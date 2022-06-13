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Кремль тримає росіян в темряві щодо своїх звірств проти народу України, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кремль веде неспровоковану та невиправдану війну проти суверенної сусідньої держави.
Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена з нагоди національного дня РФ 12 червня, передає Цензор.НЕТ.
"Забагато російських громадян перебувають на гратами за "злочини" висловлювання правди про дії свого уряду. Ці внутрішні репресії відбуваються у той час, коли Кремль веде неспровоковану та невиправдану війну проти суверенної сусідньої держави. Російський уряд намагається тримати своїх громадян у темряві щодо звірств, які він чинить проти народу України", - переконані у США.
Від імені Сполучених Штатів Америки Блінкен висловив бажання більш мирного, відкритого майбутнього для народу Росії.
Топ коментарі
+38 Алексей Королевский 40f6fcd3
показати весь коментар13.06.2022 11:55
+28 GoodWin
показати весь коментар13.06.2022 11:58
+23 arye z.
показати весь коментар13.06.2022 12:01
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Будь ласка, зачекайте...
Хотя моё мнение что там кроме безтолкового мяса и совкового металлолома ничего не осталось
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У сто тисячний раз знову те ж саме - на Заході впевнені, що поганий російський уряд обманює хороший російський народ. А якщо народу сказати правду, то він усе зрозуміє та скине кремлівських злочинців.
Наївні!
Немає жодної різниці між російським урядом і російським народом, злочинці і ті і ті , і всі і стоять один одного.
Всі вони злочинці, від пахана Путіна до найостаннішої "тьоті Моті"з Усть-Зажопинска , яка впевнена, що так їм і треба і цим "хахлам" давно треба було урок надати.
- Есть,. Это - "Русский Мир".
- А в чем его смысл?
- Сделать так, чтобы везде в мире жили так же хреново, как в России.
хремль приподносить ті звірства як визвольний подвиг, їх благословляє гундяй а пересічні бездумно радіють що гинуть і страждають міфічні нацики і бандери а насправді діти і жінки...
русня - нація злодіїв, п"яниць, мародерів і гвалтівників... від них і не треба щось приховувати - вони це знають і самі відмивають намарадерені речі від крові, сподіваючись на нову халяву...
вбивати і катувати, знущатися і брехати, принижувати і гвалтувати - це в генах стукачів і вертухаїв...
Пусть блинкинд заберет этот русский народ себе домой, нам спокойнее станет