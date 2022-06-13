МЗС Польщі про можливий візит Макрона та Шольца до України: Треба працювати, щоб вони не тиснули на Зеленського щодо поступок Росії

Візит Емманюеля Макрона та Олафа Шольца до України піде їм на користь. Вони зможуть на власні очі побачити Бучу та Ірпінь, і, можливо, це змінить їхнє ставлення до війни.

Про це сказав у понеділок заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він сказав, що президент Польщі Анджей Дуда неодноразово рекомендував Шольцу і Макрону поїхати до Києва. "Побачимо, який ефект матиме ця поїздка, коли вона дійсно відбудеться", – сказав Пшидач.

За його словами, на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля візит до України справив велике враження. На початку російського вторгнення їхня позиція була неоднозначною, але "після відвідання України вони зрозуміли, що таке війна".

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"Тут я не обманюю себе: ці троє європейських лідерів (Макрона і Шольца супроводжуватиме прем'єр Італії Маріо Драгі. – Ред.) однозначно змінять своє ставлення. Їхнє ставлення сьогодні, безперечно, інше. Треба працювати, щоб вони не тиснули на Володимира Зеленського щодо будь-яких поступок; я не розумію, чому Україна має щось пробачати Росії. Може, якась із західних країн захоче дозволити Путіну зберегти обличчя за власний рахунок?" – сказав Пшидач.