Урядові установи, держпослуги онлайн та будівельні магазини. ІТ-армія за тиждень атакувала майже 450 російських ресурсів, - Мінцифри
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Із 6 до 12 червня українська IT-армія атакувала майже 450 російських онлайн-ресурсів, зокрема урядові установи, держпослуги онлайн та будівельні магазини.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає Цензор.НЕТ.
"Понад 100 днів IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів. Із 6 до 12 червня було атаковано більше як 450 російських онлайн-ресурсів. А саме:
- Через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ РФ.
- Інформація, яка зберігається на ресурсах Роспотребнадзору, тривалий час була недоступна.
- У росіян виникли труднощі з отриманням державних та муніципальних послуг онлайн через нестабільну роботу сервісу "Мои Документы".
- У Криму будівельні магазини окупантів перейшли в офлайн-режим, адже онлайн-магазини так і не змогли оговтатися після численних атак.
- Ще більше російських ЗМІ відправилося за колегами "відпочивати" на невизначений термін", - повідомляють у Мінцифри.
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Ben23
показати весь коментар13.06.2022 11:58 Відповісти Мені подобається 1
Solsky Wasyl
показати весь коментар13.06.2022 15:13 Відповісти Мені подобається 0
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