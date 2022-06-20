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Росія вивезла до Ростова вже третій корабель із вкраденим у Маріуполі металом, - Андрющенко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія вкрала вже третій корабель з металом із заводів Азовсталь та ММК ім.Ілліча групи Метінвест: наразі судно прямує до Ростова.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Показово, що це сталося у День Росії", - наголосив Андрющенко.

Днями російські ЗМІ повідомили, що до Ростова прибуло вже друге судно, навантажене вкраденим у Маріуполі металом.

Раніше віцепрезидент з економічної освіти Київської школи економіки Олег Нів'євський заявив, що українська влада має максимально документувати для суду кожну дію тих, хто вкрав зерно та метал, адже питання виживання АПК та ГМК - це питання виживання України.

Своєю чергою генеральний директор Запоріжсталі Олександр Мироненко заявив, що юристи компанії Метінвест роблять усе можливе, щоб притягнути до відповідальності усіх причетних до цієї крадіжки.

Також читайте: Другий корабель із вкраденим в Україні металом уже прибув до Ростова, - росЗМІ

Автор: Наталя Джума
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А світ і міжнародні організації тихо спостерігають за тим,що відбувається.
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13.06.2022 13:08 Відповісти
...міжнародні організації думають,як після війни спілкуватися з мокшанами,думаю на глиняних табличках... ,але їх у них ніколи не було. Козломорді виховувались на народному сказанні про Ємелю та Івана дурня ....
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13.06.2022 17:42 Відповісти
Мне интересно, если бы их добро вывозили, они бы тоже тихонечко сидели и не отсвечивали? Или таки что-то предприняли? А у нас если гребут, так им вроде бы и пофиг
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13.06.2022 22:44 Відповісти
поки європа думає чи конфісковувати кацапські активи,

кацапи крадуть в України все підряд,
і зерно і метал і музейні цінності і майно громадян
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13.06.2022 13:46 Відповісти
Европа считает, что их пронесёт, типа это не их война. Но они жестоко заблуждаются. И если они продолжат так нам "помогать", то они скоро в этом убедятся
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13.06.2022 22:49 Відповісти
А что им ещё делать? Город они "отстраивать" будут только на словах. А так поскорее вывозить то, что к полу не прибито. При этом считают что поступают едва ли не правомерно. Если бы их, конечно, волновало право
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13.06.2022 22:29 Відповісти
Росія, грабуючи Україну, намагається її таким чином знищити, обезкровити. І нас грабуватимуть і далі, захполюючи нові і нові території, якщо ми не зупинимо цих дикунів
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14.06.2022 10:43 Відповісти
тоже самое, чем они занимались в ДНР и ЛНР, с предприятий вывозили в рашу оборудования, остальное резали на металл, это воровство продолжается
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14.06.2022 21:16 Відповісти
 
 