Молдова не розглядає варіанту відмови від Придністровського регіону заради вступу до Євросоюзу, - віцепрем'єр Серебрян

Кишинів не відмовлятиметься від Придністров'я заради інтеграції до Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це заявив в ефірі телеканалу RTR Moldova, віце-прем'єр із реінтеграції Молдови Олег Серебрян.

Він зазначив, що зараз є теоретична можливість синхронізувати процес об'єднання країни з просуванням республіки в Європейський Союз.

"Я не думаю, що відмова від Придністров'я нам дуже допоможе з процесом євроінтеграції, а нові проблеми додасть. Я ще не бачив, щоб країна просто так відмовлялася від 11% своєї території, там живуть наші громадяни, їх понад 200 тисяч. Потім це викличе ефект доміно, саме цього ми не повинні допустити", - наголосив Серебрян.

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