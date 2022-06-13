Нам потрібна зброя якомога скоріше - ми вже надіслали країнам список, - Кличко в інтерв’ю німецькому "Bild"

Українським військовим терміново потрібна зброя від західних партнерів.

Про це Віталій Кличко заявив в інтерв’ю німецькому виданню "Bild", передає Цензор.НЕТ.

Він закликав пришвидшити поставки озброєння, щоб українці змогли захистити свою землю і всю Європу.

"За кілька сотень кілометрів звідси йдуть запеклі бої. У росіян більше солдатів, більше артилерії і більше техніки – тому нам терміново потрібна підтримка. Ще раз наголошую: ми захищаємо не лише свої сім’ї, свої міста та свою країну. Ми також захищаємо цінності кожної західної демократичної держави. Нам потрібна підтримка. Нам потрібні боєприпаси, потрібна сучасна зброя, оборонна зброя", - сказав Кличко.

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Мер Києва наголосив на тому, що затягування поставок призводить до загибелі українських Героїв і втрати територій.

"Ми місяцями чуємо, що "незабаром" буде доставлена зброя і що підтримка прийде "скоро". Але від військових я чую, що підтримка надходить лише частина – не в бажаному розмірі. Це означає, що ми втрачаємо територію і втрачаємо життя. І ми також не повинні забувати: якщо росіяни продовжать наступ, це буде надзвичайно небезпечно для кожного європейця. Нам потрібна жорстка підтримка санкцій і зброї з боку трьох лідерів найважливіших країн - якомога швидше. Ми вже надіслали країнам список озброєнь", - зазначив Кличко.

Він переконаний, що путін може вторгнутись у країни Європи, зокрема, Німеччину, якщо його не зупинити.

"Путін особисто каже, що претендує на всю колишню територію росії. Він продовжить наступ. Його інтерес не закінчується Києвом і на кордоні з Польщею. Я твердо вірю, що путін піде так далеко, як ми йому дозволимо. І Німеччина не повинна забувати: частина Німеччини була частиною радянської імперії. Якщо хтось у Німеччині думає, що до війни ще далеко, це неправда. Це може торкнутися будь-кого в ЄС", - підсумував Кличко.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту лідерів ЄС.