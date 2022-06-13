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війна (56174) Кіссинджер (15) США (14437)

Кіссинджер, який пропонував Україні "поміняти території на мир", тепер вважає, що окуповані РФ землі мають бути звільнені

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кіссинджер

Ексдержсекретар США Генрі Кіссинджер змінив свою думку щодо війни РФ з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сегодня.

За його словами, території України, захоплені окупантами після 24 лютого, не можуть залишатися під їхнім контролем і мають бути повернені. Тому слід "укладати угоду про припинення вогню та вести переговори".

Також, Кіссинджер зазначив, що нинішня угода Росії та Китаю "без обмежень" не може тривати довго.

Ексдержсекретар США вважає, що ключовим питанням, яке постає перед Штатами, є відносини з КНР. Він зазначив, що ці держави мають уникати сповзання у стан "перманентної конфронтації", в якій будь-яка кількість менших конфліктів може перерости у катастрофічну війну.

"Єдина альтернатива тому курсу, на який ми вже йдемо, - це залучення Китаю як учасника загальної міжнародної системи. Щонайменше, лідери обох країн повинні регулярно зустрічатися та встановлювати готові засоби зв'язку, щоб уникнути помилкових суджень та прорахунків, які можуть призвести до війни", - пояснив Кіссинджер.

Нагадаємо, раніше ексдержсекретар США Кіссинджер запропонував віддати частину територій України Росії взамін на припинення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Західні політики розкритикували Кіссинджера за пропозицію "поміняти території на мир"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Деменция - тяжелая болезнь.
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13.06.2022 12:33
+20
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13.06.2022 12:41
+15
Слухайте, Ви можете говорити скільки завгодно і що завгодно про конкретну людину, яка на те заслуговує, але узагальнювати і матірним словом називати народ, який тут в цілому не до чого, бо складається із безлічі різних по якостям і характеру індивідуумів, як і будь-який інший! Між іншим, багато євреїв воює в ЗСУ, хтось із них віддає своє життя за Україну, тоді коли чимало українців сидять на своїх диванах і пишуть образливі речі в бік їхнього народу. Так 11 червня загинув пілот Дмитро Фішер, український воїн, патріот та єврей. За чисте небо України загинув!
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13.06.2022 12:54
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stary marazmatik - otpravte evo na parashu pustj pozhivjot tam
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13.06.2022 12:32 Відповісти
судячи за змістом "бурмотіння старого єврєя" китайські товарищи заплатили більше рашки
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13.06.2022 12:46 Відповісти
да скока ему то жить то осталось
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13.06.2022 13:24 Відповісти
nu pustj dozhive shastlivim
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13.06.2022 15:06 Відповісти
Деменция - тяжелая болезнь.
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13.06.2022 12:33 Відповісти
Альцгеймер и Паркинсон, а также Шизофреник в одном лице!
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13.06.2022 12:57 Відповісти
А що так?
Маразм уже..
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13.06.2022 12:34 Відповісти
кацапы не рассчитались кинули предложили рубли
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13.06.2022 12:38 Відповісти
Йому йде 100-й рік від народження. Він просто дуже старий
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13.06.2022 12:47 Відповісти
он и молодой был черт еще тот
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13.06.2022 13:04 Відповісти
**** пейсатая. Пусть свою историческую землю меняет на право и на лево.
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13.06.2022 12:36 Відповісти
Слухайте, Ви можете говорити скільки завгодно і що завгодно про конкретну людину, яка на те заслуговує, але узагальнювати і матірним словом називати народ, який тут в цілому не до чого, бо складається із безлічі різних по якостям і характеру індивідуумів, як і будь-який інший! Між іншим, багато євреїв воює в ЗСУ, хтось із них віддає своє життя за Україну, тоді коли чимало українців сидять на своїх диванах і пишуть образливі речі в бік їхнього народу. Так 11 червня загинув пілот Дмитро Фішер, український воїн, патріот та єврей. За чисте небо України загинув!
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13.06.2022 12:54 Відповісти
А вам особысто кнопку "спам" вера не позволяет нажать?
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13.06.2022 16:15 Відповісти
а сколько не фишеров погибло в отношении фишерам??? вам посчитать??!
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13.06.2022 23:40 Відповісти
Какое право Вы имеете обесценивать человеческую жизнь и сравнивать количество погибших за, между прочим, наше с Вами государство, а не Израиль, где тоже все время горячо, но украинцы же не гибнут там в противостоянии с Палестиной? Между прочем, в Украине еврейского населения всего несколько процентов по сравнению с остальными, но они такие же граждане, и также любят эту землю, где родились.
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14.06.2022 14:12 Відповісти
Антисемитизм, между прочим, в Украине наказуем. Смотрите, как бы не попасть под раздачу. Может быть больно. Достаточно на вас пожаловаться
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13.06.2022 13:56 Відповісти
Где вы узрели антисемитизм? Какой признак?
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13.06.2022 16:17 Відповісти
пейсатые не могут быть сук*ми по определению
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13.06.2022 23:41 Відповісти
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13.06.2022 12:37 Відповісти
Це ще по божеські. В основному там все обісцяне і обдристане.
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13.06.2022 13:04 Відповісти
Почти столетнему деду наконец дошло.
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13.06.2022 12:39 Відповісти
Ага, дошло...
Бабло дошло. И судя по всему китайское. Но в бОльшем размере, чем ранее полученное мокшанское.
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13.06.2022 13:19 Відповісти
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13.06.2022 12:40 Відповісти
Дєдушку який здав В'єтнам знову перекупили - чи це страчєскоє? Але ще не вечір - може ще щось ляпне.
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13.06.2022 12:40 Відповісти
дедушка старенький, ему можна, не помнит что говорил вчера
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13.06.2022 12:41 Відповісти
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13.06.2022 12:41 Відповісти
Прочитал на плите "Владимир Балаболович")
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13.06.2022 12:52 Відповісти
вато-болотович - теперь я видел все
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13.06.2022 12:53 Відповісти
Оце півтораметрове припхалось нас вчити як нам жити?
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13.06.2022 13:07 Відповісти
На памятнике такой счастливый. Это его фоткали, когда он 100 рублев в гей-клубе нашел?
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13.06.2022 13:09 Відповісти
"укладати угоду про припинення вогню та вести переговори". Джерело: https://censor.net/ua/n3347602 - А что это , как не отдать территории ?
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13.06.2022 12:42 Відповісти
Давно пора думати про Душу, а не втручатися в політику та ще роздавати дурні порати тим, хто їх не потребує!
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13.06.2022 12:42 Відповісти
дішло до старого, що світовий порядок не може бути знищений
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13.06.2022 12:43 Відповісти
Кісінддер передумав,непередумав,яке нам діло,то його думки. В нас життя
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13.06.2022 12:45 Відповісти
Флюгер
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13.06.2022 12:46 Відповісти
Деменция-она такая)
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13.06.2022 12:47 Відповісти
сиарый маразматик
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13.06.2022 12:47 Відповісти
Будем ждать, что завтра скажет!
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13.06.2022 12:48 Відповісти
Склероз всегда лучше маразма, ведь ты просто забываешь что у тебя маразм!
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13.06.2022 12:51 Відповісти
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13.06.2022 13:00 Відповісти
Дед наконец-то вспомнил принять таблетку.
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13.06.2022 12:51 Відповісти
Почему только те, которые после 24 февраля?
А за те, которые до 24 февраля, нам предлагают забыть?
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13.06.2022 12:53 Відповісти
деменция - неприятная штука, и ее лучше не демонстрировать.
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13.06.2022 12:53 Відповісти
Вони з Ніксоном свого часу якраз і проводили політику зближення з СРСР і КНР.
Тому, зовсім не дивно, що цей дідусь говорить те, що говорить
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13.06.2022 12:53 Відповісти
Саме так, саме завдяки їм Китай отримав право ведо в Радбезі ООН. До того вето мав Тайвань, адже туди втік від комуняк законний уряд Китаю на чолі з Чан Кайші...
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13.06.2022 12:59 Відповісти
Ось що дивотворяща качка по пекінськи робить
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13.06.2022 13:15 Відповісти
Утка, да не та.
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13.06.2022 13:57 Відповісти
Попрощалася с Генри потенция, зубы, волосы, пламенный пыл!
Хорошо, хоть осталась деменция - обоссался и тут же забыл…
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13.06.2022 13:00 Відповісти
Треба посилання на Губермана робити, хоч трохи і перефразованого
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13.06.2022 13:14 Відповісти
Затамувавши подих, з нетерпінням чекаємо третьої серії - "Кіссенджер в складі іноземного легіону приймає участь в обороні Сєверодонецька". Звісно, що я пожартував, але так швидко міняти свою позицію говорить про відсутність власних переконань і озвучування чиїхось думок, і швидше за все, не без користі для себе.
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13.06.2022 13:01 Відповісти
То вже таке, як Горбачов: посидить вдома, телек подивиться - за путіна, потім поїде десь за кордон, поговорить з колишніми колегами на пенсії - вже проти. то вже не треба звертати уваги просто, людина пережила розум.
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13.06.2022 13:02 Відповісти
Пішов ти в дупу, кісінжер. Звільнемо всю Україну.
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13.06.2022 13:03 Відповісти
З кожним новим витком російської агресії,нам нав'язують потрохи забувати про окуповані раніше території,спочатку пропонували забути про Крим,щоб зберегти Донбас,зараз треба забути вже про Донбас,щоб залишити Херсон,Запоріжжя,а потім запропонують забути вже про ці території,щоб зберегти інші ,ще неокупованій землі...
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13.06.2022 13:04 Відповісти
Схоже, хтось правильний нагодував дідугана качкою по пекінськи збільшеною порцією, ніж попередньо
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13.06.2022 13:10 Відповісти
старий перець віщує все теж саме, що робить Єрмак угода про припинення вогню і переговори. Ю.Швець повідомляв, що він з кінця 60 був конфідентом КГБ і був утриманцем, але випадково став держсекретарем США. Його офіс очолює теж конфідент цієї установи, конспект його надісланий ще 50 років тому. Чекати чого не будь адекватного не слід.
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13.06.2022 13:14 Відповісти
У продажної худоби кіссінджера (яке рило відіжрав) тридцять срібняків закінчились. Не той гешефт, тому це завуальоване звернення до ввх, щоб шекелів підкинув. А кацапо-бидло маса потерпить, хоть камні с *****.
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13.06.2022 13:14 Відповісти
А се такое? Пуйло новые методички передало? Теперь ещё и китайцы чето там про переговоры. ******** не устаёт посылать «сигналы». Пукан горит. Готов уже чтоб как до 24 но февраля, а то приходу есть варианты и похуже
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13.06.2022 13:22 Відповісти
Тут помню, тут не помню
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13.06.2022 13:28 Відповісти
тут все просто: йому ***** рублями заплатило і дідок обурився.
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13.06.2022 13:33 Відповісти
а він все своє майно віддасть задля миру і спокою
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13.06.2022 13:50 Відповісти
эта тварь и Израиль 50 лет назад арабам сдавала!
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13.06.2022 13:50 Відповісти
возможно он является другом донки трампаааа. тогда все ясно. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.06.2022 13:52 Відповісти
Выбрали фото 30-летней давности.
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13.06.2022 13:55 Відповісти
Старому марамою уже о Всевышнем думать нужно, а не зарабатывать копейку своими высерами. В гости к Богу не бывает опозданий и деньги там не нужны.
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13.06.2022 14:01 Відповісти
Заголовок не соответствует

" ... території України, захоплені окупантами після 24 лютого, не можуть залишатися під їхнім контролем і мають бути повернені"

А раньше, то не оккупированные?
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13.06.2022 14:17 Відповісти
Хто ще слухае цього пiдстаркуватого дурня?
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13.06.2022 14:30 Відповісти
Ексдержсекретар США Генрі Кіссинджер - «ФЛЮГЕР», який змінює свою думку в залежності від напрямку вітру.
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13.06.2022 14:33 Відповісти
Кого взагалі цікавить шо воно там верзе? Може йому памперси не встигли вчасно поміняти - у нього одразу виникає черговий "план"? Цей шматок маразматичного м'яса вже повинен думати хіба шо про те як раптом не обісратись - коли в нього якісь журношльондри питають його "думку"!
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13.06.2022 15:12 Відповісти
Так безжально обісрати такого політика.
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13.06.2022 15:21 Відповісти
Этот недоумок кстати обвиняется в пособничестве карательных операций в Аргентине и других странах.
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13.06.2022 16:22 Відповісти
 
 