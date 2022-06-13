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Жителі окупованого Мелітополя бойкотують продуктові магазини, які напередодні відкрили рашисти, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

В окупованому Мелітополі 98% жителів чекають на повернення української державності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив мер Іван Федоров.

"Сьогодні я дізнався про те, що жителі Мелітополя масово бойкотують продуктові магазини, які відкрили рашисти, захопивши супермаркети АТБ. Туди не ходять люди. Усі купують продукти на ринках міста, бо не хочуть навіть так показувати своє сприяння колаборантам та окупантам", - зазначи очільник міста.

За словами Федорова, у Мелітополі зростає опір окупантам.

"Жителі міста об'єдналися з нашими захисниками - ЗСУ, зі спецслужбами і сьогодні цей опір виливається у перешкоду руху бронепоїздів, руху залізницею…", - додав мер.

Він наголосив, що партизани діють точково.

За словами Федорова, у Мелітополі "98% жителів чекають на повернення української державності, повернення Збройних Сил України".

Також читайте: ЗСУ посунули лінію фронту під Запоріжжям, - мер Мелітополя Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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это хорошо, что бойкотируют, но я не стала бы на этом акцентироваться..., хорошо, что у людей есть альтернатива..., а если нет, тогда точно не до патриотических поступков, надо выживать, вот и весь нехитрый рецепт..., выживать и, если у тебя нет возможности выехать - не привлекать к себе внимания, не участвовать ни в каких ихних концертах и праздниках, не брать паспорт, вернее, не сдавать украинский..., наши люди там должны выжить в оккупации...
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13.06.2022 12:31 Відповісти
Навіть якщо в місті 100 000 людей проти русского міра, і 1-2 - кацапи, раша буде намагатися встановити "народную рєспубліку"
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13.06.2022 12:34 Відповісти
Зачем говорить о партизанах и точечном поражении врага, для кого такое словоблудие? Это от скудоумия?
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13.06.2022 12:56 Відповісти
Думка людини, яка зареєструвалась 13 червня це звісно не "скудоуміє", це маразм.
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13.06.2022 13:32 Відповісти
Не пались так відкрито Лахта.
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13.06.2022 14:07 Відповісти
Ты-то что тут забыло, парнокопытное?
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13.06.2022 14:49 Відповісти
робили б москалям хоча б дрібні диверсії, щоб падли знали нех@й шастать в чужій оселі
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13.06.2022 13:52 Відповісти
А цим 2 % хто за руцкій мір краще зараз тікати у Сибір.
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13.06.2022 14:06 Відповісти
Цей опір повинен бути кругом.Потрібно давно було працювати с мешканцями і тими людьми які там зосталися.До влади тільки дійшло що партизанщина це великий опір і допомога ЗСУ
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13.06.2022 14:24 Відповісти
Естественно.... Вы цены там видели? На рынке 20-30% дешевле....
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13.06.2022 18:39 Відповісти
 
 