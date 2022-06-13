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Війська РФ на Миколаївщині у наступ не йдуть, але постійно обстрілюють всі прифронтові громади, - голова ОВА Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кім

На Миколаївщині ворог у наступ не йде, але постійно обстрілює всі прифронтові громади та місто Миколаїв.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім під час національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ворог у наступ не йде, але постійно обстрілює всі прифронтові громади. Сьогодні особливо гаряче було у Широківській та Березнегуватській громадах Баштанського району. Обстрілювали і місто Миколаїв, у тому числі і зі ствольної артилерії. Загиблих немає, але є поранені", - сказав Кім.

Він також зазначив, що люди у прифронтових селах, які там залишилися, забезпечені необхідним мінімумом продуктів харчування. Хоча таких мешканців наразі небагато, бо вже місяць там тривають постійні обстріли.

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"Там залишилися лише ті, хто відмовляється виїхати, вони приглядають за селом та майном сусідів", - наголосив голова ОВА.

Як повідомлялося, на Миколаївщині за весь період війни загинули близько 400 цивільних людей.
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Зібрав зграю популістів які тільки язиками тріпати та матюкатись на всю країну здатні. Справжні герої в тіні роблять свою роботу.
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13.06.2022 14:07 Відповісти
Это от страха.
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13.06.2022 14:10 Відповісти
Так я не понял радоваться или плакать. Сначала орки стерли с лица Земли Мариуполь, сейчас сносят "под ноль" Северодонецк и Лисичанск, потом вплотную займутся Харьковом. Какой город рашисты разрушат следующим? Нынешняя власть НИЧЕГО кроме эвакуации гражданскому населению предложить просто не в состоянии. А единственная более или менее безопасная область в Украине это Закарпатская. И почему ?
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13.06.2022 14:17 Відповісти
Коли Марченко керував обороною міста, Кім весь час позитив демонстрував і веселі відосіки записував. А зараз якийсь вимучений і засмучений.
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13.06.2022 14:29 Відповісти
 
 