Громадянам Великої Британії радять не їздити в Україну, а підтримувати її пожертвами

Міністерство закордонних справ Великої Британії радить співгромадянам утриматися від будь-яких поїздок в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства Великої Британії в Україні.

"Міністерство закордонних справ застерігає від будь-яких поїздок в Україну, де існує реальний ризик для життя. Посольство Великої Британії в Києві наразі не може надавати особисту консульську допомогу. Найкращий спосіб підтримати Україну - зробити пожертву з Великої Британії", - зазначається в дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк. ФОТОрепортаж