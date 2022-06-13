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Російськомовні пісні практично зникли з ефірів українських радіостанцій, на відміну від російської мови, - мовний омбудсмен Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

тарас,кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що російськомовні пісні практично зникли з ефірів українських радіостанцій, на відміну від російської мови.

"Аналіз добового ефіру за 30 травня 2022 року п'ятнадцяти телерадіоорганізацій, які здійснюють загальнодержавне радіомовлення, проведений Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови, показав лише один випадок трансляції російськомовної пісні", - йдеться у повідомленні пресслужби мовного омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що телерадіоорганізації здійснюють трансляцію музичних творів, виконаних переважно державною мовою (62%), а також офіційними мовами Європейського Союзу.

"Ми побачили, що у відповідь на масштабне вторгнення країни-агресора на територію України з ефіру українських радіостанцій зникли не лише пісні російських виконавців, а й фактично російськомовні пісні. Із проаналізованих майже 4 тисяч пісень зафіксовано лише одну російською мовою. Це справді вражає", - наводить пресслужба слова уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

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Відповідно до повідомлення, державна мова під час трансляції інформаційно-аналітичних та розважальних радіопередач також є домінуючим комунікаційним засобом.

Водночас були зафіксовані випадки використання недержавної (російської) мови під час інформування громадян про події в країні і трансляції розважальних передач, зокрема, це стосується застосування недержавної мови ведучими, гостями, експертами під час прямих включень (надання експертних оцінок, коментарів, інтерв'ю), трансляції інформаційних та новинних сюжетів, де коментарі надавали російською мовою.

Зокрема, послуга недержавною мовою зафіксована під час поширення передач і розважального, й інформаційно-аналітичного характеру такими телерадіоорганізаціями: АТ "НСТУ" ("Українське радіо"), АТ "НСТУ" ("Радіо "Культура"), ДП "Новий горизонт" ("Радіо п'ятниця"), ТОВ "Наше радіо" ("Наше радіо").

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"На жаль, маємо констатувати, що збереження режиму двомовності характерне і для радіомовлення, що обмежує права громадян на отримання інформації українською", - наголосив Кремінь.
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Топ коментарі
+24
Повітряні сили України знищили поблизу Ізюму російський винищувач Су-34
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13.06.2022 17:55
+22
Мосійчук Наталка доволі вправно плодить ефіри мовою ворога, ніби її кацапи дивляться.
Намагається зазирнути кожному ватніку в дупло, прям як Зе путінгу.
Ніякої самоповаги немає. Продала за долари.
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13.06.2022 17:50
+14
Рюззкій язик - *****.
Й нетреба тут соплі розмазувати.
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13.06.2022 18:05
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как российскомовний з Півдня України заявляю - идите вьі ***** со своим руцким язьіком!
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13.06.2022 18:13 Відповісти
Кацапську хрюканіну потрібно повністю повикидати звідусіль в Україні...
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13.06.2022 18:13 Відповісти
Друзі, ну що ви сваритесь. вам ніхто не забороняє між собою розмовляти якими завгодно мовами, хоч івритом, хоч російською. але телеканали, новини, змі, телеграм, фільми, кіно, радіо, ютьюб, школа, вузи, сфера обслуговування - це все повинно бути українською, особливо, якщо контент продукує держава.
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13.06.2022 18:15 Відповісти
згоден 100%
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13.06.2022 19:07 Відповісти
Передайте там ему, что вылечить язык нереально - из собственных наблюдений. Только с дет.сада и со школы может получится.
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13.06.2022 18:16 Відповісти
кицю, ну в тебе такий досвід, а в інших людей - інший. багато моїх знайомих перейшли на українську зараз, учать з репетиторами, читають українські книжки, дивляться українські фільми, пишуть на фю українською.
є люди, нездібні до мов, наприклад, Коля Азіров, так і то він старався)
не можеш - не треба, але дітям треба забезпечити мовне середовище обов'язково.
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13.06.2022 18:20 Відповісти
Грегорі,я не згоден з твоїми висновками,це з власного досвіда! Колишній русскоязичний,який ніколи не вивчав українську мову!!))
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13.06.2022 18:49 Відповісти
Ну я не заперечую, існують люди з геніальним лінгвістичним талантом, які знають 7-10 мов але з рідної мови(язика) не зіскочиш. Буде постійно вискакувати.
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13.06.2022 19:04 Відповісти
Розумієш,мова,історія,культура та церква,це наріжні камені народа(нації),а не володіти мовою народа на землі якого ти живеш ,це зневага до цього народа!! Не володіти мовою може лише гість,окупант або ідіот!!!)))
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13.06.2022 19:20 Відповісти
мова насправді має гігантське значення, от путлер це прекрасно розуміє. і якщо якась радіостанція чи телеканал говорить російською, це реально ганьба.
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13.06.2022 18:17 Відповісти
FILMUADRAMA,українські телесеріали російським накладним аудіодубляжем!!)))
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13.06.2022 18:54 Відповісти
рекомендую сайт uakino, всі популярні серіали і фільми з українською озвучкою.
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13.06.2022 19:09 Відповісти
Ганьба це формування відношення до когось за мовною ознакою
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14.06.2022 00:22 Відповісти
А що роблять кацапи а окупованих територіях ?
Нищать все українське.
Мову, освіту.
Вам не здається, що ви на стороні ***** ?
Хоч крихту самоповаги маєте , ні ?
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13.06.2022 18:30 Відповісти
Це має нпзву асиміляція,або знищення народа!!))
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13.06.2022 18:58 Відповісти
А ти хоч крихту поваги маєш до людей яки народилися в російськомовному середовищі і яким спілкуватися рос тупо простіше?
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14.06.2022 00:24 Відповісти
"людей яки народилися в російськомовному середовищі" - а знаєте як з'явилось "російськомовне середовище"? Тому що російський режим вже років 300 знищує, витісняє і топить в крові українську мову. Навіть існували заборони російського режиму називати дітей українськими іменами, а прізвища спеціально спотворювали на російський лад. Наприклад, "Буревій" став у документах "Бурєвой", а "Мицюк" - "Міцуков".
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14.06.2022 10:01 Відповісти
Як лайно не називай, воно лайном і залишиться.
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13.06.2022 18:29 Відповісти
Aleksiey Ykropovich, это они сами будут решать, после победы над рашистскими захватчиками (отдавать ли им врагу свой родной язык или оставить себе, как Крым или Херсон), но никак не ольгинские тролли
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13.06.2022 18:41 Відповісти
На передовій є військові частини, де починаючи з присмерку до ранку російською спілкуватися заборонено. Ну, щоб в темноті своїх не постріляти.
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13.06.2022 18:44 Відповісти
російська мова є на росії і тільки там має залишатись, цього достатньо. На території України ніякої російської мови в офіційному обороті бути не має. Через мову Україна кожні 100 років втрачає частину території, так було з нинішніми Курською, Брянською, частиною Воронезької та Ростовської обл, зараз з Донецькою Луганською та Кримом.....

Першим ділом кацапи на окупованих територіях змінюють мову навчання, ******** та знищують все українське, навіть дорожні знаки. Це показник
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13.06.2022 18:44 Відповісти
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13.06.2022 19:11 Відповісти
Щось мені підказує, що і після закінчення цієї війни вона не зникне з ефіру, а скоріше навпаки її стане ще більше. Може я помиляюсь, но, не думаю.
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13.06.2022 18:50 Відповісти
я от з вами згодна. тому що в нас багато тупих і безпринципних людей, таких, як от арахамія, безугла, мосійчук, лещенко і т. д.
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13.06.2022 18:55 Відповісти
але. якщо їх після війни посадити на лаву підсудних, то тоді інша справа))
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13.06.2022 18:56 Відповісти
Щось мені підказує, що і після закінчення цієї війни вона не зникне з ефіру, а скоріше навпаки її стане ще більше. Може я помиляюсь, но, не думаю.
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13.06.2022 18:52 Відповісти
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13.06.2022 19:03 Відповісти
Весь Львів вже русіфікували. Де не вийду, всюди русняву чути. Ніхто навіть не збирався на українську переходити. Їм хоч буй в сраку, аби руснявою говорити.
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13.06.2022 19:15 Відповісти
Це залежить від нас самих. Це ж видно, якщо людині важко - можна і москальською. Але якщо принципово не говорить за кілька років - пнх. МИ маємо на це впливати. Негри вільно володіють українською! Було б бажання...
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13.06.2022 22:23 Відповісти
Було би бажання! Вірно. Якщо по доброті душі української, переходити на кацапськку, бо їм тяжко, то в нас почнуть триколори перед оперним майоріти і нас почнуть звільняти.
Тому, якщо кацапчику в Україні важко, язик болить від української, то перете дошку 50 і ******* цорго руснявого до тих пір, поки воно саме не скаже "будь ласка досить"
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14.06.2022 18:59 Відповісти
Від російської мови вже просто нудить.
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13.06.2022 20:09 Відповісти
Наша влада, відвернувши пику від мікрофона, починає говорити мовою дияволів, нелюдів, ґвалтівників, мародерів, убивць. А може не втратили надії заглянути в очі Антихриста?
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13.06.2022 20:54 Відповісти
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