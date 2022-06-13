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Новини Політика України
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Нідерланди (1113) Кулеба Дмитро (3156)

Кулеба з нідерландським колегою Гукстрою обговорили підготовку до саміту ЄС, де вирішуватимуть долю статусу кандидата для України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

кулеба

Міністри закордонних справ України та Нідерландів Дмитро Кулеба та Вопке Гукстра докладно обговорили підготовку до саміту ЄС, який відбудеться 23-24 червня у Брюсселі, на якому вирішуватимуть долю статусу кандидата для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав  у твіттері.

"У розмові з Вопке Гукстрою детально обговорили підготовку до саміту ЄС, на якому вирішуватиметься доля статусу кандидата для України. Я також поінформував щодо наших потреб у зброї та привітав зусилля з допомоги Україні у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія та Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, - Bloomberg

Автор: Роман Свиридович
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Поводять статусом по губах з такою владою.
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13.06.2022 18:45 Відповісти
ну от, людина на своєму місці, робить щось, старається для країни. шкода, що він такий патріот один у всій вшивій зекоманді.
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13.06.2022 18:47 Відповісти
За даними Bloomberg, Данія та Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС на червневому саміті лідерів Євросоюзу.
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13.06.2022 19:31 Відповісти
 
 