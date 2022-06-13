Список убитих росіянами дітей збільшився на 24 малюки, які загинули в Маріуполі, - Зеленський

В України відсутня точна інформація про ситуацію на тимчасово окупованих росіянами територіях і кількість убитих загарбниками людей, але поступово все з’ясовується.

Зкорема, відкрилися дані про 24 убитих росіянами дітей у Маріуполі, заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників American Jewish Committee Global Forum, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні, коли я записую це звернення, суттєво змінилася довідка щодо загиблих. Перелік убитих наших діточок став довшим одразу на 24 прізвища і тепер у ньому 287 пунктів. І це, мабуть, одна із найстрашніших речей, які відбуваються у час війни. російські військові окупанти вбили частину нашої країни", - сказав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок агресії РФ в Україні 288 дітей загинуло та понад 527 поранено, - Офіс генпрокурора

Він підкреслив, що українська сторона не маємо повної інформації про те, що відбувається в тимчасово окупованих районах, не знає всього про вбивства та інші злочини, які росіяни там скоюють.

"Ми не знаємо, скільки тіл окупанти закопали у братських могилах або залишили в руїнах розбитих міст. Але поступово ми дізнаємося про це. І саме так список убитих дітей став довшим одразу на 24 пункти. Це діти, які загинули від російських ударів по Маріуполю. Тепер ми про них знаємо", - зазначив Президент.

Серед цих вбитих Зеленський назвав малюків Максима і Дар’ю, які народилися цього року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ненависть - рушійна сила, завдяки якій триває російська війна проти України, - Зеленський

"Максим і Дар’я не прожили і трьох місяців, вони загинули разом із батьками, коли їх усіх засипало в підвалі звичайного житлового будинку, на який російський літак скинув бомбу", - розповів глава держави.