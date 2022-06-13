У реєстрі членів незаконних збройних формувань вже понад 2 млн записів, - Клименко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У поліцейській базі "Блокпост", через яку проходить перевірка для виявлення диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), вже міститься понад 2 млн даних, зокрема про членів незаконних збройних формувань і анексованого Криму, і "ЛНР" та "ДНР".
Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Ввідповідаючи на запитання про те, як так вийшло, що величезна кількість ДРГ опинилась у Києві напередодні війни, голова Нацполіції зазначив, що виявлення ДРГ не є прямою компетенцією поліції, проте з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну поліцейські допомагали спецслужбам боротися із такими групами.
"Для цього у нас створено базу "Блокпост", куди внесено понад 2 млн даних про членів незаконних збройних формувань і анексованого Криму, і "ЛНР" та "ДНР". У цій базі - всі злочинці, які є в наших базах даних, які могли бути, наприклад, завербовані, колаборанти тощо", - наголосив голова Нацполіції.
Він уточнив, що ця база постійно оновлюється: "Вона значно розширилася з початку війни: була інформація на 300 тисяч людей, а за ці місяці війни ми збільшили її до 2 млн осіб".
"Тобто всіх, хто сідає в поїзд, усіх, хто проїжджає блокпост, ми перевіряємо через нашу систему і через цей реєстр", - пояснив голова Нацполіції.
Клименко повідомив, що під час перевірки з цієї бази поліцейські виявили понад 230 людей, які перебували в розшуку, і передали їх відповідним органам, а також встановили понад 1500 підозрілих осіб, які можуть бути причетні до диверсійної та колабораційної діяльності.
Крім того, як розповів голова Нацполіції, міжнародні партнери надали українським поліцейським програму встановлення особи за обличчям.
"Із 75% вірогідності можемо встановити особу за допомогою цієї програми. Як це працює? У кожного поліцейського є планшет. І, наприклад, поліцейський, який чергує на вокзалі, може ідентифікувати особу за цією програмою, вона більш повна і мобільна, ніж наша база", - додав Клименко.
Будь ласка, зачекайте...
P.S. Сознательно не включал в расчеты женщин и мужчин от 18 до 20 и от 50 до бесконечности, они конечно там присутствуют в каком-то крайне минимальном количестве, но для понимания общей картины и упрощения расчетов их можно не принимать во внимание
Президент України Володимир Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Поклада. Про це йдеться в указі голови держави, оприлюдненому на сайті президента 30 листопада.
Раніше він був начальником 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ. За президентства Віктора Януковича Поклад працював помічником на громадських засадах ексдепутата від Партії регіонів і «Опозиційного блоку» та колишнього начальника охорони олігарха Дмитра Фірташа Івана Мирного, повідомляють журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).
Іншим указом Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка.
29 листопада Зеленський звільнив із посади начальника департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака, призначеного у вересні 2019 року.
Олександр Поклад працював також помічником і у ще одного регіонала - депутата 6-го скликання Равіля Сафіулліна. Протягом наступних двох скликань Поклад допомагав Івану Мирному, коли той був депутатом Партії регіонів, а згодом - «Опозиційного блоку».
У 1999 році Олександр Поклад заснував компанію «Олтекс», що займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомого майна. Через три роки він вийшов із складу засновників, а у 2011 році однією із власників компанії стала його мати - Зоя Поклад. Наразі її внесок до статутного капіталу компанії становить 6,6 млн гривень.
Другою власницею «Олтексу» є Лідія Шаповалова - за даними аналітичної системи Youcontrol, вона є матір'ю народного депутата від групи «За майбутнє» Юрія Шаповалова. Також Лідія Шаповалова є бабусею іншого народного депутата від фракції «Слуга народу» Олексія Мовчана.
У 2006 році Поклад отримав посвідчення адвоката, дія кого була призупинена у 2015-му.
У 2017 році указом президента Порошенка Поклада нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня, а у 2020-му - Зеленський вручив йому орден «За мужність» ІІ ступеня.
Раніше «Схеми» повідомляли, що Іван Мирний був одним із гостей святкування дня народження олігарха Дмитра Фірташа разом із іншими впливовими українськими політиками та бізнесменами, серед яких народні депутати Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Іван Мирний, Михайло Папієв, Іван Фурсін та бізнесмени Ігор та Григорій Суркіси.