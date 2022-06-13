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Моніторингова група зафіксувала перевезення гаубиць і САУ без розпізнавальних знаків в Білорусі. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На території Білорусі фіксують переміщення військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"11 червня о 18:30 ЖД у Новобілицькому районі Гомеля пройшов потяг із щонайменше 10 гаубицями без розпізнавальних знаків. Ешелон рухався з боку глухого кута в промзоні в бік залізничної станції Новобілицька", - йдеться у повідомленні.

Вночі 12 червня на залізничній станції "Гомель-парний" рухався поїзд, на якому перевозили близько 13 САУ в камуфляжному забарвленні без розпізнавальних знаків, а також було помічено два криті вагони РЖД. Поїзд рухався у бік Брянська. Зазначається, що це та ж САУ, які бачили напередодні у Новобілицькому районі Гомеля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь розгортає додаткові засоби РЕБ у прикордонних районах, - Генштаб ЗСУ

Також у Гомельській області бачили військові вантажівки з мітками "V" та автомобіль армії Білорусі.

Крім того, з авіабази у селищі Мачулищі поблизу Мінська злітали вертоліт ЗС РБ Мі-8 та літак армії РФ Ту-134.

Моніторингова група зафіксувала перевезення гаубиць і САУ без розпізнавальних знаків в Білорусі 01

Також читайте: До 7 батальйонів ЗС Білорусі перебувають на кордоні з Україною, - Генштаб ЗСУ

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
без опознавательных - значит суки-рашкины...она любит в ихтамнетов рядиться (твари бомжацкие)
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13.06.2022 15:40
+11
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.06.2022 15:37
+9
только подойдут к границе, и утилизируйте на опережение, не ждите последствий когда по мирным начнут бомбить
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13.06.2022 15:43
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.06.2022 15:37 Відповісти
Когда-то у Бутусова (приблизительно 2016 +- где-то год) спросили какими должны быть потери у оркостана чтобы они стали критическими и количество желающих ехать на Донбасс ихтамнетов сошло на нет. Так вот, он ответил, что если бы 600 орков в месяц отправлять домой грузом 200 - это было бы просто мега круто и вскоре бы они все иссякли. Теперь мы понимаем, что 600 орков/месяц - это не аж 20 орков/день, а всего лишь 20 орков/день, т.е. потери совсем для них неощутимые. Теперь ни один эксперт не скажет какие для них потери будут реально критическими.
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13.06.2022 19:11 Відповісти
говорил один Рустамзаде,2000 критично. 1500 кацапня может восполнять в день. ********* там хватает
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13.06.2022 20:01 Відповісти
Поправочка - долбоёбы там все.
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27.09.2022 16:10 Відповісти
без опознавательных - значит суки-рашкины...она любит в ихтамнетов рядиться (твари бомжацкие)
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13.06.2022 15:40 Відповісти
только подойдут к границе, и утилизируйте на опережение, не ждите последствий когда по мирным начнут бомбить
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13.06.2022 15:43 Відповісти
Не нада нагнетать! Лучше едемте на шашлыки!
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13.06.2022 16:48 Відповісти
Готовятся безнаказанно стрелять по Украине с территории Беларуси?
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13.06.2022 16:05 Відповісти
Готовят 20-ти кратный перевес и пойдут в наступление. Пока снесутся с "ленд-лизом", воевать будет некому.
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13.06.2022 16:48 Відповісти
Бери вище - 40 кратний перевіс
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13.06.2022 17:04 Відповісти
Так репоеды и сейчас не прячут свои шевроны. Похоже, это картофельный дуче что-то мутит.
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13.06.2022 17:18 Відповісти
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13.06.2022 16:20 Відповісти
Побажання прохання до всіх війкових кацапів - як що буде ваша ласка, то здохніть будь ласка поскоріше. То було б файно
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13.06.2022 17:06 Відповісти
Вы хоть внимательно прочитайте, что они пишут. Эти САУ из Гомеля едут в Брянск. А это означает что раша продолжает вывозить свой мотлох с беларашки, который завезла для вторжения в Киев. Ну или эта техника, которая снимается с хранения у таракана сейчас передается путлеру. В любом случае это показывает то, что путлеру на каких-то направлениях не хватает техники, раз он перевозит ее к себе с территории своего вассала.
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13.06.2022 17:18 Відповісти
Ну так, "чукча - не читатель, чукча - писатель", тем более, что камуфляжная окраска - это ВС РБ.
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13.06.2022 17:58 Відповісти
 
 