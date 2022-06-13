Уряд Німеччини схвалив постачання зброї та іншого обладнання для України на понад 350 млн євро, - Tagesspiegel
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За перші три місяці російсько-української війни федеральний уряд Німеччини схвалив постачання зброї та іншого обладнання для України на суму 350,1 млн євро. У списку - зброя на 220 мільйонів євро, шоломи та засоби захисту.
Про це йдеться у відповіді Федерального міністерства економіки та захисту клімату на запит лівого депутата Севіма Дагделена, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Tagesspiegel.
З 24 лютого по 1 червня німецький уряд дав добро на постачання зброї на 219,8 млн євро та іншого обладнання, такого як каски та захисні жилети, на 85,2 млн євро. На додачу ідуть зброя та техніка для Бундесверу на 45,1 млн євро, які були затверджені в спрощеному порядку з 1 квітня.
Після початку війни в Україні уряд Німеччини заявив, що порушує своє табу до доставку зброї у зони бойових дій. З того часу уряд відправляв до України здебільшого легку зброю - гранатомети, зенітні ракети, гранати та понад 20 млн набоїв.
Тяжке озброєння, таке як артилерійські гармати та зенітні танки, було обіцяно, але ще не поставлено.
Для порівняння, з початку війни до 1 червня Сполучені Штати пообіцяли або поставили Україні зброю та обладнання на суму 4,6 мільярда доларів, згідно з урядовими даними. У списку є й важке озброєння, зокрема гаубиці та реактивні системи залпового вогню.
При цьому Дагделен закликає збільшити дипломатичні зусилля замість поставок зброї. "Замість того, щоб озброювати Київ для безглуздого продовження війни та плекати ілюзію переможного миру над Росією, потрібні конкретні дипломатичні ініціативи щодо вирішення шляхом переговорів із гарантіями безпеки для всіх сторін", - цитує депутата Tagesspiegel.
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...Буде чим русню на масковії бити! То все німецька "пунктуальність" - ви просто цього не можете порахувати бо не німці!!! Ось дивіться, тут вс елогічно та просто - коли використаємо весь свій запас бк, потім бк яке захопили у русні, потім бк із ленд-лізу і ось коли після цього почнемо штурмувати Кремль...а ми ж точно будемо штурмувати столиці орків...ось саме тоді і надійде німецька зброя! В самий час! Ви просто не зрозуміли - там все розраховано точно бо то ж німці!!!
Хотя можешь меня опровергнуть.
Ну а вообще, после того как Будапештский меморандум оказался туалетной бумагой, как ты хочешь , что бы я о таких мудаках выражался?
А теперь вскормили фашистскую россию, поставляли ей с 2014года вооружение в обход санкций, которым она теперь убивает украинцев.
Так что - совсем ничего нам не должны?
И не надо сравнивать с другими странами: те страны нам зла не делали ни в 20ст., ни в 21-ом.