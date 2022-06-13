4 348 16
Молдова не розглядає варіанту відмови від Придністровського регіону заради вступу до Євросоюзу, - віцепрем'єр Серебрян
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кишинів не відмовлятиметься від Придністров'я заради інтеграції до Євросоюзу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це заявив в ефірі телеканалу RTR Moldova, віце-прем'єр із реінтеграції Молдови Олег Серебрян.
Він зазначив, що зараз є теоретична можливість синхронізувати процес об'єднання країни з просуванням республіки в Європейський Союз.
"Я не думаю, що відмова від Придністров'я нам дуже допоможе з процесом євроінтеграції, а нові проблеми додасть. Я ще не бачив, щоб країна просто так відмовлялася від 11% своєї території, там живуть наші громадяни, їх понад 200 тисяч. Потім це викличе ефект доміно, саме цього ми не повинні допустити", - наголосив Серебрян.
Топ коментарі
+16 Alex Bylim acfe5d4d
показати весь коментар13.06.2022 18:27
+15 Mykola Trofimenko
показати весь коментар13.06.2022 18:21
+5 Валентина Саюн
показати весь коментар13.06.2022 18:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
----
Спитайте у боневтіка як це робиться, навіть в два рази більше.
Ми повинні це зробити, але для всіх справ є свій час!!!
PS Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) неодмінно буде повернено до складу України, кордон там уже ліг по Дністру і не зрушиться. То лише питання часу.