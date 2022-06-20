Росія вивезла до Ростова вже третій корабель із вкраденим у Маріуполі металом, - Андрющенко. ВIДЕО
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Росія вкрала вже третій корабель з металом із заводів Азовсталь та ММК ім.Ілліча групи Метінвест: наразі судно прямує до Ростова.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Показово, що це сталося у День Росії", - наголосив Андрющенко.
Днями російські ЗМІ повідомили, що до Ростова прибуло вже друге судно, навантажене вкраденим у Маріуполі металом.
Раніше віцепрезидент з економічної освіти Київської школи економіки Олег Нів'євський заявив, що українська влада має максимально документувати для суду кожну дію тих, хто вкрав зерно та метал, адже питання виживання АПК та ГМК - це питання виживання України.
Своєю чергою генеральний директор Запоріжсталі Олександр Мироненко заявив, що юристи компанії Метінвест роблять усе можливе, щоб притягнути до відповідальності усіх причетних до цієї крадіжки.
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кацапи крадуть в України все підряд,
і зерно і метал і музейні цінності і майно громадян