Від 24 лютого до Польщі в’їхали понад 4 млн осіб з України, - Прикордонна служба РП

Від початку повномасштабного наступу Росії до Польщі в’їхали 4 мільйони 21 тисяча осіб з України.

Як повідомила Прикордонна служба Республіки Польща, лише за сім годин 13 червня кордон перетнуло 6 тисяч українців, передає Цензор.НЕТ. За останню добу до Польщі прибули 21,5 тисячі осіб з України.

У протилежному напрямку, з Польщі в Україну, минулої доби виїхало 26 700 осіб.

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