Уряд Німеччини схвалив постачання зброї та іншого обладнання для України на понад 350 млн євро, - Tagesspiegel

За перші три місяці російсько-української війни федеральний уряд Німеччини схвалив постачання зброї та іншого обладнання для України на суму 350,1 млн євро. У списку - зброя на 220 мільйонів євро, шоломи та засоби захисту.

Про це йдеться у відповіді Федерального міністерства економіки та захисту клімату на запит лівого депутата Севіма Дагделена, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Tagesspiegel.

З 24 лютого по 1 червня німецький уряд дав добро на постачання зброї на 219,8 млн євро та іншого обладнання, такого як каски та захисні жилети, на 85,2 млн євро. На додачу ідуть зброя та техніка для Бундесверу на 45,1 млн євро, які були затверджені в спрощеному порядку з 1 квітня.

Після початку війни в Україні уряд Німеччини заявив, що порушує своє табу до доставку зброї у зони бойових дій. З того часу уряд відправляв до України здебільшого легку зброю - гранатомети, зенітні ракети, гранати та понад 20 млн набоїв.

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Тяжке озброєння, таке як артилерійські гармати та зенітні танки, було обіцяно, але ще не поставлено.

Для порівняння, з початку війни до 1 червня Сполучені Штати пообіцяли або поставили Україні зброю та обладнання на суму 4,6 мільярда доларів, згідно з урядовими даними. У списку є й важке озброєння, зокрема гаубиці та реактивні системи залпового вогню.

При цьому Дагделен закликає збільшити дипломатичні зусилля замість поставок зброї. "Замість того, щоб озброювати Київ для безглуздого продовження війни та плекати ілюзію переможного миру над Росією, потрібні конкретні дипломатичні ініціативи щодо вирішення шляхом переговорів із гарантіями безпеки для всіх сторін", - цитує депутата Tagesspiegel.

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