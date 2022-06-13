Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський у восьму річницю звільнення Маріуполя наголосив, що місто знову звільнять від російських окупантів.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього та всю Україну. Як і тоді, у 2014-му, Маріуполь знову буде вільний. Український прапор повернеться так само, як і в кожне місто й село, куди прийшли окупанти. Бо це наша країна і наші люди!" - наголосив глава держави.

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