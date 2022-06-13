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Кремль тримає росіян в темряві щодо своїх звірств проти народу України, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Кремль веде неспровоковану та невиправдану війну проти суверенної сусідньої держави.

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена з нагоди національного дня РФ 12 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Забагато російських громадян перебувають на гратами за "злочини" висловлювання правди про дії свого уряду. Ці внутрішні репресії відбуваються у той час, коли Кремль веде неспровоковану та невиправдану війну проти суверенної сусідньої держави. Російський уряд намагається тримати своїх громадян у темряві щодо звірств, які він чинить проти народу України", - переконані у США.

Від імені Сполучених Штатів Америки Блінкен висловив бажання більш мирного, відкритого майбутнього для народу Росії.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+38
Та все эти мрази знают. Просто им похрен. Это нация людоедов
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13.06.2022 11:55
+28
даже наоборот, они прекрасно все знают и одобряют действия пуйла
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13.06.2022 11:58
+23
Російський уряд намагається тримати своїх громадян у темряві щодо звірств, які він чинить проти народу України", - переконані у США.
_______________________________________________________________________________
У сто тисячний раз знову те ж саме - на Заході впевнені, що поганий російський уряд обманює хороший російський народ. А якщо народу сказати правду, то він усе зрозуміє та скине кремлівських злочинців.
Наївні!
Немає жодної різниці між російським урядом і російським народом, злочинці і ті і ті , і всі і стоять один одного.
Всі вони злочинці, від пахана Путіна до найостаннішої "тьоті Моті"з Усть-Зажопинска , яка впевнена, що так їм і треба і цим "хахлам" давно треба було урок надати.
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13.06.2022 12:01
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Та все эти мрази знают. Просто им похрен. Это нация людоедов
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13.06.2022 11:55 Відповісти
даже наоборот, они прекрасно все знают и одобряют действия пуйла
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13.06.2022 11:58 Відповісти
Підтримка шириться,озвіріння росте. Пік недосягнуто. Спад лише після піку озвіріння
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13.06.2022 12:13 Відповісти
Де 100-150 HIMARS з усим комплектом, і сотня тактичних ракет, щоб ми накрили їз аеродроми?
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13.06.2022 11:55 Відповісти
таке враження, що тобі хтось щось винен! чи можливо ти просто лапоть?
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13.06.2022 12:25 Відповісти
Зачем они держат, наоборот надо рассказывать, все кацапы в восторге будут и у ***** рейтинг зашкалит. Это животное симонян говорит, что они нас ещё жалеют.
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13.06.2022 11:57 Відповісти
Там какой-то проросийский бот вообще писал что они воюют на 5-10%.
Хотя моё мнение что там кроме безтолкового мяса и совкового металлолома ничего не осталось
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13.06.2022 12:00 Відповісти
дурня, хараших русскіх наслухався чи що? ну то перехвати най послухає, прості росіяни вимогають звірств над українцями ще більших.
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13.06.2022 12:00 Відповісти
Російський уряд намагається тримати своїх громадян у темряві щодо звірств, які він чинить проти народу України", - переконані у США.
_______________________________________________________________________________
У сто тисячний раз знову те ж саме - на Заході впевнені, що поганий російський уряд обманює хороший російський народ. А якщо народу сказати правду, то він усе зрозуміє та скине кремлівських злочинців.
Наївні!
Немає жодної різниці між російським урядом і російським народом, злочинці і ті і ті , і всі і стоять один одного.
Всі вони злочинці, від пахана Путіна до найостаннішої "тьоті Моті"з Усть-Зажопинска , яка впевнена, що так їм і треба і цим "хахлам" давно треба було урок надати.
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13.06.2022 12:01 Відповісти
А в России есть национальная идея?

- Есть,. Это - "Русский Мир".

- А в чем его смысл?

- Сделать так, чтобы везде в мире жили так же хреново, как в России.
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13.06.2022 12:14 Відповісти
Якщо,вони бачуть,що ,їх,моделі нвкчемні,то:- починають невідповідне прикладати до різних місць,замість вібкинути й змінювати моделі. Мавпи неймовірно тупі істоти. До усього безнадійні
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13.06.2022 12:21 Відповісти
Все у відповідності з старинною мудрістю - Якщо бордель не дає прибутку, то в першу чергу треба потяганих старих шлюх замінити, а не меблі з кутка в куток перетягувати"
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13.06.2022 12:39 Відповісти
не зовсім так...
хремль приподносить ті звірства як визвольний подвиг, їх благословляє гундяй а пересічні бездумно радіють що гинуть і страждають міфічні нацики і бандери а насправді діти і жінки...
русня - нація злодіїв, п"яниць, мародерів і гвалтівників... від них і не треба щось приховувати - вони це знають і самі відмивають намарадерені речі від крові, сподіваючись на нову халяву...
вбивати і катувати, знущатися і брехати, принижувати і гвалтувати - це в генах стукачів і вертухаїв...
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13.06.2022 12:01 Відповісти
Навпаки, москалі у захваті від звірств.. достатньо їх пабліки подивитись
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13.06.2022 12:03 Відповісти
Жяйтк Блінкену послузати одкровення самих "бойових" кацапів у телефонних розмовах зі своїми цивільними родичами з перехоплених українськими спецслужбами розмов.
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13.06.2022 12:03 Відповісти
Ну держит в темноте. И что дальше? Что-то оригинальное высказал?! Возьмите потратьте немного денег и просветите.
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13.06.2022 12:05 Відповісти
наивные западные гуманисты никак не могут поверить в то, что если бы весь народ путина не одобрял, вряд ли бы он решился на эту войну...
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13.06.2022 12:08 Відповісти
да все они прекрасно знают и понимают, но хотят еще свой интерес иметь.
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13.06.2022 12:14 Відповісти
Вранье в чистом виде. У западных политиков нет ни морали, ни совести, ни инстинкта самосохранения, да и на лапу брать тоже любят. Вся разница с нашими - в своей стране не воруют, или хотя бы не так нагло
Пусть блинкинд заберет этот русский народ себе домой, нам спокойнее станет
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13.06.2022 12:12 Відповісти
Команді Джо потрібні спеціалісти з психіки,й поведінки людожерів. Вони нездатні моделювати поведінку й сприйняття кацапоїдних!
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13.06.2022 12:16 Відповісти
У звірів може бути тільке одне майбутнє - на глибині 2 метри.
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13.06.2022 12:27 Відповісти
Кацапське поголів'я нічого проти звірств в Україні не має. Тримай його в темряві чи на світлі. Блінкен, прокинься врешті решт. Це плем'я звірів.
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13.06.2022 12:27 Відповісти
Тим більш вони збираються перетворити США на радіоактивний попіл, ще й сміються з цього. Тільки повний дебіл може говорити про якесь майбутнє для них.
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13.06.2022 12:42 Відповісти
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13.06.2022 12:42 Відповісти
Блін! -кен. Коли ви там на Заході спроможетеся зрозуміти, що таке насправді московія?! Саме цією аберацією бачення пояснюється млявість Заходу у постачанні Україні потужної смертоносної зброї, тобто дієвих ліків для московитів.
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13.06.2022 12:50 Відповісти
За они. 80 процентов Москвичей. Потому что мы хохлы. Ютуб есть, они тупо хотят наших земель, и нашего унижения! Москва слезам не верит, давить на жалость уже бесполезно. Все всё поняли, кто хотел
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13.06.2022 13:04 Відповісти
Блинкин , пойди проверься у окулиста и отляренголога, офтальмолога, тогда ты прозреешь , там на расии 130000000 ******
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13.06.2022 13:09 Відповісти
Шо ви на Млинкіна гонітє, у нас вся влада малоросів які хочуть Хорошу расії і Хблорусь будувати а не Україну, Україна потрібна тільки українцям, всьому СНГ і малоросам потрібна ххорошая Расія
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13.06.2022 14:13 Відповісти
 
 