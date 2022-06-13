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Урядові установи, держпослуги онлайн та будівельні магазини. ІТ-армія за тиждень атакувала майже 450 російських ресурсів, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хакер,дані

Із 6 до 12 червня українська IT-армія атакувала майже 450 російських онлайн-ресурсів, зокрема урядові установи, держпослуги онлайн та будівельні магазини.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 100 днів IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів. Із 6 до 12 червня було атаковано більше як 450 російських онлайн-ресурсів. А саме:

  1. Через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ РФ.
  2. Інформація, яка зберігається на ресурсах Роспотребнадзору, тривалий час була недоступна.
  3. У росіян виникли труднощі з отриманням державних та муніципальних послуг онлайн через нестабільну роботу сервісу "Мои Документы".
  4. У Криму будівельні магазини окупантів перейшли в офлайн-режим, адже онлайн-магазини так і не змогли оговтатися після численних атак.
  5. Ще більше російських ЗМІ відправилося за колегами "відпочивати" на невизначений термін", - повідомляють у Мінцифри.

Також читайте: Інтернет-провайдери, ЗМІ та інформаційні системи. ІТ-армія атакувала майже 600 російських ресурсів за тиждень, - Мінцифри

Автор: Наталя Джума
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Нахрена атаковывать сайты? Толку с этого? Надо сервера с базами ит.п. класть
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13.06.2022 11:58 Відповісти
щоб життя "малиной не казалось". Сервера з базами теж обробляють, якщо сайт не може працювати, то це не значить що логотип не завантажуються, це значить що база данних недоступна, або її взагалі гавкнули.
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13.06.2022 15:13 Відповісти
 
 