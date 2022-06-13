Урядові установи, держпослуги онлайн та будівельні магазини. ІТ-армія за тиждень атакувала майже 450 російських ресурсів, - Мінцифри

Із 6 до 12 червня українська IT-армія атакувала майже 450 російських онлайн-ресурсів, зокрема урядові установи, держпослуги онлайн та будівельні магазини.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 100 днів IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів. Із 6 до 12 червня було атаковано більше як 450 російських онлайн-ресурсів. А саме:

Через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ РФ. Інформація, яка зберігається на ресурсах Роспотребнадзору, тривалий час була недоступна. У росіян виникли труднощі з отриманням державних та муніципальних послуг онлайн через нестабільну роботу сервісу "Мои Документы". У Криму будівельні магазини окупантів перейшли в офлайн-режим, адже онлайн-магазини так і не змогли оговтатися після численних атак. Ще більше російських ЗМІ відправилося за колегами "відпочивати" на невизначений термін", - повідомляють у Мінцифри.

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