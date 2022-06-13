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Ворог обстріляв Харків із артилерії та РСЗВ "Смерч" та "Ураган". Гарячим залишається Ізюмський напрямок, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,харківщина

Минулої доби ворог обстрілював житлові райони Харкова із артилерії та РСЗВ "Смерч" та "Ураган". Було декілька ракетних ударів по промислових будівлях.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок денних обстрілів 1 цивільний отримав поранення. Також окупанти обстріляли Чугуївський та Ізюмський райони області. У Коробочкиному 1 поранений.

"На півночі та північно-східному напрямку від Харкова тривають активні бойові дії. Ворог намагається компенсувати втрати своєї живої сили. Гарячим залишається Ізюмський напрямок. Там ворог намагається атакувати наші позиції, однак успіхів не має. Цей напрямок для ворога є принциповим, адже через нього він направляє додаткові сили в Донецьку та Луганську області", - зауважує Синєгубов.

За даними очільника регіону, наші захисники тримають свої позиції.

Він також нагадує, що учора в районі Ізюма наші ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник Су-34. Літак упав на тимчасово окуповану територію. Ударна авіація Повітряних Сил України завдала потужних ударів по скупченню техніки та живої сили ворога, знищили склад ракетно-артилерійського озброєння.

Також читайте: Російські окупанти обстрілювали Харків забороненими боєприпасами, - Amnesty International

Автор: Ірина Дашківська
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Ой как не хватает нам далекобойного.
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13.06.2022 11:23 Відповісти
Вчора ввечері було:

20:40 Українські військові вибили окупантів з лісу на околицях Ізюму, повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко. Свій короткий пост він супроводив картою місцевості, з якої можна зробити висновок, що під контролем ЗСУ опинилися Співаківка та Заводи, розташовані по обидва боки від Сіверського Донця, а удар спрямовано на Ізюм через село Придонецьке.
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13.06.2022 11:38 Відповісти
уничтожили состав ракетно-артиллерийского вооружения. Источник: https://censor.net/ru/n3347585
Как-то уже была очепятка на цензора: вместо "склад" написали "состав".
Безграмотный перевод или избыток алкоголя.
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13.06.2022 11:43 Відповісти
Пора намвиходити з Договору про нерозповсюдження....
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13.06.2022 14:59 Відповісти
 
 