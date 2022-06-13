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Знищити базу "вагнерівців" на Луганщині допомогло відео в TikTok, - Conflict Intelligence Team

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

Декілька днів тому українські захисники знищили базу "вагнерівців" у Кадіївці на Луганщині.

Про це в інтерв'ю НВ розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитися на звіт так званого Міністерства надзвичайних ситуацій "ЛНР", які кажуть, що у тому районі було 22 людини. Але вони описують тільки двох жінок похилого віку. Де ще 20? Незрозуміло. Вони визнають, що стадіон було зруйновано, тож можна зробити припущення, що саме ці 20, про яких у звіті нічого немає, - вагнерівці, які мали б загинути", - пояснив він.

За словами Михайлова, допомогло у знищенні "вагнерівців" відео в TikTok, яке окупанти самі ж опублікували.

"Це TikTok якийсь був. Це не були саме пропагандисти. (Відео. - Ред.), яке завірусилося, на ньому було знайдено будівлю дитячо-юнацької спортивної школи в місті Кадіївка. Потім їх там і знайшли", - додав він.

Також дивіться: Знищено базу "вагнерівців" на окупованій Луганщині, вижив лише один рашист, - Гайдай. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
не треба вихвалятися ЯК так вдалось...нехай ще роблять такі смертельні помилки...
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13.06.2022 15:28
+15
И зачем их ставить об этом в известность?....
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13.06.2022 15:13
+13
Больше пишите благодаря чему орков кроем, учите врага конспирации.
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13.06.2022 15:13
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Дякуємо, лапатнікі, знімайте більше! Як показує практика, ви є одними з найкращих корегувальників!
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13.06.2022 15:11 Відповісти
Больше пишите благодаря чему орков кроем, учите врага конспирации.
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13.06.2022 15:13 Відповісти
Надеюсь это публичная версия, а истинная - благодаря нашим партнерам(США, Великобритания)
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13.06.2022 15:22 Відповісти
И зачем их ставить об этом в известность?....
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13.06.2022 15:13 Відповісти
вони вже нові відоси знімають на концерті кабздоха
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13.06.2022 15:45 Відповісти
CIT - прорашистська організація. Вони завжди виправдовують їх дії, навіть відверті військові злочини. Так детально розбирають їх помилки і успіхи. Тут гарно, а так не треба більше робити.
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13.06.2022 16:38 Відповісти
Бойовий тік-ток в дії.
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13.06.2022 15:20 Відповісти
Ну хоч якась користь від Тік Ток!
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13.06.2022 15:21 Відповісти
не треба вихвалятися ЯК так вдалось...нехай ще роблять такі смертельні помилки...
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13.06.2022 15:28 Відповісти
Це ті "вагнерівці" яких наш Президент здав білоруському самозванцю, щоб вони вбивали українців?
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13.06.2022 15:36 Відповісти
Другие. Тех удалось спасти. Этих - нет.
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13.06.2022 15:41 Відповісти
Як же він тепер в глаз ввх пасмотріт ?
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13.06.2022 18:35 Відповісти
Не надо было афишировать. Зря вы так делаете. Такими хорошими инструментами бить врага лишаетесь...Зря
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13.06.2022 18:29 Відповісти
Там пам'ять як у гупі
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13.06.2022 18:36 Відповісти
20..... Мало..... Очень мало.... Каждый день надо 500 - 1000 и больше.... Не то рашка восполняет быстрее чем мы уничтожаем.
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13.06.2022 18:41 Відповісти
20 вагиноровцев - это не серьезно!
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13.06.2022 23:23 Відповісти
 
 