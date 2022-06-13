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Громадянам Великої Британії радять не їздити в Україну, а підтримувати її пожертвами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лондон,бен,велика,британія,біг

Міністерство закордонних справ Великої Британії радить співгромадянам утриматися від будь-яких поїздок в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства Великої Британії в Україні.

"Міністерство закордонних справ застерігає від будь-яких поїздок в Україну, де існує реальний ризик для життя. Посольство Великої Британії в Києві наразі не може надавати особисту консульську допомогу. Найкращий спосіб підтримати Україну - зробити пожертву з Великої Британії", - зазначається в дописі.

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Автор: Анна Судак
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Та і правильно
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13.06.2022 13:25 Відповісти
Купа аферистів кормиться з пожертв.
Як цьому запобігти ?
Навіть українські вподобайки крадуть. Виставляють чувака у формі і з дівчиною, чи пораненого якогось, називаються українцями і збирають лайки.
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13.06.2022 13:27 Відповісти
лучше бы Великобритания обратила внимание на такой момент, что Коболевы,Лещенко депутаты и остальные получают зарплаты и премии в миллионах. И подстерегли англичан делать пожертвование. А так коррупция и БЯДСТВО продолжается и будет продолжатся.
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13.06.2022 13:42 Відповісти
Действительно, надо ли добровольцам из стран, которые активно поддерживают Украину находиться на передовой?!. Потому как в случае попадания в плен, начинается торговля, вынуждающая идти на какие-то уступки, компромиссы с орками... Может лучше где-нибудь в обозах, инструкторами или волонтёрами ?!
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13.06.2022 14:05 Відповісти
 
 