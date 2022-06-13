Кіссинджер, який пропонував Україні "поміняти території на мир", тепер вважає, що окуповані РФ землі мають бути звільнені
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Ексдержсекретар США Генрі Кіссинджер змінив свою думку щодо війни РФ з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сегодня.
За його словами, території України, захоплені окупантами після 24 лютого, не можуть залишатися під їхнім контролем і мають бути повернені. Тому слід "укладати угоду про припинення вогню та вести переговори".
Також, Кіссинджер зазначив, що нинішня угода Росії та Китаю "без обмежень" не може тривати довго.
Ексдержсекретар США вважає, що ключовим питанням, яке постає перед Штатами, є відносини з КНР. Він зазначив, що ці держави мають уникати сповзання у стан "перманентної конфронтації", в якій будь-яка кількість менших конфліктів може перерости у катастрофічну війну.
"Єдина альтернатива тому курсу, на який ми вже йдемо, - це залучення Китаю як учасника загальної міжнародної системи. Щонайменше, лідери обох країн повинні регулярно зустрічатися та встановлювати готові засоби зв'язку, щоб уникнути помилкових суджень та прорахунків, які можуть призвести до війни", - пояснив Кіссинджер.
Нагадаємо, раніше ексдержсекретар США Кіссинджер запропонував віддати частину територій України Росії взамін на припинення війни.
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Маразм уже..
Бабло дошло. И судя по всему китайское. Но в бОльшем размере, чем ранее полученное мокшанское.
А за те, которые до 24 февраля, нам предлагают забыть?
Тому, зовсім не дивно, що цей дідусь говорить те, що говорить
Хорошо, хоть осталась деменция - обоссался и тут же забыл…
" ... території України, захоплені окупантами після 24 лютого, не можуть залишатися під їхнім контролем і мають бути повернені"
А раньше, то не оккупированные?