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Від 24 лютого до Польщі в’їхали понад 4 млн осіб з України, - Прикордонна служба РП
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку повномасштабного наступу Росії до Польщі в’їхали 4 мільйони 21 тисяча осіб з України.
Як повідомила Прикордонна служба Республіки Польща, лише за сім годин 13 червня кордон перетнуло 6 тисяч українців, передає Цензор.НЕТ. За останню добу до Польщі прибули 21,5 тисячі осіб з України.
У протилежному напрямку, з Польщі в Україну, минулої доби виїхало 26 700 осіб.
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