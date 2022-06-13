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Україна цьогоріч збере орієнтовно 65 млн тонн урожаю. Це не є критичним, - Мінагрополітики

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

урожай,врожай

Урожай зернових культур у 2022 році в Україні становитиме орієнтовно 65 млн тонн, зокрема до 50 млн тонн зернових та 15-15,3 млн тонн олійних культур, що менше показників рекордного попереднього року, але можна порівняти з урожаями, які збирали у країні в поточному десятилітті.

Про це в ефірі національного UA-марафону заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

"Можливо, близько 48-50 млн тонн зернових у сумі. Звісно, це менше, ніж у попередні роки, коли ми звикли до 60-75-85 млн тонн, але якщо взяти десятирічну історію, коли в нас було 40-45 млн, то це не є критичним", - повідомив він.

Він уточнив, що врожай кукурудзи цього сезону очікується у розмірі близько 24 млн тонн, 18-20 млн тонн пшениці, ячменю орієнтовно 5 млн тонн.

За даними Висоцького, також очікується виробництво близько 10 млн тонн соняшника, 2,5-2,8 млн тонн сої і близько 2,5 млн тонн озимого ріпаку.

"Це середні показники, дивлячись на середньостатистичні показники минулих років, і їх коригуватимемо за фактом збирання врожаю", - уточнив заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок знищення Миколаївського терміналу Україна втратила приблизно 250-300 тис. тонн зернових, - Мінагрополітики

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Вот мне нравятся эти щитаки. А если завтра на эти поля прилёты пойдут?
Соберите потом пи%дите
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13.06.2022 15:28
+9
Выпустят Марфу Безумную, как по делу "вагнеровцев", Она расскажет, что не пахали, не сеяли и потому ничего не собрали
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13.06.2022 15:41
+8
сначало соберите!!! и так уже пошли подпалы от прилетов зажигательными ...
а кто собирать будет...чем заправлять технику... и есть ли она...а где хранить зерно.. как и чем перевозить...и куда?
где теперь безопасно??? в поле? в комбайне? в ангаре? в хранилище? в вагоне-зерновоза?
оптимизм - хорошо, реализм - хорошо (а олени лучше)))))
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13.06.2022 15:46
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Вот мне нравятся эти щитаки. А если завтра на эти поля прилёты пойдут?
Соберите потом пи%дите
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13.06.2022 15:28 Відповісти
Выпустят Марфу Безумную, как по делу "вагнеровцев", Она расскажет, что не пахали, не сеяли и потому ничего не собрали
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13.06.2022 15:41 Відповісти
головне - чорношкірих не засмутити, бо їм взагалі то насрати на наші войнушки, але кусіть хоціца
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13.06.2022 15:28 Відповісти
Дело не в недовольстве. Смотри логика.
Твоему племени не хватает еды. Ты нападаешь на соседнее племя и отбираешь их еду. Оно нападает на кого-то еще. Это приводит к гражданской войне, а после к войне между странами.
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13.06.2022 15:33 Відповісти
а потім - між планетами, а потім - між галактиками..?
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13.06.2022 15:36 Відповісти
Ну это может захватить и полконтинента. Пока что в зоне риска не только страны черной Африки, но в первую очередь арабы с их скачкообразным ростом населения в предыдущие десятилетия.
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13.06.2022 15:38 Відповісти
то може легше гуртом рашку прибити?
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13.06.2022 15:45 Відповісти
Меня лично бесят все эти требующие бить рашку за них. Потому что до 24 февраля в Украине базовые настроения были "Рассия наш друг, надо мирицца" до "я вас в АТО не посылал", а те кто говорил что Россия враг считали неадекватами. Так что чего ты хочешь от других стран? У нас тут те кто жил рядом с Россией видели мир в глазах Путина, а издалека и не такое привидится.
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13.06.2022 15:50 Відповісти
взагалі-то мені начхати, шо там кого бісить
не дішло з першого разу - прочитай іще
я ніде нікого не закликав щось робити замість себе, а тільки разом із собою
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13.06.2022 16:30 Відповісти
Тогда Африка должна напасть на Расею... Но что-то Сенегал, например, Украине недовольство высказывает. Странные какие-то эти африканцы
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13.06.2022 15:44 Відповісти
Це фантастика.
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13.06.2022 15:31 Відповісти
Не соберет... Будет как с шашлыками в мае. "Зеленые" гниды всегда врут
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13.06.2022 15:32 Відповісти
сначала соберите, а потом еще продайте
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13.06.2022 15:33 Відповісти
сначало соберите!!! и так уже пошли подпалы от прилетов зажигательными ...
а кто собирать будет...чем заправлять технику... и есть ли она...а где хранить зерно.. как и чем перевозить...и куда?
где теперь безопасно??? в поле? в комбайне? в ангаре? в хранилище? в вагоне-зерновоза?
оптимизм - хорошо, реализм - хорошо (а олени лучше)))))
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13.06.2022 15:46 Відповісти
Понад 30 років руйнували та розкрадали країну,нищили все,в т.ч.обороноздатність країни та її ,колись могутній оборонпром!! Тому як казав перший із обраних досвідчених:- Маємо те що маємо!!))
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13.06.2022 15:53 Відповісти
Вкрали орки торішне і вже НАШЕ посіяне озиме збирають. Навіть хизуються, що кримському гобліну свіжий сніп подарували. А нашим людям вистачить, рахувальники?
Чи буде знову "ми нічого не знали", а потім "ми знали, але не вірили".
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13.06.2022 15:49 Відповісти
Обдрістович скаже -Проє.алі!!!))
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13.06.2022 15:55 Відповісти
Я Люсю ще хтось слухає? Було за нього соцопитування вірите/не вірите - 20% на 80%. Зараз може ще менше тупеньких.
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13.06.2022 16:00 Відповісти
Проте яке слово універсальне відносно будь якої діяльності СН,а реально про вибір "мудрого наріда"!!!))
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13.06.2022 16:06 Відповісти
а як щодо зберігання? теж не критично?
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13.06.2022 15:53 Відповісти
А может сразу до приднестровья , импортный ты "наш" .
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13.06.2022 17:18 Відповісти
Блд!! Не забудьте на гугле отметить, куда будете свозить!! Длббы..
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13.06.2022 17:03 Відповісти
 
 