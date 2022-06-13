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Новини За кордоном
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Грузія (1418) членство в ЄС (925) Гарібашвілі Іраклій (36)

Прем’єр Грузії Гарібашвілі вважає, що на кандидатство в ЄС заслуговує передусім його країна, а вже потім Україна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

грузія

Грузинський прем’єр Іраклій Гарібашвілі на засіданні уряду заявив, що на статус кандидата в ЄС насамперед заслуговує Грузія, а вже потім Україна і Молдова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Грузия Online".

За його словами, Грузія заслужила цей статус на шляху реформ, здійснених за останні 9 років.

"Давайте спершу почекаємо, яким буде рішення. Якщо комусь це і належить, то належить Грузії, а вже потім Україні і Молдові. Коли кажуть, що Україна в стані війни і через це їй має бути надано, перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу, який грузинський народ заслужив своєю 30-річною боротьбою на шляху будівництва демократії та на шляху реформ, здійснених за останні 9 років. Ми просимо тільки цього, я сказав це публічно, і в Давосі, і в Братиславі, і в Брюсселі, ми не просимо нічого особливого та незаслуженого, ми просимо заслуженого статусу.

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Якщо це рішення не буде справедливим, зрозуміло, ми, відповідно, як я сказав, детально все пояснимо нашому населенню, народу, співгромадянам, які були основні причини, через які було прийнято хоча б ганебну резолюцію", - сказав Іраклій Гарібашвілі.

Як повідомлялося, Грузія і Молдова подали заявку на членство в ЄС 3 березня, услід за Україною. У Грузії очікування відповіді ЄС відбувається на тлі бурхливих дискусій та закидів між владою та опозицією.
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Топ коментарі
+54
А Грузії за що взагалі ЄС як там прокацапська влада?
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13.06.2022 17:06
+37
судя по последним события, РФ разрешит Грузии вступить в ЕС, чтобы быть там тормозом типа Венгрии сейчас.
вот вам и разница между партнером и предателем - Шведы сказали что не вступят в НАТО без финнов, а Грузинам вообще по барабану на Украину.
почувствуйте разницу, что называется.
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13.06.2022 17:08
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верните сначала свою територию,а потом что -то против будете п*здеть,В данном случае Грузия Украине и в подметки не годиться.
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13.06.2022 17:30 Відповісти
В тайожний союз нах... Там вам саме місце.
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13.06.2022 17:31 Відповісти
Правильно ! Треба першою приймати Грузію в ЄС ,але разом з рашкою !!! От і зберуться всі браття і друзі до купи !!!
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13.06.2022 18:37 Відповісти
во всех этих хотелках грузии в ЕС почему-то никогда публично не поднимался вопрос логистики ... если их примут, то это будет очень далекий анклав где-то в Азии, что автоматически делает грузию ахиллесовой пятой ЕС ... и что потом, они будут лоббировать интересы рашистов, за проезд грузов по территории орды?

... я уже даже не говорю про потоки пакистанцев и арабов, которые будет ехать в грузию в виде туристов, а уезжать в из нее уже в статусе граждан ЕС ... короче, зачем ЕС грузия, как таковая, в плане экономики, логистики и политики вообще не понятно
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13.06.2022 17:34 Відповісти
Правильно.пошли они нахер.решили на чужом *** в рай въехать
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13.06.2022 18:59 Відповісти
Реформи робив Міхо, і грузин йому цього, на жаль, не пробачили.
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13.06.2022 17:34 Відповісти
IgorYakovlevich

"Реформи робив Міхо, і грузин йому цього, на жаль, не пробачили."

Не треба повторювати зебільні наративи і краще вивчайте факти.
1) Реформи робили руками Міхо більш розумні люди.
2) Міхо не пробачили не реформи, а порушення діючього законодавства.
Не вибрали на другий термін, бо Міхо швидко став схилятися до авториторизму, нажаль вибрали
те ще г..., пропаРашний варіант.
3) Реформи як раз більшості сподобались.
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13.06.2022 22:28 Відповісти
Ми з родиною були в Грузії в 2005 і говорили з різними людьми. В цілому Міхо тоді ще підтримували, але реформи були досить болючі, це було видно.
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13.06.2022 22:46 Відповісти
IgorYakovlevich

Економічні реформи реформи взагалі болючі, але чим пізніше їх робити, тим болючиши вони.
Хто це розуміє, а в Грузії досить багато розумних людей, ті їх схвалювали та підтримували.
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14.06.2022 10:38 Відповісти
Це нагадує діалог між Шурою Балагановим та Паніковським, в епізоді з твору "Золоте теля" при відстоюванні своєї значущості "Хто ти такий? і відповідь опонента: А ти, хто такий?". Фінал твору ви, сподіваюся, знаєте.
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13.06.2022 17:35 Відповісти
Если он так заявил, то он ничего не понял в моральных ценностях и то, что он заявил - это аморально и само это заявление говорит, что Грузия не готова.
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13.06.2022 17:36 Відповісти
нация любителей рублей , свои земли и гордость положили под ноги роисси а теперь про европу запели, вы просто бесхребетные любители халявы , вам до Украины как до луны раком ползти, вы до сих пор помогаете роисси выводить бабло через грузинские банки , у вас эмигрантов с роисси пруд пруди и вы рады . потому что они вас купили с потрохами , вы продажные вот и весь ответ .
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13.06.2022 17:37 Відповісти
Нынешняя власть "мечты" в Грузии, как оказалось, к несчастью для грузин, крутит в прошлое, даже 10 лет реформ не обеспечили необратимость ее процессов к демократии.
Саакешвили усадили в тюрьму, и формально вроде бы и не пацаки из Мордора, а сами грузины, нынешняя промосковская власть Грузии, занимается троллингом Евросоюза, хотя мы помним, что уже погибло 13 грузин, сражаясь за отпор Орде в Украине, что хочет нас уничтожить.
Но наши трагедии для Евросоюза не в фокусе.
А Молдова и Грузия, интересны будут мотивировки ответов, меньше чем, через неделю, которые услышат от Евросоюза и Украина, И мОлдова,и Грузия, мне смешно от путинферштейнов, которым в отписке нужно создавать какую-то логику.
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13.06.2022 17:38 Відповісти
Рівень корупції в Гузії набагато нижчий, ніж в Україні, а реформи, котрі були впроваджені ще Бендукідзе та Саакашвілі, навіть після часткового їх згортання за останні декілька років, все рівно продовжують діяти, на відміну від останніх 3 років побудови диктатури "слуг народа" у всіх гілках влади в Україні. Тож, як би це не було прикро та образливо, але Грузія, з точки зору просування реформ (а саме це передусім буде брати до уваги Євросоюз), зараз набагато близче ло ЄС, ніж Україна під владою Zелених антиукраїнських блазнів, котрі 3 рік не можуть призначити голову САП на вимогу європейців та американців, котрі закривають ВСІ опозиційні телевізійні канали, викидають їх з сітки мовлення, натомість залишають лише провладні та промосковські канали в так званому "марафоні єдності", що є просто знущанням зі свободи слова і це все бачать в Європі та США. Саме Zелена влада, порушивши всі норми та принципи, нещодавно 3 рази поспіль не давала перетнути кордон лідеру опозиції, лідеру партії ЄС, Порошенку, після того, як всі документи для виїзда його на самміт НАТО та для доповіді в Раді Європи, були підписані належним чином головою ВР України Стефанчуком... Такого трешу та порушення всіх можливих законів чинною владою Zеленського і його ОП, не було навіть за часів донецької банди Януковича... Тому з об"єктивної точки зору Грузія зараз з правових аспектів набагато ближче до ЄС, ніж Україна.
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13.06.2022 17:38 Відповісти
Прем'єру Грузії - наше глибоке занепокоєння та стурбованість . Думаю , цього більш ніж достатньо .
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13.06.2022 17:41 Відповісти
Стурбованість в розмірі 125 меркелів
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13.06.2022 18:41 Відповісти
Украине нужно не в ЕС вступать, а нужно союз делать больше с Великобританией и США и Польшей и Канадой и Австралией и Японией, Южной Кореей, Арабскими странами и т.д. Нужно создать мировой союз мощнейший в истории и из ЕС будут переходить в этот союз и Польша уже там. Нужно свой союз лучше параллельно делать, а потом можно и в ЕС союзе быть, как Польша и в нашем союзе и в ЕС.
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13.06.2022 17:42 Відповісти
а зачем Грузия в Евросоюзе? еще одна пятая колонна Кремля типа Венгрии?

Саакашвили выпустят - тогда можно подумать
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13.06.2022 17:42 Відповісти
Опустились нижче плінтусу.Гидко навіть коментувати.Але ми все запам'ятаємо.
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13.06.2022 17:45 Відповісти
Как власти Грузии ведут себя с Саакашвили, это тоже европейские ценности?!
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13.06.2022 17:50 Відповісти
+ 100%
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13.06.2022 18:42 Відповісти
Решение о статусе принимает ЕС.. Народы трёх стран не поменяют отношение друг к другу в зависимости от результата. Вопрос правительств и Президентов стран - это другой вопрос. У Грузии наиболее пророссийское руководство - может ЕС не захочет иметь ещё одну Венгрию, Турцию никогда не примут в ЕС за жадность , продажность и особую любовь к России. Пусть не обижаются Грузины - но это они выбирали Президента который больше хочет в Россию , чем В ЕС, а с Тбилиси видна база братьев забравших 30 % территории. В то же аремя у нас воюют грузины и вся Грузия нас поддерживает. Я любил и люблю грузинский народ, его культуру; историю , но честно , не понимаю- почему утих такое руководство??????Они сами себя понимают????
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13.06.2022 17:50 Відповісти
А кто избирал сегодняшнее грузинское руководство? Не грузинский народ ? Еще есть некоторый процент фальсификаций с кацапскими бабками на выборах с прокацапским результатом. Но зная как грузины не любят себя обманывать, то наверное так и избрали.
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13.06.2022 18:48 Відповісти
Это от "любви"к рабсеи, турки закрыли Босфор для мордера? Или БПЛА, вам поставляют а оркам НЕТ !
Турция в хвост и гриву, имеет каРФаген.
А чем ты, не понимаешь политику своего резидента?
Это Зеленский обращался с просьбами к Турции.
Ворогов истреблять надобно, а не с дивана продавленного "вершить" судьбу Родины!
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13.06.2022 19:10 Відповісти
Это же это ботало заявило (после нападения рассеи на Украину), что "... Грузия не будет вводить санкции против россии из-за прагматичных соображений". Такой вот, прагматический пенисовод.
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13.06.2022 17:53 Відповісти
Не понимаю как грузины могли променять Михо на промосковскую власть.ИМХО с такой властью делать в ЕС нечего.
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13.06.2022 18:05 Відповісти
Москали за денги купили кресло президента сша, что там грузия, просто оптом в наглую купил большенство партии по 5 миллионов,етим бородами ну те которые гбшники юбках построил большую кормушку виде храма и поставил на обеспечение.но раньше он из своего кармана платил тоесть из кацапского а сейчас из бюджета грузии.
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13.06.2022 18:28 Відповісти
Маячня.
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13.06.2022 18:29 Відповісти
очень просто
методы саакашвили мягко сказать были "не очень"
противников его власти набралось за 8 лет не мало
плюс окупация окончательная абхазии и самачебло
(до этого в абхазии была слабо выраженна, а в цхинвали почти не было ничего)
намекнули что надо не видеть что сделала рашка

с другой стороны их конкретно кинули при аналоге "минских договоренностей"
санкции смешные что ввели когда война шла быстро сняли
про то что окупировал и не вывели войска быстро забыли!!!
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13.06.2022 21:05 Відповісти
Резиновое изделие, мля...
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13.06.2022 18:05 Відповісти
Страной грузия править ставленник москалей неопределёний национальности и вероисповедании,одно что определено он ненаведёт грузин и грузию.
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13.06.2022 18:05 Відповісти
В Грузії половина населення - вата. На совок до цих пір дрочат, особливо 40+.
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13.06.2022 18:10 Відповісти
Ти, курва, краще розкажи, скільки кацапських фірм ви у себе зареєстрували. Вас до Європи і на гарматний постріл підпускати не можна, бо відкриєте рашистам вихід на європейські ринки.
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13.06.2022 18:20 Відповісти
А я считаю, что его место у параши
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13.06.2022 18:25 Відповісти
За жополизтво Путину?
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13.06.2022 18:25 Відповісти
‼️‼️‼️Главное не ввязываться в полемику . Это хутинские зацепки !

СЦЕПИТЬ ЗУБЫ И НЕ ОТВЕЧАТЬ ни грузинам , ни молдаванам , ни журналистам на эту скользкую тему. Запретить всем политикам и чиновникам Украины реагировать на провокации
ЖДЁМ РЕШЕНИЯ ЕС ПО ИСТЕКАЮЩЕЙ КРОВЬЮ УКРАИНЕ
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13.06.2022 18:37 Відповісти
Але ми тут не будемо мовчати...)))
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13.06.2022 22:30 Відповісти
Многие украинцы увидели сейчас Грузию в реальности. По сравнению с Украиной - беднота.
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13.06.2022 18:40 Відповісти
а как же усидеть то одной жопой и у путина на ***, и в ЕС???
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13.06.2022 18:45 Відповісти
Мені кажуть ,що зараз у Грузії росіян більше ніж самих грузинів...А прем'єр їх просто провокатор.
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13.06.2022 18:51 Відповісти
А чего же вы главного реформатора Михо посадили?
Не логично как то.....
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13.06.2022 18:55 Відповісти
ПОКА СААКАШВИЛИ НЕ СТАНЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ ГРУЗИИ .ИХ НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ НИКУДА..
СААКАШВИЛИ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАК МИНИМУМ В ПАРЛАМЕНТЕ. ТОЛЬКО ТОГДА МОЖНО
РАССМАТРИВАТЬ ЧЛЕНСТВО ГРУЗИИ В ЕС И НАТО. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.06.2022 18:59 Відповісти
Грузія після відсторонення Саакашвілі взагалі ніде не повинна бути представлена.
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13.06.2022 19:10 Відповісти
это чмо ************* пусть идёт в таёжный союз а не в ес!
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13.06.2022 19:22 Відповісти
Не слід забувати що наші "брати" грузини обрали цю владу **************. До того ж вони їх обирають вже багато років. І зараз я щось не помітив особливих протестів грузинів проти дій своєї влади, яка відкрито стала на бік своїх хазяїв з кремля. Тому нам слід вважати слова Габріашвілі позицією всього грузинського народу. Ніякі вони нам не брати вже давно
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13.06.2022 19:32 Відповісти
У 2008 році коли рашка напала на Сакартвело в Українському парламенті навіть не змогли добрати голосів щоб засудити цю агресію. Відтоді мабуть Українці і перестали бути братами картвелебі.
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13.06.2022 20:05 Відповісти
Україна їм надіслала ППО, а вони нам зараз хіба сраку показали.
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13.06.2022 21:28 Відповісти
за корабликом масковським не хочеш сходити!

чорт ти!
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13.06.2022 19:33 Відповісти
Кинулись срати на Сакартвело из за того що якийсь підлабузник рашистський щось шмякнув. Зеленський не такі прели видавав і що?
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13.06.2022 19:46 Відповісти
Европа не может развиваться без киосков с хачапури.
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13.06.2022 19:49 Відповісти
так Грузія - азіятська країна. Їм в одкб і тайожний саюз
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13.06.2022 19:56 Відповісти
сама лучча дімакратія, ващє-то, в мокшандії. Ну вони так кажуть
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13.06.2022 19:58 Відповісти
от же набігло всяких злиднів - дєтєй літінанта Шмідта
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13.06.2022 20:02 Відповісти
і всім поперед України члєнство давай!
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13.06.2022 20:03 Відповісти
Це той випадок, коли прорашистська влада в Грузії, зв'язалась з світовим ганебним куйлом в результаті ,чого сама такою стала. Прийдеться генебним грузинам щиро і відверто сказати своєму народові -"нас післали за рашистським коритом"
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13.06.2022 20:07 Відповісти
Шо воно меле!?
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13.06.2022 20:13 Відповісти
Наочний приклад, як сім років робити реформи і просрати все через одного проросійського олігарха... Вчимося, українці, на чужих прикладах...
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13.06.2022 20:21 Відповісти
О мля Путинские шестерки повылазили, нам только Венгрии №2 не хватает )))
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13.06.2022 20:24 Відповісти
No, nein, HET GEURGIA: enouth Vengrij v ES.
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13.06.2022 20:36 Відповісти
В Европарламенте думают иначе. Грузия стала аутсайдером среди трех стран, претендующих на статус кандидата на членство в ЕС - Украины, Молдовы и Грузии. И это "благодаря" авторитарному режиму Иванишвили, прокремлевского олигарха. Лучшие шансы у Украины.
Такими выводами (после недавнего пленарного заседания ЕП по этому вопросу) поделилась в наших СМИ депутат Юкнявичене.
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13.06.2022 20:43 Відповісти
Все антикоррупционные реформы провел Саакашвили, которого они сейчас держат в тюрьме.
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13.06.2022 21:04 Відповісти
Так вы тогда на хвост сели? Подавали бы заявку раньше.... или позже. )) А так решили на чужом горбу въехать, а вас бортанули. Грубовато, но справедливо...и обидно. Понимаю. Но все так же понимают что это чуть ли не самый реальный шанс на продвижение к членству, в который я все равно не верю, но все равно наиболее реальный. Вот выи решили примазаться. Не ребята. Только после хорошей такой войны каждой из стран за свои территории. Или Украина должна и воевать за вас? Добровольцы будут, может оружия немного, но не более. Умирать придётся все равно вам в основном.Вот так вот(
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13.06.2022 21:05 Відповісти
как бы я не очень относился к ивашношвилевской "команде"
но факт что грузию конекртно бросили
про нее просто забыли в ес
а ведь это саркози и меркель первыми побежали договариваться чтобы мир был в 2008м
и что в итоге?
рашка ничего не вывела, а только наоборот построила там базу
за более 10 лет они даже в 40 тысячном цхинвали дома почти все не восстановили
которые большенство сами же и разрушили при попытке выбить грузинскую армию из города

санкции с рашки смешные что ввели, быстро сняли
никто не возвращался к вопросу про окупацию части грузии

так что в этом плане украинской власти повезло
конечно, возможно с политиками другого "уровня"
ес бы так же забил на это, он это легко мог сделать
но постоянно напоминали, не дали
хотя не сказать что прям что то это повлияло
но хотя бы формально санции были и резолюции се постоянно
что вывести войска рашка должна
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13.06.2022 21:10 Відповісти
Гарібашвілі, ходи *****
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13.06.2022 22:07 Відповісти
Так, ЄС не вистачає ще однієї мадярії і кандидата типу сєрбії...)))
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13.06.2022 22:27 Відповісти
Похоже это был грузинский тост после пяти литров выпитого. 🥂
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14.06.2022 00:05 Відповісти
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