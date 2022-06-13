Нам потрібна зброя якомога скоріше - ми вже надіслали країнам список, - Кличко в інтерв’ю німецькому "Bild"
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Українським військовим терміново потрібна зброя від західних партнерів.
Про це Віталій Кличко заявив в інтерв’ю німецькому виданню "Bild", передає Цензор.НЕТ.
Він закликав пришвидшити поставки озброєння, щоб українці змогли захистити свою землю і всю Європу.
"За кілька сотень кілометрів звідси йдуть запеклі бої. У росіян більше солдатів, більше артилерії і більше техніки – тому нам терміново потрібна підтримка. Ще раз наголошую: ми захищаємо не лише свої сім’ї, свої міста та свою країну. Ми також захищаємо цінності кожної західної демократичної держави. Нам потрібна підтримка. Нам потрібні боєприпаси, потрібна сучасна зброя, оборонна зброя", - сказав Кличко.
Мер Києва наголосив на тому, що затягування поставок призводить до загибелі українських Героїв і втрати територій.
"Ми місяцями чуємо, що "незабаром" буде доставлена зброя і що підтримка прийде "скоро". Але від військових я чую, що підтримка надходить лише частина – не в бажаному розмірі. Це означає, що ми втрачаємо територію і втрачаємо життя. І ми також не повинні забувати: якщо росіяни продовжать наступ, це буде надзвичайно небезпечно для кожного європейця. Нам потрібна жорстка підтримка санкцій і зброї з боку трьох лідерів найважливіших країн - якомога швидше. Ми вже надіслали країнам список озброєнь", - зазначив Кличко.
Він переконаний, що путін може вторгнутись у країни Європи, зокрема, Німеччину, якщо його не зупинити.
"Путін особисто каже, що претендує на всю колишню територію росії. Він продовжить наступ. Його інтерес не закінчується Києвом і на кордоні з Польщею. Я твердо вірю, що путін піде так далеко, як ми йому дозволимо. І Німеччина не повинна забувати: частина Німеччини була частиною радянської імперії. Якщо хтось у Німеччині думає, що до війни ще далеко, це неправда. Це може торкнутися будь-кого в ЄС", - підсумував Кличко.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту лідерів ЄС.
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https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-europe-e9cd115540b398be26dfcaf472ec1621
«Мы не можем этого сделать, потому что все пути заблокированы», - наконец сказал он по-английски. «Все пути перекрыты, и сейчас мы в окружении - везде русские, и у нас нет возможности эвакуировать людей. И все, у кого были планы эвакуироваться, уже переехали.
Отвечая на вопрос о способности города пополнить истощающиеся запасы продовольствия и лекарств, мнение Кличко омрачилось.
«Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы», - сказал он.
Міцний господарник?
Не тягне Віталька під час війни. Це не фейсом торгувати і надалі знищувати ,колись зелене, місто.
Після його істеричного інтерв*ю Associated Press 28 лютого, було назначено військового. Це було правильне рішення. Тоді все більш-менш нормалізувалось з продуктами, ліками, транспортом тощо.
А свій корупційний міст "на Троєщину" він тупо гнав до 24.02. Хоча треба було вже пости ставити та окопи рити.
І ще цікаво, коли всі з його кодла здриснули, йому вистачало одненького зама, який був "гаварящєй галавой". Може штат нероб пора скоротити? І ще, а де смотрящіє, вже повернулись чи працюють з Лазурки дистанційно)) Бо асфальт на Толстого, то святе.
я понимаю что выдумана схема распила западного бабла,но лично мне как жителю Борисполя,и в х-й не упирается ни метро,ни объединение с Киевом.
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Один в поле воин и 12 его побратимов
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