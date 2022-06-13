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Ситуація на першій лінії фронту може змінюватися щохвилини, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

костенко

Російські окупанти ніяких наступальних дій на Півдні не ведуть. Вони намагаються перевіряти оборону українських захисників.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Роман Костенко, який наразі боронить південь України, інформує Цензор.НЕТ.

"Армія - це в першу чергу маневри. Це розвідка. Розуміння, куди противник планує перекидати війська і реагувати на це. Зараз кожна зі сторін намагається зайняти кращі позиції. Ворог нарощує техніку і сили, плани рашистів з захоплення Півдня України нікуди не зникли. А для того, щоб ми могли перейти до контрнаступу, потрібно вирівняти можливості у техніці та артилерії", - пояснив парламентар.

За його словами, ситуація на першій лінії фронту може змінюватися щохвилини.

"Треба розуміти, що противник зараз особливо ніяких наступальних дій на Півдні не веде. Він обороняється і тактично намагається перевіряти нашу оборону. Окупанти хочуть зайняті якісь кращі, на їхній погляд, рубежі", - додав Костенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переломний момент ще не настав. Основне завдання зараз - стримувати ворога, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Коротко і ясно, дякую! Толі- діло Аристович, три години бормоче, що хотів сказати- нічого не зрозуміло...
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13.06.2022 17:01 Відповісти
Что-то на передке , я думаю "слуг" нет, только на задке или при штабе, вот Коля шницель- польский передок обороняет, Безмозглая (Безуглая) при штабе,а этот кем, что-то уж чистенький и ручки белые, мозоли только от карандашей.
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13.06.2022 17:08 Відповісти
По зрадниках слуги якраз лідирують.
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13.06.2022 17:10 Відповісти
Наши гавно-депутаты заняты всем чем угодно, кроме законотворческой деятельности.То военные новости комментят ни имея к боям ни малейшего отношения, то катаются за границу, то свои финансовые дела здесь устраивают, то в чужую гуманитарку лезут, так как ни чётко установленного распорядка работы, ни контроля за ними, ни наказаний вплоть до лишения полномочий за систематические прогулы у нас в Украине за 30 лет так и не предусмотрели. Свободная профессия за деньги налогоплатильщиков пля
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13.06.2022 17:15 Відповісти
Не всі депутати зрадники, бездарі і ледачі. Депутати з Голосу та ЄС: Костенко, Чорновол, Лапін, та багато інших на фронті з перших днів війни.
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13.06.2022 19:09 Відповісти
Видели все видео, как пытались в Днепре депутатам вручить повестки военкомат? Как те разбегались на камеру от повесток, все, как один сессионного зала бежали. троих удалось словить, а остальные в рассыпную крысы трусливые. А здоровые пузатые мужики
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13.06.2022 17:13 Відповісти
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13.06.2022 17:57 Відповісти
 
 