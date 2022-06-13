6 ворожих кораблів із сумарним залпом до 36 ракет наразі перебувають у Чорному морі, - Мотузяник
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У Чорному морі перебувають шість кораблів РФ із можливим сумарним ракетним залпом до 36 ракет.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря станом на сьогодні перебувають шість кораблів, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Їхній можливий сумарний ракетний залп становить до 36 ракет", - сказав Мотузяник.
Речник зазначив, що 12 червня чотири дальні бомбардувальники Ту-22М3 із акваторії Азовського моря здійснили пуски щонайменше трьох крилатих ракет Х-22 по території України у Селидовому та Покровську на Донеччині.
"Крім того, 11 червня з акваторії Чорного моря було випущено до чотирьох ракет морського базування типу "Калібр" по об'єктах цивільної та військової інфраструктури України в Тернопільській області", - поінформував він.
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МО та Цензор, особисто я не розумію сенсу таких новин, які висновки має зробити пересічний українець прочитавши таку новину?
И залп московитских корыт сразу уменьшится.
А все "варшавянки" у НАТО на контроле.