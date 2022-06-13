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6 ворожих кораблів із сумарним залпом до 36 ракет наразі перебувають у Чорному морі, - Мотузяник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

корабль,рф

У Чорному морі перебувають шість кораблів РФ із можливим сумарним ракетним залпом до 36 ракет.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря станом на сьогодні перебувають шість кораблів, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Їхній можливий сумарний ракетний залп становить до 36 ракет", - сказав Мотузяник.

Речник зазначив, що 12 червня чотири дальні бомбардувальники Ту-22М3 із акваторії Азовського моря здійснили пуски щонайменше трьох крилатих ракет Х-22 по території України у Селидовому та Покровську на Донеччині.

"Крім того, 11 червня з акваторії Чорного моря було випущено до чотирьох ракет морського базування типу "Калібр" по об'єктах цивільної та військової інфраструктури України в Тернопільській області", - поінформував він.

Також читайте: Ворожий флот у Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі, - ОК "Південь"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
МО Украины держит целого полковника спикера, что бы сообщать новости недельной давности, озвученные 10 блогерами...
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13.06.2022 16:03
+4
так @баште "Нептунами", **** ви скиглите як діти. Чи це розпис у безпомічності та недолугості?

МО та Цензор, особисто я не розумію сенсу таких новин, які висновки має зробити пересічний українець прочитавши таку новину?
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13.06.2022 16:23
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Опять запад виновптю нечем стрельнуть
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13.06.2022 15:58 Відповісти
МО Украины держит целого полковника спикера, что бы сообщать новости недельной давности, озвученные 10 блогерами...
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13.06.2022 16:03 Відповісти
Тоді має дати команду наш Головнокомандувач приготуватися до зустрічі ворожих кораблів дивізіонам асфальтоуколадчикам і самоскидам щебня, а також зерерву бітумоперевізників та вночі завдати нищівного удару. Виходить що ці дивізіони цінняші і спасуть нас, а не "Нептунів" "Грім 2" і "Вільхи", які пропонували "бариги"?
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13.06.2022 16:07 Відповісти
ага забули спитати що робити біда то яка
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13.06.2022 16:12 Відповісти
так @баште "Нептунами", **** ви скиглите як діти. Чи це розпис у безпомічності та недолугості?

МО та Цензор, особисто я не розумію сенсу таких новин, які висновки має зробити пересічний українець прочитавши таку новину?
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13.06.2022 16:23 Відповісти
висновки прості - думати на наступних виборах кого вибирати, бо немає в нас "Нептунів", щоб вдарити по кораблям ворога, бо Президент мав інший приоритет і він виявився хибним - дороги, дороги, дороги, дуже дорогі, а від ракет не спасають.
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13.06.2022 17:05 Відповісти
Так, "гарпуни" є, але вони не наші, то нам Джонсон і народ Англії підкинули, а де наші "Нептуни"?
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13.06.2022 17:06 Відповісти
А чому б їх незменшити на пару штук?
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13.06.2022 17:00 Відповісти
Не можуть знач з якихось причин їх знищити, не нагнітайте. Русня ж точно знає що не можемо знищити от і плавають як гівно в ополонці
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13.06.2022 17:03 Відповісти
Украина могла бы арендовать у Турции парочку подводных лодок.
И залп московитских корыт сразу уменьшится.
А все "варшавянки" у НАТО на контроле.
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13.06.2022 17:37 Відповісти
НАДО УЖЕ ГАРПУНИРОВАТЬ И НЕПТУНИРОВАТЬ КОРАБЛИ АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.06.2022 19:09 Відповісти
 
 