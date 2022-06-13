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війна (56233) МЗС Польщі (189) Макрон Емманюель (1047) Пшидач (23) Шольц Олаф (716)

МЗС Польщі про можливий візит Макрона та Шольца до України: Треба працювати, щоб вони не тиснули на Зеленського щодо поступок Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон,шольц

Візит Емманюеля Макрона та Олафа Шольца до України піде їм на користь. Вони зможуть на власні очі побачити Бучу та Ірпінь, і, можливо, це змінить їхнє ставлення до війни.

Про це сказав у понеділок заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він сказав, що президент Польщі Анджей Дуда неодноразово рекомендував Шольцу і Макрону поїхати до Києва. "Побачимо, який ефект матиме ця поїздка, коли вона дійсно відбудеться", – сказав Пшидач.

За його словами, на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля візит до України справив велике враження. На початку російського вторгнення їхня позиція була неоднозначною, але "після відвідання України вони зрозуміли, що таке війна".

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"Тут я не обманюю себе: ці троє європейських лідерів (Макрона і Шольца супроводжуватиме прем'єр Італії Маріо Драгі. – Ред.) однозначно змінять своє ставлення. Їхнє ставлення сьогодні, безперечно, інше. Треба працювати, щоб вони не тиснули на Володимира Зеленського щодо будь-яких поступок; я не розумію, чому Україна має щось пробачати Росії. Може, якась із західних країн захоче дозволити Путіну зберегти обличчя за власний рахунок?" – сказав Пшидач.
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Топ коментарі
+25
Спікер тайванського парламенту закликав КНР подумати двічі перед агресією: Тайвань має достатньо надзвукових крилатих ракет, щоб знищити ворога в Пекіні. Він додав: "Україна навчила: Господь допомагає лише тим, хто допомагає собі сам".
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13.06.2022 16:11
+19
Полякам черговий респект! Ніяких територіальних поступок та збереження обличчя...
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13.06.2022 16:10
+11
За словами Сі Куна, про цю здатність "Юнфенгів" він знав ще за часів свого прем'єрства (2002-2005), однак тоді не міг про це говорити публічно. Наразі ж Тайвань розбудував повноцінну систему для контратаки по комуністичному ворогу.

Увага! Вони будували не дороги всі ці роки, а крилаті ракети!
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13.06.2022 16:13
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Без питань, але щоб продовжути паритетну війну проти Мордору, нам потрібно більше зброї. Чи готові поляки та інші наші партнери давати нам зброю в максимальних кількостях і надалі?
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13.06.2022 16:10 Відповісти
Проблема в тому чи Польща спроможна! На жаль,наші спроможності не завжди співпадають з можливостями!!))
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13.06.2022 16:25 Відповісти
Почему надали? Зброи в макс количествах мы пока не видели..
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13.06.2022 16:36 Відповісти
а якщо не готові, тоді що?
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13.06.2022 16:36 Відповісти
Полякам черговий респект! Ніяких територіальних поступок та збереження обличчя...
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13.06.2022 16:10 Відповісти
Спікер тайванського парламенту закликав КНР подумати двічі перед агресією: Тайвань має достатньо надзвукових крилатих ракет, щоб знищити ворога в Пекіні. Він додав: "Україна навчила: Господь допомагає лише тим, хто допомагає собі сам".
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13.06.2022 16:11 Відповісти
За словами Сі Куна, про цю здатність "Юнфенгів" він знав ще за часів свого прем'єрства (2002-2005), однак тоді не міг про це говорити публічно. Наразі ж Тайвань розбудував повноцінну систему для контратаки по комуністичному ворогу.

Увага! Вони будували не дороги всі ці роки, а крилаті ракети!
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13.06.2022 16:13 Відповісти
Не пиши таку хрінь, дороги також будували, і школи, і лікарні.
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13.06.2022 16:17 Відповісти
Але,як і у Ізраїля,в пріорітеті завжди була і є обороноздатність!!)))
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13.06.2022 16:28 Відповісти
rabota u nego takaja - srat.
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13.06.2022 16:51 Відповісти
все потрібно будувати, і дороги в тому чмслі, але має бути логічна пріоритетність.
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13.06.2022 16:38 Відповісти
А що дороги не треба було будувати? Коли на багатьох ділянках їхав машиною замість 30 хв цілих 1.5 год і всі плювалися . а жителі багатьох сіл і селищ блокували дороги і вимагали від влади, щоб відремонтувати ці ж дороги
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13.06.2022 19:02 Відповісти
Чекаємо інтенсивних ракетних обстрілів...
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13.06.2022 16:14 Відповісти
Та ніхто на нього не натисне, якщо сам того не захоче…, своєї ж смерті.
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13.06.2022 16:17 Відповісти
"голуби мира", мать їх, тільки почнуть продавлювати щось про поступки кацапії дипломатично припиняти візит і гнати в шию
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13.06.2022 16:19 Відповісти
Так они уже фактически отказались ехать, поскольку поняли безрезультатность давления.
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13.06.2022 16:27 Відповісти
Дядько Джо попіклувався!!))
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13.06.2022 16:29 Відповісти
Тоже где-то читал. Но потом подумал , что боятся втроем ехать , ибо ***** шарахнет ракетами по Киеву
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13.06.2022 19:05 Відповісти
***** по союзниках бити не буде, по ОП ж не б'є.
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13.06.2022 19:24 Відповісти
Надо подменить на время визита зеленского , на кого-нибудь , кому пох давление...
Таких в Украине немало. И зеленский наверняка их знает и может кого-то порекомендовать...

ПОтому что смешно, ****, иметь такого президента, чтоб лидеры других стра опасались, что он сольёт свою....

 Тем более это навязчивое окно овертона из Офиса Пройбов всё время открывают в общество .... Сегодня подохряк опять выступил с колаборантскими "максимумом и минимумом..."

Владимир Александрович, правильно мы понимаем, что вы за ситуацию 24 февраля, чтоб с неразрушенными городами...не убитыми тысячами мирных граждан ..детей...с неизнасиловаными женщинами нерастрелянными мужчинами, так ? Города снова целы, все снова живы так вы видите 24февраля ?
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13.06.2022 16:31 Відповісти
v " komsomolskoj pravde " procitali ili kurator fsb eto dermo podsunul?
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13.06.2022 16:54 Відповісти
A chto on nepravilno napisal ?
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13.06.2022 17:07 Відповісти
Поки що Зеленський тисне.
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13.06.2022 17:34 Відповісти
То було зондування суспільної думки. Вони зрозуміли що мінська-3 не буде і вже включили задню.
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13.06.2022 16:34 Відповісти
То є добре,якщо це так!!))
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13.06.2022 16:42 Відповісти
Макарыч не сможет прийти по уважительной причине.
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13.06.2022 17:17 Відповісти
То что они вдвоём едут уже говорит о том, что они будут давить.
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13.06.2022 16:34 Відповісти
Лидеры Европы оказались малахольными.
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13.06.2022 16:36 Відповісти
Те тріо покидьків запланували приїхати саме напередодні засідання Ради ЄС, де будуть вирішувати чи надавати Кураїні статус кандидати в члени ЄС. Мабуть хочуть виміняти наші поступки кацапам на кандидатство в ЄС. Але пішли вони на хер зі своїм ЄС і такими торгами. Краще з англо-саксами , поляками і балтійцями об'єднуватися, ніж бути в союзі з тими покидьками фріцами, жабоїдами і угорцями.
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13.06.2022 16:37 Відповісти
Отпи**ить обоих,желательно ногами и выкинуть из страны...С этих педиков толк, как с козла молока.
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13.06.2022 16:45 Відповісти
Нічого вони не побачать, бо очі в них давно заплющені. А ви я к би хотіли з такою кількістю бабла від росії. Тварі без честі та залишків людяності, які прикриваються залтшками європейською демократії, яка впаде із першим ядерним ударом...
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13.06.2022 16:48 Відповісти
Я вам так навіть скажу про путіна ще будуть памятати, а про цих після того як все це закінчиться загальним попилищемнавіть ніхто і не вспамятає...вот так
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13.06.2022 16:53 Відповісти
Так що люди думайте...Це не питання перможемо чи не переможемо Це питання чи виживе світ взагалі, а ці покидьки можновласні зникнуть як попіл взагалі....
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13.06.2022 16:56 Відповісти
Два агента Путина... из Schröder-изованной Европы...
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13.06.2022 17:06 Відповісти
Paka zelenj u vlasti , vsegda budet verojatnostj sliva , a budet ili net zavisit ot ukrainskava naroda !
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13.06.2022 17:09 Відповісти
Казав Зеленський, що без подарунків у вигляді зброї ... нехай щастить..
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13.06.2022 18:02 Відповісти
Именно для того они и едут, увы....
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13.06.2022 18:37 Відповісти
 
 