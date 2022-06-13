Ситуація на першій лінії фронту може змінюватися щохвилини, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
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Російські окупанти ніяких наступальних дій на Півдні не ведуть. Вони намагаються перевіряти оборону українських захисників.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Роман Костенко, який наразі боронить південь України, інформує Цензор.НЕТ.
"Армія - це в першу чергу маневри. Це розвідка. Розуміння, куди противник планує перекидати війська і реагувати на це. Зараз кожна зі сторін намагається зайняти кращі позиції. Ворог нарощує техніку і сили, плани рашистів з захоплення Півдня України нікуди не зникли. А для того, щоб ми могли перейти до контрнаступу, потрібно вирівняти можливості у техніці та артилерії", - пояснив парламентар.
За його словами, ситуація на першій лінії фронту може змінюватися щохвилини.
"Треба розуміти, що противник зараз особливо ніяких наступальних дій на Півдні не веде. Він обороняється і тактично намагається перевіряти нашу оборону. Окупанти хочуть зайняті якісь кращі, на їхній погляд, рубежі", - додав Костенко.
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