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Молдова не розглядає варіанту відмови від Придністровського регіону заради вступу до Євросоюзу, - віцепрем'єр Серебрян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

приднестровье

Кишинів не відмовлятиметься від Придністров'я заради інтеграції до Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це заявив в ефірі телеканалу RTR Moldova, віце-прем'єр із реінтеграції Молдови Олег Серебрян.

Він зазначив, що зараз є теоретична можливість синхронізувати процес об'єднання країни з просуванням республіки в Європейський Союз.

"Я не думаю, що відмова від Придністров'я нам дуже допоможе з процесом євроінтеграції, а нові проблеми додасть. Я ще не бачив, щоб країна просто так відмовлялася від 11% своєї території, там живуть наші громадяни, їх понад 200 тисяч. Потім це викличе ефект доміно, саме цього ми не повинні допустити", - наголосив Серебрян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Придністров’ї повідомили про чергову "диверсію" - цього разу проти російських "миротворців"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
для Молдови зараз найкращий час повернути Придністровья але вони ніхера не роблять
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13.06.2022 18:27
+15
"Я ще не бачив, щоб країна просто так відмовлялася від 11% своєї території"
----
Спитайте у боневтіка як це робиться, навіть в два рази більше.
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13.06.2022 18:21
+5
Прочитала звернення від Сенцова. З під Сєверодонецьк. Тримайтесь і бережіть Україну
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13.06.2022 18:21
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Твєрьозо
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13.06.2022 18:21 Відповісти
Прочитала звернення від Сенцова. З під Сєверодонецьк. Тримайтесь і бережіть Україну
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13.06.2022 18:21 Відповісти
Что пишет ?
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13.06.2022 18:25 Відповісти
"Я ще не бачив, щоб країна просто так відмовлялася від 11% своєї території"
----
Спитайте у боневтіка як це робиться, навіть в два рази більше.
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13.06.2022 18:21 Відповісти
для Молдови зараз найкращий час повернути Придністровья але вони ніхера не роблять
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13.06.2022 18:27 Відповісти
Может ждут когда рашку с гомном смешают, тогда Приднестровье само вернется❓
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13.06.2022 18:47 Відповісти
Вони сподiваються шо може ми зробимо за нiх iхню роботу.
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13.06.2022 21:22 Відповісти
А Як це буде созвучне з питанням України про допомогу! Коли американський чи Великобританьский люд буде писати: " Вони сподiваються шо може ми зробимо за нiх iхню роботу."
Ми повинні це зробити, але для всіх справ є свій час!!!
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13.06.2022 23:12 Відповісти
Мы и поможем. Санкциями, оружием. Если оно нам к тому времени не ненужно будет, хотя там и румыны помогут, уверен. Но и погибать за них никто не будет. Воевать самим придётся
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14.06.2022 10:41 Відповісти
Це жалко, що не відмовляються. Ми б собі забрали. Там головне - артсклади в Колбасній, а також Молдовська ДРЕС, Рибницький металургійний і, бонус, - Тираспольський кон'ячний комбінат КВІНТ!
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13.06.2022 18:55 Відповісти
До чого тут колбасна-рибниця-дубасари?Придністрянщина - то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. Кацапів там майже немає - то все зрусифіковані українці. Молдавани звідти повтікали... "Невідмова" від Придністрянщини принесе Молдавії лише проблеми на довгі часи і нічого не дасть - то чужа для молдаанів земля і народ, історично, лінгвістично, ментально, культурно, етнічно...
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13.06.2022 20:39 Відповісти
Ярема Стогін 0ab626e0, а тебе не заносить? Думай, що пишеш, бо козломорді, напавши на нашу країну казали теж саме. Може ти і є таж "свинособака". Є міжнародні правила, є глобалізація, де вже не важливо яки де границі. Так живе Європа до якої ми прагнемо попасти (вступити). Яки у 21 столітті можуть бути наши стари території?
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13.06.2022 23:24 Відповісти
Пропонуєте Україні навзамін відмовитися від Буковини та області Херца? Може не начасі зараз оце починати?
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14.06.2022 05:32 Відповісти
Якої такої "області Херца?" Ти хоч орієнтуєшся, про що мелеш?. Щодо Буковини - приїдь у Чернівці, Кіцмань, Заставну, Стороженець, Вижницю, Кельменці, Хотин ... Тільки не ляпай здуру язиком - заб"ють у глотку разом з зубами...
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15.06.2022 21:51 Відповісти
... президент Румынии Траян Бэсеску неоднократно заявлял, что любые претензии Украины на Приднестровье, если таковые возникнут, будут сопряжены с возвратом территорий, доставшихся Украине от Румынии после Второй мировой войны.
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14.06.2022 10:37 Відповісти
Ти б ще згадав, що творив і про що заявляв свого часу Антонеску з-за спини А.Гітлера....
PS Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) неодмінно буде повернено до складу України, кордон там уже ліг по Дністру і не зрушиться. То лише питання часу.
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15.06.2022 22:00 Відповісти
 
 