).
  • Ядерним запасом володіє також Пакистан – 165 боєголовок, Індія - 160, Ізраїль – 90 і КНДР - 20.

Також читайте: У МЗС Росії натякнули, що можуть завдати ядерного удару по Польщі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
ну так выражайте озабоченность дальше ...
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13.06.2022 11:14
+11
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13.06.2022 11:17
+10
риск сейчас больше, чем во время холодной войны.

во время холодной войны миром руководили деды, которые участвовали во второй мировой, помнили, что это такое, и третью мировую начинать не спешили.

а сейчас к власти пришли уроды, готовые к тому, что "как мученики, попасть в рай," если враги "просто сдохнут".
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13.06.2022 11:19
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А Китай? С не менее 500 боеголовками?
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13.06.2022 11:08 Відповісти
Це такий тонкий натяк людям: "Сидіть тихо, не рипайтеся. Ато ще гірше буде..."
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13.06.2022 11:13 Відповісти
тихо сидіти маріупільцям ?
вони свою ядерну бомбу вже отримали.
так само як Попасна, Сєвєродонецьк та попереду ще багато інших міст

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13.06.2022 11:49 Відповісти
ну так выражайте озабоченность дальше ...
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13.06.2022 11:14 Відповісти
Головне хай і надалі купують газ та нафту, щоб забезпечити рабсію коштами на поповнення ядерного арсеналу. Мабуть ленін був правий, коли казав що капіталісти продадуть мотузку, на якій їх потім повісять.
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13.06.2022 12:31 Відповісти
Тому нехай українці гинуть, аби не було ядерної війни!
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13.06.2022 11:14 Відповісти
Україні ядерну зброю повернуть
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13.06.2022 11:16 Відповісти
Ні
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13.06.2022 11:25 Відповісти
сами в состоянии сделать в гроши дадут --те кто также хочет иметь ядерное оружие.. паритетность нам 1 боеголовка и им так можно в кооперации например с Тайванем без фанфар тихо тихо наклепать с иными странами например ОАЭ,Оман, Кувейт у кого бабки есть и немалые а бомба-боеприпас- носитель- атомная-- это фактор- вексель безопасности и не в количестве дело достаточно иметь 5-10-20 боеголовок- чтобы понимали.... иные... что прилетит ответка и даже ближнего и среднего радиуса действия.. также достаточно и могло быть доставлено как артой, как ракетой, как самолетом, РСЗО, морем с корабля,любого гражданского буксира того же... и обычной Точкой У.. или выстрелом из танка.. 2-4 киллотонны достаточно для любой страны.. чтобы отвадить привычку заглядывать вам за забор..... а что это у вас можно скомундзить.. Украина способна делать межконтенинтальные ракеты доставщики любого типа оружия в том числе ядерного нейтронного водородного химического бактерологического и бог знает чего там придумают еще... можно поработать над гиперхвуковым берьером чтобы ракета достигла 3-4 МАХов и стала гиперзвуковой.. у нас есть АЭС.. это говорят что реаткоры не способны переработать или плутоний или уран в ядерную начинку бомбы ракеты снаряда..ага... все то туфта.... все что душе угодно... и думаю по этому пути мы пойдем..и скоро.. Зеленский уже дает много раз понять миру что если мы не в НАТО и тем болеее не в ЕС то вопрос ядерного разоружения после кидалово Украины умер.... и нас ничто не сдерживает..... свои обязательства мы сделали по Будапешту 1994 года сдали ядерное оружите... но там не прописано- что мы не можем повторно создать/ купить/ сделать ядерное оружие..... тем более, что Будапешсткий документ Россия порвала в 2014 году - а 24 февраля 2022 года растоптала клочки Договора ногами и дезивуалировала этот документ как факт и его последствия.... Будапештсткий документ это никчемность просто бумаженщина -которая утратила свой вес и значение и обязательность для сторон... все время пережвиать нападут когда и как и потом отстраивать каждый раз по новой старну то ДЕШЕВЛЕ В СОТНИ РАЗ ПРИОБРЕСТИ УКРАИНЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ...
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13.06.2022 11:49 Відповісти
Можно робити "брудну бомбу" - це взагалі вважайте безкоштовно.
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13.06.2022 14:16 Відповісти
контролем ядерного оружия в мире худно-бедно занимаются страны-обладатели ядерного оружия. при всех противоречиях между ними, в одном они будут едины всегда - таких стран должно быть как можно меньше. лишняя конкуренция и дополнительные риски.

поэтому - нет.
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13.06.2022 11:54 Відповісти
если были бы умными - то да (потому что наличие яо уже ничего не гарантирует, имхо, в принципе, как и оон и все остальное, а если следующий этап использование, то логично, что на себя всех собак никто добровольно вешать не станет. те же штаты вон пообещали что при использовании Хйлом яо симметричного ответа не будет (а будет чрезвычайная озабоченность и опупение, наверное), а это уже явный 100% разнос системы). но если были бы умными то и оккупации Крыма бы не допустили (и вместе с этим нарушения ядерного паритета и всего остального). так что скорее всего не вернут, но радиоактивная яма в Москве по факту скорее всего таки будет (не факт что нам это еще поможет конечно).
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13.06.2022 13:35 Відповісти
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13.06.2022 11:17 Відповісти
член КПСС Ірина Фаріон
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13.06.2022 11:51 Відповісти
Ви не розумієте. Вона під час перебування членом КПСС розвалювала її зсередини. Це з її слів.
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13.06.2022 13:04 Відповісти
риск сейчас больше, чем во время холодной войны.

во время холодной войны миром руководили деды, которые участвовали во второй мировой, помнили, что это такое, и третью мировую начинать не спешили.

а сейчас к власти пришли уроды, готовые к тому, что "как мученики, попасть в рай," если враги "просто сдохнут".
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13.06.2022 11:19 Відповісти
Ага і бояться так подохнуть шо екскременти свої скрізь ховають щоб ніхто не взяв аналіз і не узнав і ванни з рогів оленя приймають в надії вилікувать рак. Воно б уже б подохло аби не ******* медицина і технології-та от понти кидає про мученіков а здохнуть боїться більше всіх. А понти кида бо всі європейці жопу йому лижуть 22 роки і ліцо хочуть сохраніть-дід себе переоцінив.Воно сцикло і ***** сцикливе
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13.06.2022 11:32 Відповісти
кто выкормил поддерживает *****? бабло приоритет или угроза ядерного удара от кремлевского гнома здесь нужно определится... Сегодня все удары держит Украинский Народ!
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13.06.2022 11:20 Відповісти
Злые языки говорят, что у Штатов есть возможность подорвать ядерные боеголовки Параши прямо в местах их боевого дежурства. Если это не прикол, ждём большую бавовну в Параше.
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13.06.2022 11:24 Відповісти
достали вже всякі міжнародні інституті і подібні лівацькі грантові контори. "вищий, найвищих, видатний, неймовірний" - що завгодно будуть придумувати, щоб тільки злити Україну, не давати зброю і "зберегти жопу *****". Ліваки кончені, одні готові знову здатися за годину, другі готові знову півкраїни своєї і усю чужу здати, аби цим ********** (і звичайним і в переносному) жилося спокійно і сито. Аби тісною компанійкою качати кацапські ресурси і хер ложити на всіх і яка нах демократія.
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13.06.2022 11:31 Відповісти
уничтожьте 1 орка и мир вздохнет спокойно, ну поехала у него кукуха, а международных врачей он врядли на освидетельствование пригласит
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13.06.2022 11:35 Відповісти
Україна не в НАТО, але пуйло воює "із-за нати"
Україна не ущімляла рузкій ізик, але пуйло воює "із-за ізика"
Україна не нападала на рашку, не є нацистською державою т.ін, але пуйло воює "із-за" усього цього.

Тож пуйлу НЕ ТРЕБА реального приводу, аби застосовувати зброю, йому й вигаданого достатньо. Ядерна зброя - не виключення. "Вмовляння" України на капітуляцію не врятує макро-щольце-драгів від застосування рашкою ядерної зброї. Загоняти в кут, не загоняти в кут - значення не має. Бо це рашка! Хочете убезпечитися - позбавляйте рашку ядерної зброї, чи позбавляйтесь від рашки. Все. Ішного виходу немає
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13.06.2022 11:35 Відповісти
Відносно КНДР все зрозуміло, під санкціями, дебіл кім чен ин, все ясно!
Але одне питання - Ізраїль!
Це що?
Як країна отримала ядерну зброю?
При чому всі спокійно констатують не те що в нього може бути ядерна зброя, а саме скільки!
А як же заборона на розробку яденної зброї, рішення Радбезу ООН!:
Якщо абсолютно люба країна може отримати ядерну зброю і не потрапити під санкції та практично відрізання від цивілізації, як кндр, тоді про що йде мова?
Право на захист має кожна країна, але коли мова йде про Україну, всі кажуть -навіть не думайте , а якщо почнете говорити то Вам Українці капєц?
Ізраїль має ядерну зброю, санкцій нуль, залізний купол має, а УКРАЇНА навіть патрона від нього не отримала не кажучи про "залізний купол"!
От і все - доки ми самі себе не захистимо та не створемо зброю здатну захистити УКРАЇНИ , всі будуть з нас просто знущатись!
Хто вирішив що Ізраїль може мати ядерну зброю, а Україна ні?
Цікаво а що буде з Іраном коли він заявить про створення ядерної зброї, що буде з ним?
Йому можна чи ні?
Ізраїлю можна, до Ірана -питання, а Україні ні!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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13.06.2022 11:52 Відповісти
У Ізраїля впливові друзі на Капітолійському пагорбі, і багато де ще.

Тобто, так, за законом не можна, але якщо буде дуже треба, то він (Ізраїль) її (зброю) застосує.
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13.06.2022 11:55 Відповісти
Хто вирішив що Ізраїль може мати ядерну зброю, а Україна ні?

Справжнє, а не кучмівське, не коломойське, не арахамійське тощо, мистецтво перемовин. Хто заважав Україні домовлятися на вигідних не для якоїсь купки падлюк, що на двох стільціх між рашкою і Заходом сидіти прагнули, не для свого кармана, а для України умовах? Ізраїль зміг домовитися до вигідної для себе тактики "не підтвердження, не заперечення". Україна кепкувала з ізраїльтянської навички за все домовлятися і отримала собі Будапештський меморандум.
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13.06.2022 15:39 Відповісти
До тех пор пока США, имея силу, будут боятся, до тех пор рашистами будет мусироваться "ризик застосування ядерної зброї". Как только США вспомнят зачем они имеют силу, сразу прекратятся разговоры про "ризиики". Силу имеют не для того что бы бояться, а для того что бы не бояться.
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13.06.2022 11:52 Відповісти
Они не столько куйла боятся, сколько выборов. Избирателя, который в массе своей жаден, труслив и глуп, интересует только то, что касается его непосредственно: бензин, инфляция, налоги, и пр. Мы тебя зачем выбирали, чтобы ты впрягался за неведомо кого за наши кровные, да еще и подставлял под ядерный удар? Нет, так не пойдет. Иди-ка ты лесом, чувак, у нас вон другой есть кандидат, он говорит надо окуклиться, договориться, и делать вместе бизнес. Заодно и бензин подешевеет, и налоги снизит
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13.06.2022 22:13 Відповісти
К«НДР» - член ядерного клубу. Це триндець, панове!

«Милостивий» демократичний західний світ, схоже, догрався.
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13.06.2022 11:54 Відповісти
Боеголовки сравнительно легко выводятся из строя близким взрывом нейтронной бомбы. То есть достаточно знать где ее прячут (+\- 500м). А остальное - нейтронная волна, которая инициирует вялую цепную реакцию в боеголовке. Будет если не тепловое разрушение то значительный износ боевого плутония (либо ниже крит.массы, либо недостаточной для поджига термоядерной компоненты дейтерий-литий) - так что последующее использование будет маловероятно
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13.06.2022 13:16 Відповісти
Человечество все-равно придет к ядерной войне.Так пусть лучше уже сейчас, пока у Запада есть хоть и маленький,но паритет с рашкой и Азией.
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13.06.2022 13:18 Відповісти
та пішов ти ***** урод
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13.06.2022 13:18 Відповісти
за Китай скромно умолчали. а то что Британия отказалась в 2021 году это немного показатель надвигающегося п*здеца вероятно после того как Байден сказал что если Хйло применит яо его громко отругают и заберут деньги с банка.
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13.06.2022 13:44 Відповісти
всі ведуться на погрози х!йла і просто панікують,
замість того щоб щось робити і протидіяти цьому
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13.06.2022 14:03 Відповісти
Панікують, бо - дурні і боягузи.
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14.06.2022 02:07 Відповісти
 
 