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Від 24 лютого до Польщі в’їхали понад 4 млн осіб з України, - Прикордонна служба РП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Від початку повномасштабного наступу Росії до Польщі в’їхали 4 мільйони 21 тисяча осіб з України.

Як повідомила Прикордонна служба Республіки Польща, лише за сім годин 13 червня кордон перетнуло 6 тисяч українців, передає Цензор.НЕТ. За останню добу до Польщі прибули 21,5 тисячі осіб з України.

У протилежному напрямку, з Польщі в Україну, минулої доби виїхало 26 700 осіб.

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Автор: Анна Судак
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13.06.2022 14:25 Відповісти
Коли голосуєш "по приколу" у 2019 чомусь дуже не прикольно у 2022
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13.06.2022 14:39 Відповісти
А ти якої статі?
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13.06.2022 14:59 Відповісти
Ну і чудово. Хоч поживуть нормально у цивілізованій країні.
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13.06.2022 15:01 Відповісти
Це вже в основному заробітчанки їдуть на польові роботи. А заробітчани сидять вдома. Це прям збільшує любов до нашої влади. Особливо у молоді.
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13.06.2022 15:13 Відповісти
 
 