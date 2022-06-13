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Загинули понад 30 осіб, зокрема 5 дітей, під час обстрілів окупантами "зелених коридорів", - голова Нацполіції Клименко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,київщина,злочини

Поліція України зафіксувала понад півсотні фактів ворожих обстрілів евакуаційних маршрутів мирних українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"У нас розпочато понад 80 кримінальних проваджень саме за порушення функціонування "зелених коридорів". Процесуально зафіксовано понад півсотні обстрілів евакуаційних напрямків руху", - розповів Клименко

Він додав: "Під час обстрілів "зелених коридорів" загинули понад 30 людей, серед яких п'ятеро дітей. І це лише наявні офіційні дані".

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Автор: Наталя Джума
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Это те зеленые коридоры про которые говорил агрохамия? Коридоры абрамовича?
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13.06.2022 14:07 Відповісти
Верещучка приклалась до цього по повній, у неї вже і пика вся в крові.
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13.06.2022 14:18 Відповісти
За договорняк невеликої купки зміїного кубла чиновників і кремлівських агентів Україна щодня платить дуже велику ціну. Російські кроти не вичищені, владні дибілоїди бикують.
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13.06.2022 14:12 Відповісти
Всё вернётся на кацапячи головы. Руzzкие будут страдать так же. А нам будет пох, мы будем рисовать карты с Новоукраиной на их территории
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13.06.2022 14:13 Відповісти
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13.06.2022 14:45 Відповісти
і толку від цих фіксацій ... хтось поніс покарання за такі ж обстріли в 2014 році чи може хоч комусь компенсацію виплатили за загиблого родича ? - поскиглили і далі терпимо ..
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13.06.2022 15:10 Відповісти
завше є сенс у фіксаціях.
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13.06.2022 15:30 Відповісти
 
 