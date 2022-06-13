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У реєстрі членів незаконних збройних формувань вже понад 2 млн записів, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бойовик

У поліцейській базі "Блокпост", через яку проходить перевірка для виявлення диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), вже міститься понад 2 млн даних, зокрема про членів незаконних збройних формувань і анексованого Криму, і "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ввідповідаючи на запитання про те, як так вийшло, що величезна кількість ДРГ опинилась у Києві напередодні війни, голова Нацполіції зазначив, що виявлення ДРГ не є прямою компетенцією поліції, проте з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну поліцейські допомагали спецслужбам боротися із такими групами.

"Для цього у нас створено базу "Блокпост", куди внесено понад 2 млн даних про членів незаконних збройних формувань і анексованого Криму, і "ЛНР" та "ДНР". У цій базі - всі злочинці, які є в наших базах даних, які могли бути, наприклад, завербовані, колаборанти тощо", - наголосив голова Нацполіції.

Він уточнив, що ця база постійно оновлюється: "Вона значно розширилася з початку війни: була інформація на 300 тисяч людей, а за ці місяці війни ми збільшили її до 2 млн осіб".

"Тобто всіх, хто сідає в поїзд, усіх, хто проїжджає блокпост, ми перевіряємо через нашу систему і через цей реєстр", - пояснив голова Нацполіції.

Клименко повідомив, що під час перевірки з цієї бази поліцейські виявили понад 230 людей, які перебували в розшуку, і передали їх відповідним органам, а також встановили понад 1500 підозрілих осіб, які можуть бути причетні до диверсійної та колабораційної діяльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідуємо провадження за фактами загибелі понад 12 тис. українців, близько 1,2 тис. жертв російської агресії не ідентифіковано, - Клименко

Крім того, як розповів голова Нацполіції, міжнародні партнери надали українським поліцейським програму встановлення особи за обличчям.

"Із 75% вірогідності можемо встановити особу за допомогою цієї програми. Як це працює? У кожного поліцейського є планшет. І, наприклад, поліцейський, який чергує на вокзалі, може ідентифікувати особу за цією програмою, вона більш повна і мобільна, ніж наша база", - додав Клименко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Единая база данных и планшеты у полицейских с возможностью мгновенной проверки - это очень позитивно, но ещё не менее важно отключить от госбюджета и наших многочисленных выплат весь этот мусор, а также не дать выехать в Европу под видом "беженцев от войны" всей этой сепарской шушере. А народ в ЕС уже жалуется на отдельных наших "клиентов", которые ведут себя там некрасиво, да и Бункерного хвалят, при этом являясь "пострадавшими от войны". Вот такой вот сок головного мозга
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13.06.2022 14:15
+3
Безпека проспала ДРГ перед війною, бо займалася економікою, корупцією та контрабандою. Поліція тут дійсно ні до чого.
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13.06.2022 14:15
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Безугла может быть дура-дурой, но то что СБУ провалилось она права.
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13.06.2022 14:20 Відповісти
Причем тут Безугла, ее слушая СБУ провалилась именно в вопросе с Бутусовым, а вот в вопросе с вагнеровцами Дерьмаком и т.д. они красавцы
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13.06.2022 14:34 Відповісти
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13.06.2022 14:43 Відповісти
Безпека проспала ДРГ перед війною, бо займалася економікою, корупцією та контрабандою. Поліція тут дійсно ні до чого.
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13.06.2022 14:15 Відповісти
Літінант Баканов виконував замовлення зеленого ушльопка.
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13.06.2022 14:20 Відповісти
Единая база данных и планшеты у полицейских с возможностью мгновенной проверки - это очень позитивно, но ещё не менее важно отключить от госбюджета и наших многочисленных выплат весь этот мусор, а также не дать выехать в Европу под видом "беженцев от войны" всей этой сепарской шушере. А народ в ЕС уже жалуется на отдельных наших "клиентов", которые ведут себя там некрасиво, да и Бункерного хвалят, при этом являясь "пострадавшими от войны". Вот такой вот сок головного мозга
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13.06.2022 14:15 Відповісти
Так они не через Украину едут. Мало того торговлей беженцами промышляли еще в начале марта, сейчас не знаю. Когда африканцы-мигранты, которые не говорят ни на украинском, ни на русском припхались в условную Германию с справкой и поддельными паспортами. Может эту проблему решили, может нет
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13.06.2022 14:22 Відповісти
2 млн членів незаконних збройних формувань????? вы серьезно????? что за бред я только что прочитал???? очень и очень сомнительно звучит эта цифра. 2 млн - это если только ВСЁ взрослое (от 20 до 50) мужское население жителей ОРДЛО и Крыма
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13.06.2022 14:31 Відповісти
Вы наивно полагаете, что коллаборанты и участники ДРГ размножаются и проживают исключительно на территориях ордлы и Крыма?
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13.06.2022 14:38 Відповісти
ну хорошо... берем всё население Украины (далее цифры примерны, но на общий результат никак не влияют) - 41 млн, из них +/- половина мужчин 20,5 млн Интересующий нас диапазон от 20 до 50лет составляет 43% (данные по последней переписи), т.е. 8 млн 800 тыс.. Т.е. каждый 4-5-й взрослого активного мужского населения ВСЕЙ Украины - это не просто сепар или совок, но ёще и активный участник всяческих незаконных вооруженных формирований?

P.S. Сознательно не включал в расчеты женщин и мужчин от 18 до 20 и от 50 до бесконечности, они конечно там присутствуют в каком-то крайне минимальном количестве, но для понимания общей картины и упрощения расчетов их можно не принимать во внимание
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13.06.2022 14:56 Відповісти
А статью мы читаем жопой...
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13.06.2022 15:04 Відповісти
Готувались до вторгнення як могли.

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Поклада. Про це йдеться в указі голови держави, оприлюдненому на сайті президента 30 листопада.

Раніше він був начальником 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ. За президентства Віктора Януковича Поклад працював помічником на громадських засадах ексдепутата від Партії регіонів і «Опозиційного блоку» та колишнього начальника охорони олігарха Дмитра Фірташа Івана Мирного, повідомляють журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).

Іншим указом Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка.

29 листопада Зеленський звільнив із посади начальника департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака, призначеного у вересні 2019 року.

Олександр Поклад працював також помічником і у ще одного регіонала - депутата 6-го скликання Равіля Сафіулліна. Протягом наступних двох скликань Поклад допомагав Івану Мирному, коли той був депутатом Партії регіонів, а згодом - «Опозиційного блоку».

У 1999 році Олександр Поклад заснував компанію «Олтекс», що займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомого майна. Через три роки він вийшов із складу засновників, а у 2011 році однією із власників компанії стала його мати - Зоя Поклад. Наразі її внесок до статутного капіталу компанії становить 6,6 млн гривень.

Другою власницею «Олтексу» є Лідія Шаповалова - за даними аналітичної системи Youcontrol, вона є матір'ю народного депутата від групи «За майбутнє» Юрія Шаповалова. Також Лідія Шаповалова є бабусею іншого народного депутата від фракції «Слуга народу» Олексія Мовчана.

У 2006 році Поклад отримав посвідчення адвоката, дія кого була призупинена у 2015-му.

У 2017 році указом президента Порошенка Поклада нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня, а у 2020-му - Зеленський вручив йому орден «За мужність» ІІ ступеня.

Раніше «Схеми» повідомляли, що Іван Мирний був одним із гостей святкування дня народження олігарха Дмитра Фірташа разом із іншими впливовими українськими політиками та бізнесменами, серед яких народні депутати Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Іван Мирний, Михайло Папієв, Іван Фурсін та бізнесмени Ігор та Григорій Суркіси.
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13.06.2022 14:41 Відповісти
Ложь! Встречал родственников на Жд вокзале в Киеве, проверяли через планшет только одного из ста. Остальная толпа мужчин призывного возраста полицию не интересовала
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13.06.2022 14:41 Відповісти
Можливо, це тому, що залізничні квитки є іменними, й перевірка за базами даних проводиться негласно, а на вокзалі вже зустрічають з планшетами тих, відносно кого виникли питання.
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13.06.2022 15:20 Відповісти
Відповідаючи на запитання про те, як так вийшло, що величезна кількість ДРГ опинилась у Києві напередодні війни, голова Нацполіції зазначив, що виявлення ДРГ не є прямою компетенцією поліції, наша компетенция крышевание наркопритонов, и получение бабла с людей которым якобы светит срок, но мы же не звери можем порешать.
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13.06.2022 15:10 Відповісти
Вже четвертий місяць повномаштабноі війни а візовий режим з рф досі не введений ,це стосуєтся Криму і лднр досить гратись в "наші люди" ,війна і там ворог.
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13.06.2022 15:14 Відповісти
100 млрд, бл.
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13.06.2022 15:38 Відповісти
Досвід МОССАД вам у поміч
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13.06.2022 17:02 Відповісти
 
 