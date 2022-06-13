В результаті ворожого обстрілу Дніпропетровщини загинула людина, п’ятеро поранені, ситуація в регіоні динамічна й напружена, - ОК "Південь"

У Зеленодольський громаді на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу з "Урагану" по житлових кварталах, попередньо, одна людина загинула, п’ятеро поранено.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку оперативного командування "Південь".

"Ситуація на лінії зіткнення динамічна й напружена. Ворог продовжує ведення бойових дій, але наші підрозділи поступово змушують його вивільняти позиції й перевіряти на міцність другий і третій рубіж оборони, а подекуди й відступати далі. З метою розвідування наших контрнаступальних дій ворог проводить повітряну розвідку. Але наші зенітно-ракетні підрозділи влучно "вкладають" пташок типу "Орлан-10" на землю без повернення до строю ані приладів, ані зібраних даних", - повідомив речник.

За словами Назарова, втрачаючи позиції, противник продовжує обстріли Миколаївщини. Завдані удари по передмістю Баштанки і обласного центра зруйнували будівлі, пошкодили елементи інфраструктури та сільськогосподарські площі. Постраждалих та втрат нема.

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Крім того, в Зеленодольській громаді внаслідок обстрілу "Ураганом" по житлових кварталах, попередньо, одна людина загинула, п’ятеро поранено. Зруйновано й пошкоджено кілька будинків. Задокументованими фактами порушення рашистами норм міжнародного гуманітарного права займаються правоохоронці.

На Херсонщині практично весь Бериславський район перебуває під обстрілами. Відступаючи, окупанти вдаються до мародерства й знущань з місцевих мешканців.

Речник також відзначив, що намагаючись залякати населення й налаштувати проти української влади, російські окупанти поширюють фейки про знайдене у Скадовську Херсонської області покинуте поховання сибірської виразки. Але всі епізоотично неблагополучні пункти на Херсонщині відпрацьовані, локалізовані та законсервовані, тож загрози не являють. Наголошується, що найбільша небезпека, яка зараз панує в регіоні, - це окупаційні війська.

На Одещині тривають контрдиверсійні заходи, одним з результатів яких стало засудження до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна чергового прихильника "руського миру". Слідством встановлено, що чоловік підтримував незаконне вторгнення та проведення військово-терористичних дій представниками збройних формувань російської федерації в Україні, надавав представникам так званої "ЛНР" інформацію щодо кількості, розміщення та переміщення військової техніки Збройних Сил України, блокпостів територіальної оборони, прикордонних загонів, чисельності особового складу. Крім того, чоловік, без передбаченого законом дозволу, придбав та зберігав за місцем свого мешкання гладкоствольну вогнепальну зброю та вибухову речовину типу гексоген.

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У командуванні також повідомили, що корабельне угруповання ворожих кораблів в Чорному морі наразі складається з п’яти носіїв крилатих ракет – чотирьох кораблів та одного підводного човна – а також чотирьох ВДК. Тож загрози залишаються, але сили оборони напоготові.

Нагадаємо, російські окупанти обстрілюють територію Дніпропетровської області.