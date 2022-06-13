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Естонія (1032) Буча (498) автобус (91)

Естонія передасть Україні понад 30 автобусів, перші п’ять відправлять в район Бучі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

автобус,естонія,iveco

Міністерство закордонних справ Естонії спільно з Департаментом транспорту та Міністерством економіки та комунікацій подарують Україні автобуси Iveco Irisbus Crossway.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на естонське телерадіомовлення ERR.

"Спочатку відправимо в район Бучі п'ять автобусів, а маємо намір відправити понад 30", - сказав гендиректор Департаменту транспорту Кайдо Падар.

Він уточнив, що автобуси будуть відправлені у відповідь на прохання української влади.

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Наголошується, що йдеться про випущені десять років тому автобуси, які за участю приватного сектору було відремонтовано і тепер вони готові обслуговувати жителів України.

Автор: Анна Судак
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Скоро будут в продаже?
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13.06.2022 16:00 Відповісти
Дякуємо вам!
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13.06.2022 16:10 Відповісти
Молодці
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13.06.2022 16:30 Відповісти
Естонці- просто красавці! Маленький, але сміливий народ. Чого не скажеш про німецький і французький уряди. Французи, принаймні хоч зброю надають, а від німців, вже четвертий місяць, одні балачки. І це називається перша економіка Європи. Великі, але боягузи ще більші.
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13.06.2022 16:37 Відповісти
На коробке было написано: АВТОБУС.
А что внутри - никто не узнает.
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13.06.2022 17:44 Відповісти
Миирные эстонские автобусы с вертикальным взлёттом.
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13.06.2022 17:43 Відповісти
Сразу видно приличная стране, а не Германия.
А Щольц опять сказал, что он ПЕРЕДАСТ.
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13.06.2022 17:56 Відповісти
 
 