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Уряд Німеччини схвалив постачання зброї та іншого обладнання для України на понад 350 млн євро, - Tagesspiegel

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

німеччина

За перші три місяці російсько-української війни федеральний уряд Німеччини схвалив постачання зброї та іншого обладнання для України на суму 350,1 млн євро. У списку - зброя на 220 мільйонів євро, шоломи та засоби захисту.

Про це йдеться у відповіді Федерального міністерства економіки та захисту клімату на запит лівого депутата Севіма Дагделена, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Tagesspiegel.

З 24 лютого по 1 червня німецький уряд дав добро на постачання зброї на 219,8 млн євро та іншого обладнання, такого як каски та захисні жилети, на 85,2 млн євро. На додачу ідуть зброя та техніка для Бундесверу на 45,1 млн євро, які були затверджені в спрощеному порядку з 1 квітня.

Після початку війни в Україні уряд Німеччини заявив, що порушує своє табу до доставку зброї у зони бойових дій. З того часу уряд відправляв до України здебільшого легку зброю - гранатомети, зенітні ракети, гранати та понад 20 млн набоїв.

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Тяжке озброєння, таке як артилерійські гармати та зенітні танки, було обіцяно, але ще не поставлено.

Для порівняння, з початку війни до 1 червня Сполучені Штати пообіцяли або поставили Україні зброю та обладнання на суму 4,6 мільярда доларів, згідно з урядовими даними. У списку є й важке озброєння, зокрема гаубиці та реактивні системи залпового вогню.

При цьому Дагделен закликає збільшити дипломатичні зусилля замість поставок зброї. "Замість того, щоб озброювати Київ для безглуздого продовження війни та плекати ілюзію переможного миру над Росією, потрібні конкретні дипломатичні ініціативи щодо вирішення шляхом переговорів із гарантіями безпеки для всіх сторін", - цитує депутата Tagesspiegel.

Також читайте: "Довіра обіцянкам Путіна без надійних і ефективних військових гарантій була б самогубством для України", - німецький міністр Оздемір щодо зернових коридорів

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+27
будем бросать в русню касками ?
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13.06.2022 16:57
+23
"Замість того, щоб озброювати Київ для безглуздого продовження війни та плекати ілюзію переможного миру над Росією..." Маша Захерова, мы тебя узнали.

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13.06.2022 17:02
+23
И на том спасибо. Не хер было кое кому обзывать канцлера колбасой и отказывать в приеме. Возможно это расплата за тупость зеленского и его шоблы.
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13.06.2022 17:37
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A chomu b ij ne poradzty Erdoganu domowytys s kurdamy.Chy Turzija ridnisha, a sa Ukrainu ne bolyt. I snowu kommunjaki.
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13.06.2022 18:56 Відповісти
Ну це ж добре! Чого ви всі так ухмиляєтеся? Все правильно - зброя нам потрібна...
...Буде чим русню на масковії бити! То все німецька "пунктуальність" - ви просто цього не можете порахувати бо не німці!!! Ось дивіться, тут вс елогічно та просто - коли використаємо весь свій запас бк, потім бк яке захопили у русні, потім бк із ленд-лізу і ось коли після цього почнемо штурмувати Кремль...а ми ж точно будемо штурмувати столиці орків...ось саме тоді і надійде німецька зброя! В самий час! Ви просто не зрозуміли - там все розраховано точно бо то ж німці!!!
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13.06.2022 18:59 Відповісти
Що комар, то сила)
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13.06.2022 19:01 Відповісти
замість касок хоча б ось таких динозаврів дали б 100 штук що б russisches schwein лякати..
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13.06.2022 19:08 Відповісти
Конченный ******* этот немчик.
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13.06.2022 19:41 Відповісти
То же самое про президента Китая я от тебя не слышал. А он поставляет то же самое но россиянам. То есть Шольц россиянам касками не помогает но он у тебя *******. А кто тогда президенты еще 100 стран мира которые вообще даже одного доллара не отправили в помощь Украине? Ты иногда включай свою извилину и думай что говоришь.
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13.06.2022 20:52 Відповісти
Ты что то перепутал ботик. Про Орбана говорил. Про Си Дзи Пиня нет.
Хотя можешь меня опровергнуть.
Ну а вообще, после того как Будапештский меморандум оказался туалетной бумагой, как ты хочешь , что бы я о таких мудаках выражался?
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13.06.2022 21:22 Відповісти
В Меморандуме обговариваются намерения а в договоре обязательства. Не все должны быть юридически грамотными я это понимаю. Если я тебе скажу что намереваюсь купить твой дом и оформляю меморандум о покупке я могу в любой момент отменить его в одностороннем порядке без малейших обязательств. Это только по документу. Второе Украина могла настоять на договоре с условиями, при чем тут другие участники? Сам по себе меморандум ничего плохого не несет. Обещать и жениться это не то же самое. Кремлеботы раздувают зраду там где ее никогда не было, причем обвиняют в этом Запад. А ты либо сам там работаешь либо глупо поверил в это вранье.
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13.06.2022 23:04 Відповісти
Старі європейські шльондри.
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13.06.2022 19:43 Відповісти
тебе, как швейцарцу, конечно виднее.
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13.06.2022 21:35 Відповісти
На месте Шольца за такие слова я бы просто передумал вводить санкции, для того чтобы научить разговаривать. И это только 1% от всех возможностей слелать так чтобы там где это говорят быстро засунули язык в жопу, включая зелеботов. А ведь можно еще оказать гуманитарную помощь России как это делает Китай. Ты же Китай уважаешь в отличии от Европы.
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13.06.2022 23:30 Відповісти
Німчура-щоб ви всрались і води не було…
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13.06.2022 20:49 Відповісти
Если немцы всрутся то ты утонешь. Хорошо подумай и прикуси свое жало.
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13.06.2022 23:34 Відповісти
за немцев мазу держись ?
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14.06.2022 01:28 Відповісти
А як дiйде до постачання беспосередньо то в нiх знову станеться або срачка, або пердячка.
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13.06.2022 21:07 Відповісти
Почему ты тоже самое не требуешь у Турции, Индии, Южной Кореи, Японии? Тебе немцы что то должны? Давно на *** не посылали?
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13.06.2022 23:39 Відповісти
Немцы нам должны еще со времен Второй мировой, они перед нами очень сильно виноваты. Разрушили города и села и промышденность, 8млн. украинцев погибло. Даже прощения не попросили.
А теперь вскормили фашистскую россию, поставляли ей с 2014года вооружение в обход санкций, которым она теперь убивает украинцев.
Так что - совсем ничего нам не должны?
И не надо сравнивать с другими странами: те страны нам зла не делали ни в 20ст., ни в 21-ом.
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14.06.2022 00:46 Відповісти
ты гляди-ка на этом сайте появился поклонник ГДРовской-комосомолки Меркель и обещалкина Шольца ! вы , случайно, не сидите на зарплате "Газпрома" ?
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14.06.2022 01:32 Відповісти
PzH 2000 давайте. Да побольше а не поштучно. Реально крутая штука.
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13.06.2022 23:06 Відповісти
Теперь я знаю как будет по немецки "свинья" - Шольц! 🐷
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14.06.2022 00:00 Відповісти
Шольца теж замакронили, співає гарно, а не дасть нічого. У пуйла є компромат на кожного чиновника в Європі.Чим більше підспівувань-тим товща папка.
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14.06.2022 05:16 Відповісти
Мы иде к вам...
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14.06.2022 08:04 Відповісти
А России дали 100 миллиардов для производства и ремонта вооружений. разница.
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14.06.2022 08:25 Відповісти
Та парламент Німеччини з Україною, це і так ясно, а от Шольц все це відмінить як і минулого разу.
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14.06.2022 08:44 Відповісти
Так це ж вже було!
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14.06.2022 10:11 Відповісти
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