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війна (56174) газ (2584) нафта (704) Росія (47133) експорт (720)

Росія за сто днів повномасштабної війни заробила на експорті енергоносіїв 93 млрд євро, найбільшим покупцем залишається ЄС, - Центр досліджень енергетики

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

россия,газ

За перші сто днів повномасштабної війни проти України Росія отримала від експорту викопних енергоносіїв дохід у розмірі 93 мільярди євро.

Про це йдеться у доповіді зареєстрованого у Фінляндії Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), пише Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Доповідь вийшла під назвою "Фінансування війни Путіна: імпорт викопного палива з Росії за перші 100 днів вторгнення".

За даними дослідження, ЄС залишається найбільшим покупцем російського газу та нафти - 61% російського експорту викопного палива, що становить 57 мільярдів євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія, ймовірно, зараз заробляє на нафті більше, ніж до війни з Україною, – Держдеп

З окремих держав найбільшим імпортером був Китай (12,6 мільярда євро), на другому місці - Німеччина (12,1 мільярда євро), на третьому - Італія (7,8 мільярда євро).

Обсяги імпорту в травні незначно впали, приблизно на 15% у порівнянні з часом до вторгнення, оскільки багато країн і фірм уникали поставок з Росії. Зменшення попиту та знижена ціна на російську нафту в травні обійшлися країні приблизно в 200 млн євро на день.

Однак збільшення попиту на викопні сировини призвело до несподіваного результату: середні експортні ціни Росії були в середньому на 60% вищими, ніж минулого року, навіть якщо вони були знижені до міжнародних цін.

Китай обігнав Німеччину як найбільший імпортер. Імпорт Китаю був по суті постійним, тоді як Німеччині вдалося помірно скоротити імпорт нафти з Росії.

Також читайте: Євросоюз розробив план відмови від російського газу, - єврокомісар Бретон

Польща та США найбільше сприяли зменшенню доходів Росії. Литва, Фінляндія та Естонія досягли різкого відсоткового скорочення понад 50%.

У квітні-травні 68% поставок російської сирої нафти було здійснено суднами, що належать компаніям ЄС, Великобританії та Норвегії, причому лише грецькі танкери перевозили 43%. Що стосується поставок до Індії та Близького Сходу, то ця частка була ще вищою - 80%. 97% танкерів були застраховані лише в трьох країнах: Великобританії, Норвегії та Швеції.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Немчура давая кацапне 12 лярдов$ одновременно не дает Украине тяжелого вооружения. Что это,как не пособничество терроризму?
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13.06.2022 13:19
+9
А що зробила за цей час Україна, може хоча б введений візовий режим з агресором? Та ні, муйня якась, нехай їздять...
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13.06.2022 13:06
+7
Мало того, що ЕС став спонсором війни.....
Вони ще й нічого не роблять, щоб позбавитись від нафто-газової залежності від росії! І чим ближче буде зима, тим гучніше будуть вимоги "мирних переговорів"....
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13.06.2022 13:16
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Після цієї новини на кацапських помийках шабаш та перемога.
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13.06.2022 13:04 Відповісти
Да, вы забskb упомянуть, что по трубе "Дружба" через Украину прокачивается сырьё
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13.06.2022 13:05 Відповісти
Це ненадовго
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13.06.2022 13:06 Відповісти
причем по трубе, которая принадлежит порошенко.
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13.06.2022 14:01 Відповісти
Мало того, він також є власником усієї землі, що знаходиться по обидва боки від нафтопроводу на 20км.
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13.06.2022 17:36 Відповісти
Чого їдуть Драгі, Шольц та Макрон ?
А хіба ви не знаєте?
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13.06.2022 13:05 Відповісти
А що зробила за цей час Україна, може хоча б введений візовий режим з агресором? Та ні, муйня якась, нехай їздять...
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13.06.2022 13:06 Відповісти
Триллион долларов в год чистого дохода. Губа не дура
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13.06.2022 13:10 Відповісти
Не, тут тоже манипуляции, откуда там чистый доход? Огромные затраты, да еще куча прокладок, до глубинного кацапа там хрен на блюде доезжает...
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13.06.2022 13:15 Відповісти
С чего вдруг чистый? Скорее валовый.
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13.06.2022 13:17 Відповісти
В году 300 дней, а не 1000)
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13.06.2022 16:00 Відповісти
Ты головой удареный или математику прогуливал? Валовый доход 332 млрд., чистый около 230 млрд. Триллион положи себе в свой аналоговнет.
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13.06.2022 16:09 Відповісти
Хтось заробив, хтось просрав, хто на що вчився...
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13.06.2022 13:11 Відповісти
в союзе тоже у людей, не у всех конечно, денег было дохера, вот только купить было нечего
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13.06.2022 13:11 Відповісти
вот смотрите. вроде и денег много у них, а
"Российский McDonald's" украл логотип у португальского производителя корма для животных.
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13.06.2022 13:19 Відповісти
Україна за цей час розірвала повністю дип відносини з засрашкою і не купила в засрашки взагалі нічого, а от за продажні країни Європи дуже обідно
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13.06.2022 13:14 Відповісти
Мало того, що ЕС став спонсором війни.....
Вони ще й нічого не роблять, щоб позбавитись від нафто-газової залежності від росії! І чим ближче буде зима, тим гучніше будуть вимоги "мирних переговорів"....
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13.06.2022 13:16 Відповісти
потрібен 39тий пакет санкцій ось ось єкономіка майже вмирає в мордорі порібно дотиснути і війна буде не по зубах оркам
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13.06.2022 13:16 Відповісти
Немчура давая кацапне 12 лярдов$ одновременно не дает Украине тяжелого вооружения. Что это,как не пособничество терроризму?
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13.06.2022 13:19 Відповісти
Лого "российского McDonald's" украли не у украинцев: все еще смешнее

сеть заведений быстрого питания "Вкусно и точка", который накануне открыли в Москве вместо McDonald's, судя по всему, заимствовал логотип у компании Matosmix.

Она находится в Португалии и занимается производствомкормов для животных. Этот факт невероятно насмешил пользователей социальных сетей так как продает корма для цыплят, кур, кроликов и поросят
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13.06.2022 13:26 Відповісти
Все що треба знати про цю війну і Европу в загалі.
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13.06.2022 13:29 Відповісти
лживые,продажные,лицимерные европейцы!забыли как их кацапы имели 45 лет,так скоро те им вмиг напомнят!
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13.06.2022 13:47 Відповісти
Заробити - не вопрос!
Зробіть так - щоб їм за ті долари не було що купити, і нікуди витратити!
Так у банках купюри мітять...
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13.06.2022 13:50 Відповісти
З такими цифрами ще довго буде війна.
Мразоти їм чхати на людські життя.
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13.06.2022 13:57 Відповісти
залишу тут для пам'яті

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13.06.2022 13:58 Відповісти
5 крупнейших нефтедобывающих стран. так что цены на горючку будут только расти.
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13.06.2022 14:03 Відповісти
Без промислової революції цей нафто-газовий шабаш не перемогти
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13.06.2022 17:33 Відповісти
Однозначно привітав і єлдак, але закритими каналами зв'язку, отримавши нове завдання.
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13.06.2022 14:20 Відповісти
Війна триває з 2014 року...
Україна за останні 3 роки купила російських нафтопродуктів,бітуму більш ніж десять мільярдів доларів США!!!
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13.06.2022 14:08 Відповісти
Тим часом жодного ********* танку для ЗСУ не було замовлено.На себе в першу чергу потрібно дивитися,влада-дзеркало суспільства!
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13.06.2022 14:10 Відповісти
А врахували гроші з українського бюджету, за які Беня і його молода неголена команда, чотирижди відкосивша від призову на службу, одягаючись у військові однострої, порушуючи правила її носіння, зливши південь, купували і купують вугілля на росії.
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13.06.2022 14:19 Відповісти
І вєсь хрєн до копєйкі.
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13.06.2022 14:35 Відповісти
Тобто у програму европейськіх цінностей вже більше 100 днів входить новий пакет - фінансування тероризму, війна та знищення руками РФ України.
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13.06.2022 14:39 Відповісти
т.т. центр досліджень енергетики підтверджує що широкомасштабна агресія рф підвищила світові ціни на енергоносії і що країни що запасаються енергоносіями задля енергетичної беспеки своїх країн зможуть в найближчі дві зими викрутити руки агресору - не купуючі її у рф. . .. дуже сумнівно адже заспокійливо лише для дурнів у владі . . . а ми будемо купувати дизель-бензин-газ у ЕС що їм поставляла рф. ? це просто самий безоплатний білет на концерт 95 кварталу за все моє життя
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13.06.2022 15:51 Відповісти
Кому війна,а кому і мати рідна...
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13.06.2022 16:10 Відповісти
Владислав Носковский А почему бы и нет , так можно воевать до бесконечности , расия на эти деньги может позволить купить и солдат и вооружение , на солдатах можно сэкономить , солдат можно брать бесплатно В Херсонской и Запорожской области , северо корейцев , негров , арабов . Воюй не хочу .
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13.06.2022 16:35 Відповісти
Вы Керченский мост помните ,вы и вправду думаете , что санкции будут работать . Ну может быть первый месяц , а дальше как в Иране и Северной Корее . На москалей нужно навалиться всем миром ,а иначе никак . А еще маячит продовольственный кризис .
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13.06.2022 16:39 Відповісти
мир не хочет наваливаться на москалей..
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13.06.2022 23:24 Відповісти
Захід на даний момент є ГЕНЕРАЛЬНИМ спонсором

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13.06.2022 17:00 Відповісти
Украина прошла через две революции, потерю территорий, войну, и сейчас вот уже 110 дней героически бьется с во много раз превосходящими силами врага. И все - во имя мечты снова быть частью Европы.

В это же время что делает старая Европа, в условиях мира олицетворяющая собой желанный достаток, культуру, комфортную жизнь, уважение к личности? Именно что делает, а не говорит?

Если ты желаешь победы союзнику, ты не ищешь предлоги не дать ему оружия, не считаешь скрупулезно каждый метр расстояния, на который могут бить те четыре пушки, которые ты все же (вроде бы) согласился поставить - чтобы, не дай бог, не задеть территорию агрессора. Ты не говоришь о спасении лица убийцы за счет жертвы. Ты не покупаешь товаров врага на миллиард в день, зная что эти деньги тут же пойдут на вооружения.

Германия, Франция, Италия и др. не желают Украине победы, но хотят скорейшего завершения войны. Война обычно завершается в чью-то пользу. Так на чью быструю победу надеется старая Европа?

Дело не в личной трусости их руководства. Они же демократически выбраны и представляют интересы своих стран, так как они их понимают. Они не ожидают российской агрессии с целью захвата. Они опасаются попасть под раздачу, если куйло разозлится и решит кинуть ядрену бомбу на какую-нибудь европейскую хиросиму для устрашения. А главное - сотрудничество с режимом куйла им выгодно, а Украина - проект очень затратный с неясным результатом. Не помогая Украине, продолжая покупать нефть и газ у врага, они работают на ее поражение.

Как же разочарованы должны быть участники майдана, да и все европейски ориентированные украинцы глядя на это ********! Такова реальность. Жить между людоедами и корыстолюбивыми трусливыми снобами, которые сами наложили в штаны и еще нос воротят: вы стандартам нашим высоким не соответствуете… Но делать нечего: придется искать пути что-бы как-то отбиться от тех, кого ненавидишь, чтобы приблизиться к тем, кого презираешь и кому доверять еже никогда не будешь
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13.06.2022 17:40 Відповісти
 
 