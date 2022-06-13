УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4520 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
3 476 14
війна (56233) Німеччина (4511) Кличко (2810) зброя (5745)

Нам потрібна зброя якомога скоріше - ми вже надіслали країнам список, - Кличко в інтерв’ю німецькому "Bild"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кличко

Українським військовим терміново потрібна зброя від західних партнерів.

Про це Віталій Кличко заявив в інтерв’ю німецькому виданню "Bild", передає Цензор.НЕТ.

Він закликав пришвидшити поставки озброєння, щоб українці змогли захистити свою землю і всю Європу.

"За кілька сотень кілометрів звідси йдуть запеклі бої. У росіян більше солдатів, більше артилерії і більше техніки – тому нам терміново потрібна підтримка. Ще раз наголошую: ми захищаємо не лише свої сім’ї, свої міста та свою країну. Ми також захищаємо цінності кожної західної демократичної держави. Нам потрібна підтримка. Нам потрібні боєприпаси, потрібна сучасна зброя, оборонна зброя", - сказав Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві планують створити військовий цвинтар для полеглих на війні захисників

Мер Києва наголосив на тому, що затягування поставок призводить до загибелі українських Героїв і втрати територій.

"Ми місяцями чуємо, що "незабаром" буде доставлена зброя і що підтримка прийде "скоро". Але від військових я чую, що підтримка надходить лише частина – не в бажаному розмірі. Це означає, що ми втрачаємо територію і втрачаємо життя. І ми також не повинні забувати: якщо росіяни продовжать наступ, це буде надзвичайно небезпечно для кожного європейця. Нам потрібна жорстка підтримка санкцій і зброї з боку трьох лідерів найважливіших країн - якомога швидше. Ми вже надіслали країнам список озброєнь", - зазначив Кличко.

Він переконаний, що путін може вторгнутись у країни Європи, зокрема, Німеччину, якщо його не зупинити.

"Путін особисто каже, що претендує на всю колишню територію росії. Він продовжить наступ. Його інтерес не закінчується Києвом і на кордоні з Польщею. Я твердо вірю, що путін піде так далеко, як ми йому дозволимо. І Німеччина не повинна забувати: частина Німеччини була частиною радянської імперії. Якщо хтось у Німеччині думає, що до війни ще далеко, це неправда. Це може торкнутися будь-кого в ЄС", - підсумував Кличко.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту лідерів ЄС.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я дико извиняюсь конечно, но мер Киева совместно с областной администрацией и военными уже начали масштабное строительство оборонительных сооружений по всей области с учётом боёв февраля-марта или только языком?
показати весь коментар
13.06.2022 15:21 Відповісти
Дима! Засунь свои извинения... ну ты знаешь куда. Почему тебя не удивляет когда Зеленский, бывший шут говорит про оружие, но когда об этом говорит мэр столицы Украины это тебя удивляет. И напомню, Пока зелебеня в ОРДЛО гастролировал, Кличко был на Майдане
показати весь коментар
13.06.2022 15:30 Відповісти
тому що Діма після уріноофтальмології в очі від зе
показати весь коментар
13.06.2022 15:34 Відповісти
Пошёл он ‼️Кличко перед Войной создавал тро , а ОП и Стефанчук противодействовали
показати весь коментар
13.06.2022 16:25 Відповісти
Тобі вікуська на Іспанщині видніше. На, проходь лікбез як Педаля у Києві другу Бучу/Ірпінь/Гостомель готував
https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-europe-e9cd115540b398be26dfcaf472ec1621
показати весь коментар
13.06.2022 16:48 Відповісти
" В воскресном интервью Associated Press мэр Виталий Кличко несколько секунд молчал, когда его спросили, есть ли планы эвакуации мирных жителей, если российским войскам удастся взять Киев.

«Мы не можем этого сделать, потому что все пути заблокированы», - наконец сказал он по-английски. «Все пути перекрыты, и сейчас мы в окружении - везде русские, и у нас нет возможности эвакуировать людей. И все, у кого были планы эвакуироваться, уже переехали.

Отвечая на вопрос о способности города пополнить истощающиеся запасы продовольствия и лекарств, мнение Кличко омрачилось.

«Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы», - сказал он.

Міцний господарник?
показати весь коментар
13.06.2022 16:54 Відповісти
Ну навіщо це блюзнірство?
Не тягне Віталька під час війни. Це не фейсом торгувати і надалі знищувати ,колись зелене, місто.
Після його істеричного інтерв*ю Associated Press 28 лютого, було назначено військового. Це було правильне рішення. Тоді все більш-менш нормалізувалось з продуктами, ліками, транспортом тощо.
А свій корупційний міст "на Троєщину" він тупо гнав до 24.02. Хоча треба було вже пости ставити та окопи рити.
І ще цікаво, коли всі з його кодла здриснули, йому вистачало одненького зама, який був "гаварящєй галавой". Може штат нероб пора скоротити? І ще, а де смотрящіє, вже повернулись чи працюють з Лазурки дистанційно)) Бо асфальт на Толстого, то святе.
показати весь коментар
13.06.2022 15:40 Відповісти
а вы слышали что отбитый ведёт переговоры с мэрами Борисполя и Броваров о том,чтобы соединить их с Киевом линией метро и после этого сделать районами Киева?
я понимаю что выдумана схема распила западного бабла,но лично мне как жителю Борисполя,и в х-й не упирается ни метро,ни объединение с Киевом.
показати весь коментар
13.06.2022 15:49 Відповісти
Да, Бубочка и его шобла отработала для РФ на 5 баллов. Отказать в приеме Канцлеру, назвать обиженной колбасой. Вот немцы и спешат передать оружие.
показати весь коментар
13.06.2022 16:00 Відповісти
верим в ВСУ !!!
///
Один в поле воин и 12 его побратимов

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/5023
показати весь коментар
13.06.2022 16:05 Відповісти
🤖🤢💩глисты подолячные повылазили‼️
показати весь коментар
13.06.2022 16:27 Відповісти
Кацапоязика ботяра на пітатєльниє гроші смотрящєго дені комарницького. Іспанське сонечно не пече, ні?
показати весь коментар
13.06.2022 17:09 Відповісти
Всё верно заявили.
показати весь коментар
14.06.2022 03:18 Відповісти
 
 