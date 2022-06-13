З переліку територій у зонах боїв, окупації чи оточенні виключені 9 громад в Запорізькій області, - Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік громад, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Станом на 7 червня 2022 року в оновленому переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), - громади 8 областей: Дніпропетровської (7 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (55 громад), Луганської (37 громад), Миколаївської (24 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) і Сумської (14 громад).

Згідно з порівняльною таблицею, у Запорізькій області виключені зі списку 9 громад, при цьому додано по одній громаді в Миколаївській та Сумській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До переліку територій, розташованих у зоні бойових дій, додалися одна громада у Дніпропетровській і три - в Запорізькій областях, - Мінреінтеграції. КАРТА

"Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави", - заявили у Мінреінтеграції.

Зазначається, що цей перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Перелік регулярно актуалізується.