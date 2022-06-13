Росія за сто днів повномасштабної війни заробила на експорті енергоносіїв 93 млрд євро, найбільшим покупцем залишається ЄС, - Центр досліджень енергетики
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За перші сто днів повномасштабної війни проти України Росія отримала від експорту викопних енергоносіїв дохід у розмірі 93 мільярди євро.
Про це йдеться у доповіді зареєстрованого у Фінляндії Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), пише Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Доповідь вийшла під назвою "Фінансування війни Путіна: імпорт викопного палива з Росії за перші 100 днів вторгнення".
За даними дослідження, ЄС залишається найбільшим покупцем російського газу та нафти - 61% російського експорту викопного палива, що становить 57 мільярдів євро.
З окремих держав найбільшим імпортером був Китай (12,6 мільярда євро), на другому місці - Німеччина (12,1 мільярда євро), на третьому - Італія (7,8 мільярда євро).
Обсяги імпорту в травні незначно впали, приблизно на 15% у порівнянні з часом до вторгнення, оскільки багато країн і фірм уникали поставок з Росії. Зменшення попиту та знижена ціна на російську нафту в травні обійшлися країні приблизно в 200 млн євро на день.
Однак збільшення попиту на викопні сировини призвело до несподіваного результату: середні експортні ціни Росії були в середньому на 60% вищими, ніж минулого року, навіть якщо вони були знижені до міжнародних цін.
Китай обігнав Німеччину як найбільший імпортер. Імпорт Китаю був по суті постійним, тоді як Німеччині вдалося помірно скоротити імпорт нафти з Росії.
Польща та США найбільше сприяли зменшенню доходів Росії. Литва, Фінляндія та Естонія досягли різкого відсоткового скорочення понад 50%.
У квітні-травні 68% поставок російської сирої нафти було здійснено суднами, що належать компаніям ЄС, Великобританії та Норвегії, причому лише грецькі танкери перевозили 43%. Що стосується поставок до Індії та Близького Сходу, то ця частка була ще вищою - 80%. 97% танкерів були застраховані лише в трьох країнах: Великобританії, Норвегії та Швеції.
Будь ласка, зачекайте...
А хіба ви не знаєте?
"Российский McDonald's" украл логотип у португальского производителя корма для животных.
Вони ще й нічого не роблять, щоб позбавитись від нафто-газової залежності від росії! І чим ближче буде зима, тим гучніше будуть вимоги "мирних переговорів"....
сеть заведений быстрого питания "Вкусно и точка", который накануне открыли в Москве вместо McDonald's, судя по всему, заимствовал логотип у компании Matosmix.
Она находится в Португалии и занимается производством… кормов для животных. Этот факт невероятно насмешил пользователей социальных сетей так как продает корма для цыплят, кур, кроликов и поросят
Зробіть так - щоб їм за ті долари не було що купити, і нікуди витратити!
Так у банках купюри мітять...
Мразоти їм чхати на людські життя.
Україна за останні 3 роки купила російських нафтопродуктів,бітуму більш ніж десять мільярдів доларів США!!!
В это же время что делает старая Европа, в условиях мира олицетворяющая собой желанный достаток, культуру, комфортную жизнь, уважение к личности? Именно что делает, а не говорит?
Если ты желаешь победы союзнику, ты не ищешь предлоги не дать ему оружия, не считаешь скрупулезно каждый метр расстояния, на который могут бить те четыре пушки, которые ты все же (вроде бы) согласился поставить - чтобы, не дай бог, не задеть территорию агрессора. Ты не говоришь о спасении лица убийцы за счет жертвы. Ты не покупаешь товаров врага на миллиард в день, зная что эти деньги тут же пойдут на вооружения.
Германия, Франция, Италия и др. не желают Украине победы, но хотят скорейшего завершения войны. Война обычно завершается в чью-то пользу. Так на чью быструю победу надеется старая Европа?
Дело не в личной трусости их руководства. Они же демократически выбраны и представляют интересы своих стран, так как они их понимают. Они не ожидают российской агрессии с целью захвата. Они опасаются попасть под раздачу, если куйло разозлится и решит кинуть ядрену бомбу на какую-нибудь европейскую хиросиму для устрашения. А главное - сотрудничество с режимом куйла им выгодно, а Украина - проект очень затратный с неясным результатом. Не помогая Украине, продолжая покупать нефть и газ у врага, они работают на ее поражение.
Как же разочарованы должны быть участники майдана, да и все европейски ориентированные украинцы глядя на это ********! Такова реальность. Жить между людоедами и корыстолюбивыми трусливыми снобами, которые сами наложили в штаны и еще нос воротят: вы стандартам нашим высоким не соответствуете… Но делать нечего: придется искать пути что-бы как-то отбиться от тех, кого ненавидишь, чтобы приблизиться к тем, кого презираешь и кому доверять еже никогда не будешь