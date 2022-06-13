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арешт (1626) Лебедєв (23) прокуратура (3167) вагони (150) АРМА (135)

В АРМА передано 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони часів Януковича Лебедєва

Новини Цензор.НЕТ Події

лебедев

Прокуратура заарештувала та передала АРМА 645 вагонів, які належать родині ексміністра оборони України Павла Лебедєва. Його також розшукують за державну зраду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини експосадовця.

За даними слідства, на території України здійснюють свою діяльність ряд підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина колишнього Міністра оборони України (2012-2014 р.р.). Вони займаються поставками та реалізацією товарів на території РФ, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.

Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників. Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об‘єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб‘єктів господарювання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та привласнення майна (ч. 3 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 191 КК України) здійснюють слідчі СУ ГУ Нацполіції у м. Києві, за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.

Також читайте: В АРМА передано активи російського підприємства на 150 млн грн, - Офіс генпрокурора

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Есть вопросы, почему нас не приняли в НАТО, если министрами обороны(и не только) у нас работали граждане расии?
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13.06.2022 11:45
+5
министр обороны, а по совместительству крупный и успешный предприниматель..., это у нас сплошь и рядом..., интересно, чтобы свести концы с концами на Западе чиновники также вынуждены заниматься крупным и успешным бизнесом...
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13.06.2022 12:01
+4
А потом в Украине удивляется, почему вступление в ЕС и НАТО тормозит.
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13.06.2022 12:04
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Але вчасно... уроди... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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13.06.2022 11:44 Відповісти
Есть вопросы, почему нас не приняли в НАТО, если министрами обороны(и не только) у нас работали граждане расии?
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13.06.2022 11:45 Відповісти
ЗЕдегинират когда вопрошал к Байдену "почему Украина не в НАТО",то этот тупой криворожский обкурышь не понимает,что коды от натовских подводных лодок ему никто не доверит.НАТО,это одна единая система.
****** из Зеленского клоун.
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13.06.2022 12:10 Відповісти
Михаил Гурин

Все думали, что в чемоданчике находится кнопка, а тут облом!

Задумались комментаторы и о человеке, которому досталась эта неблагодарная работа.
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13.06.2022 11:57 Відповісти
Все, что нажито непосильным трудом одними из рыгоаналов?? А если еще поискать..................................................................
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13.06.2022 11:57 Відповісти
министр обороны, а по совместительству крупный и успешный предприниматель..., это у нас сплошь и рядом..., интересно, чтобы свести концы с концами на Западе чиновники также вынуждены заниматься крупным и успешным бизнесом...
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13.06.2022 12:01 Відповісти
Ні, вони можуть бути політичними корупціонерами, і мати після цього посади у Газпромі
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13.06.2022 12:42 Відповісти
А потом в Украине удивляется, почему вступление в ЕС и НАТО тормозит.
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13.06.2022 12:04 Відповісти
645 вагонів-це мабуть напіввагонів.Перше-чому так довго це вирішували?Війна йде уже 8 років.Тепер друге питання,куди АРМА ці вагони діне?Чи передасть в управління Укрзалізниці.
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13.06.2022 12:08 Відповісти
Щас лєщ хвостом вдарить
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13.06.2022 12:44 Відповісти
отобрали все, что было нажито непосильным трудом
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13.06.2022 12:12 Відповісти
МОСКАЛИ -ПРЕДАТЕЛИ ЛЕБЕДЕВЫ ,ВООБЩЕ ДОЛЖНЫ ПОЖИЗНЕННО СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ
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13.06.2022 12:16 Відповісти
я вірно розумію, що ця потвора, яка розпродала залишки ЗСУ до 2013 року, на ці кошти реалізовувала свій бізнес в Україні і ніякі спецслужбі ні при Петі ні при Зелі це не цікавило. А скільки ще таких кацапобіснесів у нас?
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13.06.2022 12:31 Відповісти
Щось якось гидко стало ходити в герегівські ********* - в Криму вони новоцентрами називаються. Прямо в тему новорасєї якось
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13.06.2022 12:46 Відповісти
Із зеленою владою все зрозуміло, а от чим займалася і куди дивилася влада попередня влада. Прокуратура пана Луценка, що так була пригнічена спостеріганням видовища труби Медведчука і схемою Роттердам+, що ступор її попустив тільки після звільнення генерального?!
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13.06.2022 13:04 Відповісти
 
 