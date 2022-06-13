У складі Інтернаціонального легіону оборони України служать добровольці з 55 країн
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До Інтернаціонального легіону, який створено в Україні у зв’язку з нападом РФ, долучилися добровольці з 55 країн з усіх континентів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.
"У нас є представники 55 країн з усіх континентів, навіть таких далеких, як Бразилія, Південня Корея, Австралія", - сказав Магру.
Він поінформував, що найбільше в легіоні американців і британців, за ними йдуть поляки та канадці, а потім - представники інших країн. Зокрема, досить велика кількість - із країн Балтії та північних країн, серед яких речник Інтернаціонального легіону виділив Фінляндію.
Магру відмовився назвати загальну кількість легіонерів, пославшись на конфіденційність інформації.
Відповідаючи на запитання про фінансування, речник зазначив, що Інтернаціональний легіон входить до складу Збройних сил України і фінансується з оборонного бюджету.
"Це стосується всіх видатків на проживання, зарплати бійців, зброї та амуніції. У нас є додаткові благодійні кошти від приватних донорів, насамперед західних. Зібрані на різних платформах кошти ми витрачаємо виключно на обладнання для наших бійців, яке не входить у стандартний військовий пакет, що видається ЗСУ, і потрібне на полі бою, але не фінансується через державні канали України", - поінформував речник Інтернаціонального легіону.
Будь ласка, зачекайте...
а деяким сусідам...(не всім!!!!) так от деяким переляканим вялічієм *****...наша війна здається штучною... і не війною зовсім...