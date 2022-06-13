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У складі Інтернаціонального легіону оборони України служать добровольці з 55 країн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

легіон,інтернаціональний

До Інтернаціонального легіону, який створено в Україні у зв’язку з нападом РФ, долучилися добровольці з 55 країн з усіх континентів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"У нас є представники 55 країн з усіх континентів, навіть таких далеких, як Бразилія, Південня Корея, Австралія", - сказав Магру.

Він поінформував, що найбільше в легіоні американців і британців, за ними йдуть поляки та канадці, а потім - представники інших країн. Зокрема, досить велика кількість - із країн Балтії та північних країн, серед яких речник Інтернаціонального легіону виділив Фінляндію.

Магру відмовився назвати загальну кількість легіонерів, пославшись на конфіденційність інформації.

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Відповідаючи на запитання про фінансування, речник зазначив, що Інтернаціональний легіон входить до складу Збройних сил України і фінансується з оборонного бюджету.

"Це стосується всіх видатків на проживання, зарплати бійців, зброї та амуніції. У нас є додаткові благодійні кошти від приватних донорів, насамперед західних. Зібрані на різних платформах кошти ми витрачаємо виключно на обладнання для наших бійців, яке не входить у стандартний військовий пакет, що видається ЗСУ, і потрібне на полі бою, але не фінансується через державні канали України", - поінформував речник Інтернаціонального легіону.
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Топ коментарі
+11
Щиро вдячний за допомогу! Вдалого полювання! Завзяття та звитяги на полі бою!Бережи Вас Бог!
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13.06.2022 15:47
+9
Боже мой, пусть хранит вас ангел хранитель.
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13.06.2022 15:46
+4
і як так виходить...шо для далеких країн наша війна не потребує якихось уточнень і пояснень
а деяким сусідам...(не всім!!!!) так от деяким переляканим вялічієм *****...наша війна здається штучною... і не війною зовсім...
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13.06.2022 15:51
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Боже мой, пусть хранит вас ангел хранитель.
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13.06.2022 15:46 Відповісти
Мені цікаво, а "тамбовський вовк" служить в цбому легіоні, чи у "вагнерівців"?
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13.06.2022 15:46 Відповісти
а це хто?
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13.06.2022 15:57 Відповісти
А то зкварталу один кацап з Тамбова, що є у "95 кварталі", який писав "смішинки" на хахлів в ту нашу владу!
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13.06.2022 16:11 Відповісти
у Вас пане каша в голові, як можна вдатися одночасно ростом, розумом і віком? Ростом і розумом так, а вік приходить через певний час. Чи Ви мали на увазі "Тамбовського вовка" Валерія Жидкова? Мені та іншитм цікаво, він на фронті, чи ні? Якщо на фронті, то на якому боці, бо Боневтік у 2014 році давав концерти в Горлівці "тій стороні"? Чи можливо "квартальцям" не обов'язково брати зброю і захищати Україну?
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13.06.2022 17:11 Відповісти
Щиро вдячний за допомогу! Вдалого полювання! Завзяття та звитяги на полі бою!Бережи Вас Бог!
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13.06.2022 15:47 Відповісти
А чому "не входить у стандартний військовий пакет, що видається ЗСУ, і потрібне на полі бою, але не фінансується через державні канали України" ???
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13.06.2022 15:49 Відповісти
потому что очень дорого.
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13.06.2022 15:56 Відповісти
і як так виходить...шо для далеких країн наша війна не потребує якихось уточнень і пояснень
а деяким сусідам...(не всім!!!!) так от деяким переляканим вялічієм *****...наша війна здається штучною... і не війною зовсім...
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13.06.2022 15:51 Відповісти
Спаси и Сохрани Вас Бог, Герои. Смерть рашистским оккупантам!
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13.06.2022 16:22 Відповісти
Легіонери на одній хвилі з українцями, і захищають вже свою Україну. Прийшлась таки до душі.
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13.06.2022 18:04 Відповісти
 
 