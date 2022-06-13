Список убитих росіянами дітей збільшився на 24 малюки, які загинули в Маріуполі, - Зеленський
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В України відсутня точна інформація про ситуацію на тимчасово окупованих росіянами територіях і кількість убитих загарбниками людей, але поступово все з’ясовується.
Зкорема, відкрилися дані про 24 убитих росіянами дітей у Маріуполі, заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників American Jewish Committee Global Forum, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні, коли я записую це звернення, суттєво змінилася довідка щодо загиблих. Перелік убитих наших діточок став довшим одразу на 24 прізвища і тепер у ньому 287 пунктів. І це, мабуть, одна із найстрашніших речей, які відбуваються у час війни. російські військові окупанти вбили частину нашої країни", - сказав глава держави.
Він підкреслив, що українська сторона не маємо повної інформації про те, що відбувається в тимчасово окупованих районах, не знає всього про вбивства та інші злочини, які росіяни там скоюють.
"Ми не знаємо, скільки тіл окупанти закопали у братських могилах або залишили в руїнах розбитих міст. Але поступово ми дізнаємося про це. І саме так список убитих дітей став довшим одразу на 24 пункти. Це діти, які загинули від російських ударів по Маріуполю. Тепер ми про них знаємо", - зазначив Президент.
Серед цих вбитих Зеленський назвав малюків Максима і Дар’ю, які народилися цього року.
"Максим і Дар’я не прожили і трьох місяців, вони загинули разом із батьками, коли їх усіх засипало в підвалі звичайного житлового будинку, на який російський літак скинув бомбу", - розповів глава держави.
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Цьго не можливо забути і пробачити…
Трідварас картавий розкажи як ти мразь готувався 30т тисячам мертвих маріупольців
Зараз рахують мертвих.
Народ кланяється до землі всім захисникам і збереже пам'ять усіх загиблих зсу, громадян і бідолашних діточок , які зараз усі с Богом. Амінь.
Слава Україні!!! Героям Слава!!!
Може на ньому величезна провина?
Або в методиці з опи цього не передають.
Слава Героям!!!
Не забудемо і не пробачимо.
Але! Теж незаперечний факт, що Зеленська влада "подарували" південь України Рашці і звісно ті його прийняли. На слідком цієї зради став знищений Маріуполь, полонені його захисники і тепер вже регулярні обстріли з Херсону Миколаївщини, про терор на зданих територіях і не говорю.
Виходить, що боротися зі зрадниками у владі "не на часі", вже після перемоги. Така позиція може призвести, що зрадники будуть святкувати перемогу Рашки в Україні, а зелені відразу розбіжаться., от тоді вже точно буде пізно.
"Максим і Дар'я не прожили і трьох місяців, вони загинули разом із батьками, коли їх усіх засипало в підвалі звичайного житлового будинку, на який російський літак скинув бомбу", - розповів глава держави." Джерело: https://censor.net/ua/n3347635
Правильніше було б писати не "глава держави", а "верховний головнокомандувач", який несе відповідальність за розмінування чонгарського перешийку, маріупільську трагедію та смерть згаданих Максима і Дар'ї...