Ситуація на першій лінії фронту може змінюватися щохвилини, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Російські окупанти ніяких наступальних дій на Півдні не ведуть. Вони намагаються перевіряти оборону українських захисників.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Роман Костенко, який наразі боронить південь України, інформує Цензор.НЕТ.

"Армія - це в першу чергу маневри. Це розвідка. Розуміння, куди противник планує перекидати війська і реагувати на це. Зараз кожна зі сторін намагається зайняти кращі позиції. Ворог нарощує техніку і сили, плани рашистів з захоплення Півдня України нікуди не зникли. А для того, щоб ми могли перейти до контрнаступу, потрібно вирівняти можливості у техніці та артилерії", - пояснив парламентар.

За його словами, ситуація на першій лінії фронту може змінюватися щохвилини.

"Треба розуміти, що противник зараз особливо ніяких наступальних дій на Півдні не веде. Він обороняється і тактично намагається перевіряти нашу оборону. Окупанти хочуть зайняті якісь кращі, на їхній погляд, рубежі", - додав Костенко.

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